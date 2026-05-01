Сплав на байдарках с баней по реке Нерской и автосопровождением (2 дня)

Это тур - лёгкий сплав с ночёвкой на огромной сосновой поляне
Сплав на байдарках с баней по реке Нерской и автосопровождением (2 дня)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это тур - легкий сплав с ночёвкой на огромной сосновой поляне, с баней на берегу реки с отличным песчаным входом в воду, возможностью купания.

Наша баня - не просто палатка, это трехслойная баня с теплоизолирующим слоем, а мощная печка с прозрачным окном, через которое можно наблюдать как огонь рождает жар, лавки для сидения и лежания, веник, термометр и вода для подачи пара.

Нерская - одна из интереснейших рек Подмосковья, неглубокая, безопасная. Постоянно извиваясь между песчаных берегов, она дарит открытие новых видов за каждым поворотом, а по бокам нас сопровождают песчаные отмели и пляжи для купания, сосновые леса. Пейзажи реки просто услаждают глаз, а наша поляна с лагерем вас особенно порадует - она гигантского размера.

Этот простой маршрут всего 18 километров на 2 дня сделан так, что он доступен ля людей без подготовки, в т. ч. пенсионерам, а автосопровождение подарит истинное наслаждение сплавом - ваши вещи поедут в лагерь по берегу с автосопровождением, а сам сплав по Нерской станет простым и увлекательным на лодке без вещей. Кстати, о лодках! У нас лодки с каркасом - они быстрее, удобнее и манёвреннее, чем обычные надувные у конкурентов.

Вечером в лагере сделаем баню, поиграем в настолки и отвлечемся от всех проблем до окончания выходных.

Реальный тур по реальным ценам, проходит каждую неделю в 2025 году с апреля по июнь включительно.

Основные отличия наших туров:

  1. Автосопровождение тура на всем маршруте - вы не везёте тяжелые вещи в байдарке, а складываете все рюкзаки в грузовик, который едет по берегу до лагеря.

  2. Авторская ресторанная еда, приготовленная на огне в казане

  3. Вода покупная - из реки не используем

  4. Ведущие инструкторы, с которыми интересно и на воде, и на берегу

  5. Оборудование в аренду (коврики, спальники) - практически новое, покупки июня 2025 года

  6. Бесплатно каждому выдается спасжилет, на каждую байдарку выдается большой (140 литров) гермомешок для вещей, которые не должны промокнуть.


Маршрут похода: Москва — озеро Нерское (бывш. — деревня Хотеичи— Москва

Длина: 18 км (11км в субботу и 7 км в воскресенье). 2 дня, 1 ночь.

Возраст: можно с детьми от 3 лет в сопровождении взрослых. Цена для детей до 10 лет включительно - 50% от цены для взрослого. С 11 лет полная стоимость.

Питание
Учитываем ограничения в питании (для тех, кто не ест мясо, молочное и т. п.)
Группам: готовым группам особые условия. Можно провести корпоративный сплав для компаний с оплатой по безналу.

Программа тура по дням

День 1

9.00 Трансфер от станции к месту старта (такси от станции, ехать 10 минут)

9.30 Знакомство, завтрак, инструктаж, упаковка вещей

10.30 - 14.00 идем по воде

14.00 - 15.30 обед

15.30 - 18.00 свободное время, баня, купание, игры

18.00 - 20.00 ужин, костер

20.00 - свободное время

День 2

9.30 Подъем, завтрак

11.00 - 13.00 идем по воде

13.00 - 15.00 обед

15.00 - 15.30 трансфер от финиша к станции

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструкторов
  • Все необходимое общее оборудование место в лодке, весло, палатка, спасжилет, кемпинговое оборудование
  • Горячее питание завтрак обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй день
  • БАНЯ
Что не входит в цену
  • Личные спальные мешки и коврики (есть аренда ~ около 700 рублей)
  • Трансфер до точки старта на берегу и от места финиша (~150р в каждую сторону на человека)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид, путешественник, создатель авторских туров по России и ближнему зарубежью и просто создатель сервиса в турпоходы;) 20 лет в туризме.

