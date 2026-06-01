Описание тура
Тур для готовых групп от 15 человек.
Киржач - красивая река ближайшего подмосковья, с песчаными берегами, быстрым течением, сосновыми стоянками. Мы пройдем 40 километров за два дня, переночуем в комфортных палатках, вкусно поедим. Маршрут похода: Москва — посёлок Финеево — деревня Городищи — Москва
Длина: 40 км (на байдарках) (20 км в субботу и 20 км в воскресенье)
Дети: можно с детьми от 3 лет в сопровождении взрослых. 1 ребенок до 7 лет с двумя взрослыми - бесплатно.
Длительность: 2 дня, 1 ночь
Красивейшие места малонаселенной реки Подмосковья, много купания на красивых песчаных пляжах, вкусная еда на костре, и, конечно, масса позитивного общения!
Программа тура по дням
Старт
Электричка до Финеево (эта же станция называется 157 и 158 км) отбывает от Курского вокзала Москвы в 7.31, прибывает в 9.49, идет с пересадкой в Орехово-Зуево. Небольшая прогулка - и Вы на месте старта.
Знакомимся с группой и гидами, разминаемся, по желанию пьем приветственный чай и перекусываем. Проходим краткий инструктаж по безопасности на воде и основам гребли.
11.00 - старт сплава. Нам предстоит пройти 20 километров за весь день с остановкой на обед по спокойной реке с красивыми сосновыми берегами. Русло широкое, без порогов и перекатов. Можно самостоятельно останавливаться для купания в понравившемся месте.
14.00 - обед
16.00 - продолжение сплава
19.00 - разбивка лагеря. Вечерние забавы: костер, звезды, задушевные разговоры, и, конечно, игры. Гиды расскажут свои лучшие истории, а вы познакомитесь с попутчиками.
Финиш
Подъем в 9.00
Завтрак, утреннее купание по желанию.
11.00 Старт. Сегодня нам предстоит пройти остаток пути 20 км вдоль Мещерской низменности, так называемой "Мещёре", воспетой Паустовским и Есениным. Сосновый бор здесь почти везде: и в заболоченных районах, и по берегам многочисленных рек и озер, и на водоразделах. Леса богаты ягодами, грибами и орехами, также разнообразными птицами.
14.00 Обед
После обеда еще немного на воде и наше путешествие начинает подходить к концу. Наступает время обратных сборов, обмена впечатлениями, контактов и обсуждения обратного пути.
Обновленные, отдохнувшие, с новыми эмоциями мы двинемся домой, чтобы уже на следующий день вспомнить эти незабываемые моменты единения с природой, и поделиться впечатлениями с друзьями.
18.00 Прибытие в Москву (курский вокзал).
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда общего снаряжения (байдарка, весло, палатка)
- Услуги гидов
- Горячее питание
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Билет на электричку до места встречи (станция Усад)
- Снеки (личный перекус)
- Личное снаряжение (спальник, пенка) - можно взять у нас в аренду
О чём нужно знать до поездки
Вещи с собой:
• снеки для личного перекуса (в идеале - углеводно-протеиновые батончики+орехи)
• пауэрбанк для зарядки телефонов
• КЛМН (кружка-ложка-миска-нож)
• бутылка для личной воды (можно пустая). Общая вода будет в 5л канистрах.
• крем от солнца
• репелленты/накомарник
• личные лекарства и средства гигиены. Общая аптечка будет у меня.
• купальник/плавки/полотенце для купания
• солнечные очки
• пакет для упаковки уличной обуви
• если вещи будут в рюкзаке, и к нему есть raincover (чехол от дождя) – обязательно взять
• пенка под попу (сидушка)
• фонарик
• коврик, спальник. Если спальник холодный - взять пледик или что-то такое, положить сверху. Если спальника нет - можно взять в аренду у меня.
Одежда:
• головной убор обязательно
• одежда на случай дождя. В идеале – непромокаемая тонкая куртка без подкладки или дождевик, флисовая кофта и непромокаемые штаны, либо запасной комплект сухой одежды и нервов.
• одежда на случай солнца. В идеале – очень тонкая белая футболка, полностью закрывающая руки до кистей, тонкие леггинсы/штаны, головной убор. Если не боитесь солнца – то купальник/плавки/шорты, головной убор. Внимание! Те, кто решил что не боится солнца и будет в шортах - ноги в районе коленей гарантированно обгорают на солнце!
• Любые перчатки (вело, для зала, строительные…). От натирания рук веслом.
• Одежда для сна, если нужно (футболка, термобелье, носки)
Обувь:
При путешествии на байдарке можно использовать любую комфортную обувь: сланцы, кроксы, аквашузы, старые кеды, однако наиболее комфортно будет в гидроносках 3мм и поверх них любая обувь с подошвой начиная от кроксов и аквашузов до кед. Желательно на случай намокания обуви иметь легкую пару любой обуви про запас. Самое главное - обувь не должно быть жалко наступить в ней в воду