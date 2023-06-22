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Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
Побывать в гостях у кацкари, попробовать костромские оладушки и попасть в царские хоромы
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ", стоянка справа от го...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
39 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей22 июня 2023Поездка прошла совсем неплохо, очень интересно, много новой информации и впечатлений. Исторические экскурсы разбавлены сплавом на байдарках. Спасибо Людмиле, сопровождающему гиду и Александру.
- ВВалерия15 мая 2023Это было чудесное путешествие, насыщенное интересной информацией и роскошными пейзажами, но неутомительное, ведь за увлекательными рассказами гида время в дороге
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кострома»
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- 4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
- Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
- Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
- Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
- Прочь от суеты и мегаполисов: тур с экскурсиями, развлекательной программой и русской кухней
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Сейчас в Москве в категории "Кострома" можно забронировать 6 авторских туров от 12 890 до 40 700. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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