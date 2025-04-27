Туры по рекам в Москве 2025

Найдено 3 тура в категории «По рекам и каналам» в Москве, цены от 15 400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
На автобусе
2 дня
5 отзывов
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
31 мая в 07:45
7 июн в 07:45
15 400 ₽ за человека
Из Москвы в древние города Северо-Восточной Руси: тур с мастер-классами, музеями и речной прогулкой
На автобусе
6 дней
Из Москвы в древние города Северо-Восточной Руси: тур с мастер-классами, музеями и речной прогулкой
Погулять по Ростовскому кремлю, увидеть пейзажи с картин Левитана и испечь муромский калач
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», здание Ярос...
«После обеда — речная прогулка по Оке с видами на город и его мосты»
26 мая в 09:15
9 июн в 09:15
48 500 ₽ за человека
Выборгские прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром
На автобусе
На катере
5 дней
Выборгские прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром
Посетить Монрепо и усадьбу Бюргера, осмотреть замок и библиотеку, покататься на катере в Петербурге
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. По предварите...
«Гранитное убранство мы рассмотрим с суши и воды, проехав на катере по рекам и каналам»
19 июн в 22:00
24 июл в 22:00
35 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    27 апреля 2025
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Нам невероятно понравилось сопровождение. Красиво, уютно и вкусно
  • Л
    Любовь
    22 сентября 2024
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Очень понравилось. Все продумано до мелочей. Спасибо гиду Ольге,много интересной информации. Спасибо всей команде.
  • И
    Инна
    1 сентября 2024
    Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
    Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень приятный и ответственный основной
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    гид-экскурсовод Ольга и не менее квалифицированные рассказчики на местах. Мы проживали в новом и очень уютном коттедже Спа-отеля «Волга» с видом на реку, остались очень довольны! Питание тоже продумано и организовано хорошо (голодными остаться невозможно!) Особенно впечатлили вечер-пикник под шуйскую гармонь с Тамарой, круиз от Волги до Плёса по Волге и сам Плёс! Из пожеланий на будущее хотелось бы отметить не очень уместный заезд на обед в Суздаль (это время можно было бы посвятить прогулке по Кинешме). Плёс и Кинешма нуждаются в более глубоком знакомстве, так что будет повод вернуться!

    Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, оченьТур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
  2. Из Москвы в древние города Северо-Восточной Руси: тур с мастер-классами, музеями и речной прогулкой
  3. Выборгские прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Кремль
  2. Третьяковская галерея
  3. Петергоф
  4. Выборгский замок
  5. Москва-Сити
  6. Новгородский кремль
  7. Соборная площадь
  8. Старый Арбат
  9. Храм Христа Спасителя
  10. Зарядье
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 15 400 до 48 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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