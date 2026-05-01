Описание тура
Как давно вы пели под гитару у костра?
Реальный тур по реальным ценам, проходит каждую неделю в 2025 году с апреля по ноябрь включительно.
Основные отличия наших туров:
Автосопровождение тура на всем маршруте - вы не везёте тяжелые вещи в байдарке, а складываете все рюкзаки в грузовик, который едет по берегу до лагеря.
Авторская ресторанная еда, приготовленная на огне в казане
Вода покупная - из реки не используем
Ведущие инструкторы, с которыми интересно и на воде, и на берегу
Оборудование в аренду (коврики, спальники) - практически новое, покупки июня 2024 года
Бесплатно каждому выдается спасжилет, на каждую байдарку выдается большой (140 литров) гермомешок для вещей, которые не должны промокнуть. Есть аренда спальников и ковриков.
Маршрут похода: Москва — посёлок Усад — Старые Омутищи — Москва
Длина: 40 км (на байдарках) (20 км в субботу и 10 км в воскресенье)
Возраст: можно с детьми от 3 лет в сопровождении взрослых. Цена для детей до 10 лет - 50% от цены для взрослого.
Длительность: 2 дня, 1 ночь.
Красивейшие места малонаселенной реки Подмосковья, много купания на красивых песчаных пляжах, вкусная еда на костре, и, конечно, масса позитивного общения!
Питание
Вода - покупная, везем с собой. Учитываем ограничения в питании (для тех, кто не ест мясо, молочное и т. п.)
Группам: готовым группам особые условия. Можно провести корпоративный сплав для компаний с оплатой по безналу.
Программа тура по дням
Старт
Электричка до Усад отбывает от Курского вокзала Москвы в 8.11, прибывает в 9.59. Небольшая прогулка - и Вы на месте старта.
Знакомимся с группой и гидами, разминаемся, по желанию пьем приветственный чай. Проходим краткий инструктаж по безопасности на воде и основам гребли.
11.00 - старт сплава. Нам предстоит пройти 20 километров за весь день с остановкой на обед по спокойной реке с красивыми сосновыми берегами. Русло широкое, без порогов и перекатов. Возможно останавливаться для купания.
13.00 - обед
15.00 - продолжение сплава
18.00 - разбивка лагеря. Вечерние забавы: костер, звезды, задушевные разговоры, и, конечно, игры. Гиды расскажут свои лучшие истории, а вы познакомитесь с попутчиками.
Финиш
Подъем по желанию (время не лимитируем).
Завтрак, утреннее купание по желанию.
11.00 Старт. Сегодня нам предстоит пройти остаток пути 20 км вдоль Крутовского заказника, организованного в 1994 году. Заказник расположен в Мещерской низменности, так называемой Мещёре, воспетой Паустовским и Есениным. Сосновый бор здесь почти везде: и в заболоченных районах, и по берегам многочисленных рек и озер, и на водоразделах. Леса богаты ягодами, грибами и орехами, также разнообразными птицами.
14.00 Обед
После обеда наше путешествие начинает подходить к концу. Наступает время обратных сборов, обмена впечатлениями, контактов и обсуждения обратного пути.
Обновленные, отдохнувшие, с новыми эмоциями мы двинемся домой, чтобы уже на следующий день вспомнить эти незабываемые моменты единения с природой, и поделиться впечатлениями с друзьями.
18.00 Прибытие в Москву (Курский вокзал).
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов + чаще всего на сплаве работает шеф-повар из ресторана автосопровождение (ваши вещи можно положить в фургон) горячее питание работа шеф-повара палатки баня быстрые маневренные байдарки с каркасом (хит!) групповая аптечка все оборудование (место в лодке, весло, спасжилет) питьевая вода
Что не входит в цену
- Билеты на электричку Такси от электрички до места старта (500 р на четверых) Такси от места финиша до электрички (1500р на четверых) или автобус до Москвы Веники для бани аренда спальников и ковриков
О чём нужно знать до поездки
Внимание, на майских праздниках, по возможности, тур будет проведен на реке Нерская (более красивая локация)