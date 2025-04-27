Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 7:...
«В завершение первого дня вас ждёт ужин-пикник с русскими блюдами под аккомпанемент баяна, а во второй — речной круиз на теплоходе по Волге»
31 мая в 07:45
7 июн в 07:45
15 400 ₽ за человека
Из Москвы в древние города Северо-Восточной Руси: тур с мастер-классами, музеями и речной прогулкой
Погулять по Ростовскому кремлю, увидеть пейзажи с картин Левитана и испечь муромский калач
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», здание Ярос...
«После обеда — речная прогулка по Оке с видами на город и его мосты»
26 мая в 09:15
9 июн в 09:15
48 500 ₽ за человека
Выборгские прогулки с кренделями, глёгом, средневековыми гаданиями и театром
Посетить Монрепо и усадьбу Бюргера, осмотреть замок и библиотеку, покататься на катере в Петербурге
Начало: Москва, станция метро «ВДНХ», 22:00. По предварите...
«Гранитное убранство мы рассмотрим с суши и воды, проехав на катере по рекам и каналам»
19 июн в 22:00
24 июл в 22:00
35 700 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья27 апреля 2025Нам невероятно понравилось сопровождение. Красиво, уютно и вкусно
- ЛЛюбовь22 сентября 2024Очень понравилось. Все продумано до мелочей. Спасибо гиду Ольге,много интересной информации. Спасибо всей команде.
- ИИнна1 сентября 2024Тур выходного дня «Лето на Волге» нам с мамой очень понравился. Живописные пейзажи, прекрасные места, очень приятный и ответственный основной
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «По рекам и каналам»
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