3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
2 янв в 08:15
4 янв в 08:15
21 950₽ за человека
2 дня
Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
Увидеть церковь Покрова на Нерли, поучиться играть на инструментах и осмотреть фрески Андрея Рублёва
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
6 янв в 09:15
12 000₽ за человека
5 дней
Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
Посетить Троице-Сергиеву лавру, поучавствовать в зимних забавах и побывать в царских палатах
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
3 янв в 09:15
37 300₽ за человека
3 дня
Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома
Заглянуть в гости к Снегурочке и купчихе, принять участие в смотринах и посетить Ростовский кремль
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ярославский...
3 янв в 09:15
22 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В январе»
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- Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
- Эх, разгуляй! Выходные во Владимире и Суздале: мастер-класс, экскурсии и древние святыни
- Тур в новогоднюю сказку: в гости к Снегурочке, фольклорный мастер-класс и храмы Золотого кольца
- Зимние гуляния в городках Золотого кольца: Сергиев Посад, Ростов, Ярославль и Кострома
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