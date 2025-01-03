Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Проживание. Будем жить в «Вознесенская» 3* в Угличе и в гостинице 3* в Костроме (точное название будет известно непосредственно перед туром), 2-местное размещение. Возможно проживание в хостеле, а также 1-местное проживание.
*Фото отеля взято с сайта вознесенская. рф
Питание. В стоимость включены завтраки и обед по-кацки в 1-й день (попробуем блюда из печи). Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автобус или микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Калязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в Мартыново
Встречаемся на Ярославском вокзале в Москве в 8:00 и отправляемся в город-крепость Калязин. Волгой он разделён на старинные и новые районы. Увидим символ города — затопленную колокольню Никольского собора, стоящую посреди воды на искусственном островке. Святыня оказалась в Волге из-за наводнения во время строительства водохранилища в Угличе. Весь собор пришлось разобрать, а колокольню оставили в качестве маяка.
Дальше побываем в гостях у Бабы Яги. В её сказочной избушке царит волшебная и загадочная атмосфера. Затем переедем в Мартыново, где живут кацкари — люди, сохранившие уникальный финно-угорский диалект и старинные традиции. Они очень любят праздники, веселье и гостей. На обед насладимся блюдами из русской печи по-кацки (включено в стоимость).
Дальше поедем в Углич и заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.
Прогулка по Угличу, Мышкину и Ярославлю
После завтрака будем исследовать городок. Увидим Угличский кремль и церковь Димитрия на Крови, посетим палаты угличских князей и полюбуемся Спасо-Преображенским собором в самом сердце кремля. Дальше побываем в Алексеевском монастыре и осмотрим Успенскую «Дивную» церковь, где хранится чудотворная икона Божией Матери. А ещё посетим Воскресенский мужской монастырь.
Следующая локация — Мышкин. Это настоящий музей под открытым небом, где можно насладиться тишиной и покоем. Символ города — маленькая мышь. А ещё здесь развито кузнечное и гончарное дело.
Вас ждёт обзорная экскурсия: увидим роскошные купеческие особняки и деревянные дома 19-20 веков, пройдёмся по мостовой, выложенной булыжником, погуляем по Верхнему бульвару и полюбуемся Волгой и речкой Юхоть. Заглянем и в Музей мыши, где узнаем, как маленький зверёк спас князя Мстиславского.
После обеда (за доплату) поедем в Ярославль. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной.
Переедем в Кострому и заселимся в отель. Ужин за доплату.
Терем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по Костроме
После завтрака направимся к Снегурочке, в её роскошный бревенчатый терем с резными наличниками. Здесь есть и колодец с живой водой, и комната изо льда. А ещё живут домовые и милый кот Баюн, помогающие внучке Деда Мороза. Для вас проведут экскурсию по терему, покажут произведения искусства местных мастеров резки по дереву и сфотографируют в зипунах — крестьянском кафтане. Окунёмся в сказку, на славу повеселимся и почувствуем себя детьми.
Посетим Сумароковскую лосиную ферму. Только представьте: волшебный зимний лес и величественные животные, готовые принять угощение прямо с руки, погладиться и сфотографироваться.
После обеда (за доплату) переедем в Кострому, самый северный город Золотого кольца. Здесь царит атмосфера спокойствия и тишины, нет привычного для жителей мегаполисов шума, бешеного ритма и толп людей. Посетим абсолютно круглую Сусанинскую площадь, которую называют «сковородкой». Затем отправимся обратно в Москву.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отелях с завтраком
|29 400 ₽
|2-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|30 800 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком
|38 400 ₽
|1-местное размещение в отелях с завтраком и обедом
|39 800 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком
|25 600 ₽
|1-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом
|27 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту на микроавтобусе
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обеды - 1300 ₽, ужины - 1500 ₽ (на 1 человека)
- Доплата для иностранного гражданина - 400 ₽
- Стоимость тура при размещении в хостеле с завтраком и обедом - 27 300 ₽ только с завтраком - 25 600 ₽
- Стоимость тура при размещении в гостиницах:
- 1-местный номер с завтраком - 38 400 ₽
- 1-местный номер с завтраком и обедом - 39 800 ₽
- 2-местный номер с завтраком - 29 400 ₽ за взрослого, 29 100 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 28 800 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
- 2-местный номер с завтраком и обедом - 30 800 ₽ за взрослого, 30 500 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 20 200 ₽ за ребёнка на дополнительном месте