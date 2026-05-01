Описание тура
Это тур - легкий сплав с ночёвкой на огромной сосновой поляне, с баней на берегу реки с отличным песчаным входом в воду, возможностью купания.
Наша баня - не просто палатка, это трехслойная баня с теплоизолирующим слоем, а мощная печка с прозрачным окном, через которое можно наблюдать как огонь рождает жар, лавки для сидения и лежания, веник, термометр и вода для подачи пара.
Нерская - одна из интереснейших рек Подмосковья, неглубокая, безопасная. Постоянно извиваясь между песчаных берегов, она дарит открытие новых видов за каждым поворотом, а по бокам нас сопровождают песчаные отмели и пляжи для купания, сосновые леса. Пейзажи реки просто услаждают глаз, а наша поляна с лагерем вас особенно порадует - она гигантского размера.
Этот простой маршрут всего 18 километров на 2 дня сделан так, что он доступен ля людей без подготовки, в т. ч. пенсионерам, а автосопровождение подарит истинное наслаждение сплавом - ваши вещи поедут в лагерь по берегу с автосопровождением, а сам сплав по Нерской станет простым и увлекательным на лодке без вещей. Кстати, о лодках! У нас лодки с каркасом - они быстрее, удобнее и манёвреннее, чем обычные надувные у конкурентов.
Вечером в лагере сделаем баню, поиграем в настолки и отвлечемся от всех проблем до окончания выходных.
Реальный тур по реальным ценам, проходит каждую неделю в 2025 году с апреля по июнь включительно.
Основные отличия наших туров:
Автосопровождение тура на всем маршруте - вы не везёте тяжелые вещи в байдарке, а складываете все рюкзаки в грузовик, который едет по берегу до лагеря.
Авторская ресторанная еда, приготовленная на огне в казане
Вода покупная - из реки не используем
Ведущие инструкторы, с которыми интересно и на воде, и на берегу
Оборудование в аренду (коврики, спальники) - практически новое, покупки июня 2025 года
Бесплатно каждому выдается спасжилет, на каждую байдарку выдается большой (140 литров) гермомешок для вещей, которые не должны промокнуть.
Маршрут похода: Москва — озеро Нерское (бывш. — деревня Хотеичи— Москва
Длина: 18 км (11км в субботу и 7 км в воскресенье). 2 дня, 1 ночь.
Возраст: можно с детьми от 3 лет в сопровождении взрослых. Цена для детей до 10 лет включительно - 50% от цены для взрослого. С 11 лет полная стоимость.
Питание
Учитываем ограничения в питании (для тех, кто не ест мясо, молочное и т. п.)
Группам: готовым группам особые условия. Можно провести корпоративный сплав для компаний с оплатой по безналу.
Программа тура по дням
День 1
9.00 Трансфер от станции к месту старта (такси от станции, ехать 10 минут)
9.30 Знакомство, завтрак, инструктаж, упаковка вещей
10.30 - 14.00 идем по воде
14.00 - 15.30 обед
15.30 - 18.00 свободное время, баня, купание, игры
18.00 - 20.00 ужин, костер
20.00 - свободное время
День 2
9.30 Подъем, завтрак
11.00 - 13.00 идем по воде
13.00 - 15.00 обед
15.00 - 15.30 трансфер от финиша к станции
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов
- Все необходимое общее оборудование место в лодке, весло, палатка, спасжилет, кемпинговое оборудование
- Горячее питание завтрак обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй день
- БАНЯ
Что не входит в цену
- Личные спальные мешки и коврики (есть аренда ~ около 700 рублей)
- Трансфер до точки старта на берегу и от места финиша (~150р в каждую сторону на человека)