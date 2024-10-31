4 дня
Прокачать дух и тело, пройдя огонь и воду: ретрит для смелых мужчин
Потренироваться с единомышленниками, окунуться в ледяную купель и попариться в бане
Начало: Отель в Москве, точное место и время начала тура в...
«Мы займёмся физическими и духовными практиками, силовыми и игровыми тренировками, отправимся в баню и окунёмся в купель со льдом»
31 окт в 10:00
58 000₽ за человека
2 дня
Гастротур с отдыхом в SPA-отеле и обедом на загородной экоферме
Попробовать «космический» десерт и суп по-царски из перепелов и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 7:30
«Отдохнёте в SPA-комплексе и при желании отправитесь на ужин с винной дегустацией под мелодии фортепиано»
3 ноя в 07:30
7 дек в 07:30
14 300₽ за человека
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
«В стоимость тура включены питание по системе «шведский стол», ежедневные посещения аквацентра с бассейном и финской сауной, русское застолье с блюдами из печи под аккомпанемент гармони»
2 янв в 08:15
4 янв в 08:15
21 950₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «SPA»
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