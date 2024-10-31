4 дня

Потренироваться с единомышленниками, окунуться в ледяную купель и попариться в бане

Начало: Отель в Москве, точное место и время начала тура в...

«Мы займёмся физическими и духовными практиками, силовыми и игровыми тренировками, отправимся в баню и окунёмся в купель со льдом»