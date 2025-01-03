Сказочный тур по зимнему Золотому кольцу: Калязин, Мышкин, Углич и Кострома

Увидеть старинные святыни и купеческие дома, покормить с руки лося и пообедать по-кацки
В туре не только увидим главные достопримечательности старинных купеческих городков, но и вернёмся ненадолго в детство. Зимой, в эту сказочную новогоднюю пору, самое время заглянуть в терем Снегурочки и избушку
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Бабы Яги.

А ещё вы узнаете, как мышка спасла жизнь князю, увидите затопленную колокольню в Калязине, осмотрите святыни Углича и погуляете по мощёным улочкам Мышкина.

Убедитесь, что Ярославль не зря прозвали «Северной Флоренцией», побываете на лосиной ферме и познакомитесь с представителями кацкари.

Сказочный тур по зимнему Золотому кольцу: Калязин, Мышкин, Углич и Кострома
Сказочный тур по зимнему Золотому кольцу: Калязин, Мышкин, Углич и Кострома
Сказочный тур по зимнему Золотому кольцу: Калязин, Мышкин, Углич и Кострома
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Проживание. Будем жить в «Вознесенская» 3* в Угличе и в гостинице 3* в Костроме (точное название будет известно непосредственно перед туром), 2-местное размещение. Возможно проживание в хостеле, а также 1-местное проживание.

*Фото отеля взято с сайта вознесенская. рф

Питание. В стоимость включены завтраки и обед по-кацки в 1-й день (попробуем блюда из печи). Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный автобус или микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Калязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в Мартыново

Встречаемся на Ярославском вокзале в Москве в 8:00 и отправляемся в город-крепость Калязин. Волгой он разделён на старинные и новые районы. Увидим символ города — затопленную колокольню Никольского собора, стоящую посреди воды на искусственном островке. Святыня оказалась в Волге из-за наводнения во время строительства водохранилища в Угличе. Весь собор пришлось разобрать, а колокольню оставили в качестве маяка.

Дальше побываем в гостях у Бабы Яги. В её сказочной избушке царит волшебная и загадочная атмосфера. Затем переедем в Мартыново, где живут кацкари — люди, сохранившие уникальный финно-угорский диалект и старинные традиции. Они очень любят праздники, веселье и гостей. На обед насладимся блюдами из русской печи по-кацки (включено в стоимость).

Дальше поедем в Углич и заселимся в гостиницу. Ужин за доплату.

Калязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в МартыновоКалязин, в гости к Бабе Яге и обед по-кацки в Мартыново
2 день

Прогулка по Угличу, Мышкину и Ярославлю

После завтрака будем исследовать городок. Увидим Угличский кремль и церковь Димитрия на Крови, посетим палаты угличских князей и полюбуемся Спасо-Преображенским собором в самом сердце кремля. Дальше побываем в Алексеевском монастыре и осмотрим Успенскую «Дивную» церковь, где хранится чудотворная икона Божией Матери. А ещё посетим Воскресенский мужской монастырь.

Следующая локация — Мышкин. Это настоящий музей под открытым небом, где можно насладиться тишиной и покоем. Символ города — маленькая мышь. А ещё здесь развито кузнечное и гончарное дело.

Вас ждёт обзорная экскурсия: увидим роскошные купеческие особняки и деревянные дома 19-20 веков, пройдёмся по мостовой, выложенной булыжником, погуляем по Верхнему бульвару и полюбуемся Волгой и речкой Юхоть. Заглянем и в Музей мыши, где узнаем, как маленький зверёк спас князя Мстиславского.

После обеда (за доплату) поедем в Ярославль. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной.

Переедем в Кострому и заселимся в отель. Ужин за доплату.

Прогулка по Угличу, Мышкину и ЯрославлюПрогулка по Угличу, Мышкину и ЯрославлюПрогулка по Угличу, Мышкину и ЯрославлюПрогулка по Угличу, Мышкину и ЯрославлюПрогулка по Угличу, Мышкину и Ярославлю
3 день

Терем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по Костроме

После завтрака направимся к Снегурочке, в её роскошный бревенчатый терем с резными наличниками. Здесь есть и колодец с живой водой, и комната изо льда. А ещё живут домовые и милый кот Баюн, помогающие внучке Деда Мороза. Для вас проведут экскурсию по терему, покажут произведения искусства местных мастеров резки по дереву и сфотографируют в зипунах — крестьянском кафтане. Окунёмся в сказку, на славу повеселимся и почувствуем себя детьми.

Посетим Сумароковскую лосиную ферму. Только представьте: волшебный зимний лес и величественные животные, готовые принять угощение прямо с руки, погладиться и сфотографироваться.

После обеда (за доплату) переедем в Кострому, самый северный город Золотого кольца. Здесь царит атмосфера спокойствия и тишины, нет привычного для жителей мегаполисов шума, бешеного ритма и толп людей. Посетим абсолютно круглую Сусанинскую площадь, которую называют «сковородкой». Затем отправимся обратно в Москву.

Терем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по КостромеТерем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по КостромеТерем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по КостромеТерем Снегурочки, лосиная ферма и экскурсия по Костроме

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отелях с завтраком29 400 ₽
2-местное размещение в отелях с завтраком и обедом30 800 ₽
1-местное размещение в отелях с завтраком38 400 ₽
1-местное размещение в отелях с завтраком и обедом39 800 ₽
1-местное размещение в хостеле с завтраком25 600 ₽
1-местное размещение в хостеле с завтраком и обедом27 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту на микроавтобусе
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обеды - 1300 ₽, ужины - 1500 ₽ (на 1 человека)
  • Доплата для иностранного гражданина - 400 ₽
  • Стоимость тура при размещении в хостеле с завтраком и обедом - 27 300 ₽ только с завтраком - 25 600 ₽
  • Стоимость тура при размещении в гостиницах:
  • 1-местный номер с завтраком - 38 400 ₽
  • 1-местный номер с завтраком и обедом - 39 800 ₽
  • 2-местный номер с завтраком - 29 400 ₽ за взрослого, 29 100 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 28 800 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
  • 2-местный номер с завтраком и обедом - 30 800 ₽ за взрослого, 30 500 ₽ за ребёнка 0-14 лет на основном месте или 20 200 ₽ за ребёнка на дополнительном месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский вокзал, 8:00
Завершение: Москва, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

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