После завтрака будем исследовать городок. Увидим Угличский кремль и церковь Димитрия на Крови, посетим палаты угличских князей и полюбуемся Спасо-Преображенским собором в самом сердце кремля. Дальше побываем в Алексеевском монастыре и осмотрим Успенскую «Дивную» церковь, где хранится чудотворная икона Божией Матери. А ещё посетим Воскресенский мужской монастырь.

Следующая локация — Мышкин. Это настоящий музей под открытым небом, где можно насладиться тишиной и покоем. Символ города — маленькая мышь. А ещё здесь развито кузнечное и гончарное дело.

Вас ждёт обзорная экскурсия: увидим роскошные купеческие особняки и деревянные дома 19-20 веков, пройдёмся по мостовой, выложенной булыжником, погуляем по Верхнему бульвару и полюбуемся Волгой и речкой Юхоть. Заглянем и в Музей мыши, где узнаем, как маленький зверёк спас князя Мстиславского.

После обеда (за доплату) поедем в Ярославль. Полюбуемся поющими фонтанами, старинными храмами и Стрелкой — мысе при впадении реки Которосль в Волгу. Ярославль прозвали «Северной Флоренцией» за светлую и торжественную архитектуру. Увидим Спасо-Преображенский монастырь и храм Ильи Пророка и прогуляемся по набережной.

Переедем в Кострому и заселимся в отель. Ужин за доплату.