Вещи с собой:

• снеки для личного перекуса (в идеале - углеводно-протеиновые батончики+орехи)

• пауэрбанк для зарядки телефонов

• КЛМН (кружка-ложка-миска-нож)

• бутылка для личной воды (можно пустая). Общая вода будет в 5л канистрах.

• крем от солнца

• репелленты/накомарник

• личные лекарства и средства гигиены. Общая аптечка будет у меня.

• купальник/плавки/полотенце для купания

• солнечные очки

• пакет для упаковки уличной обуви

• если вещи будут в рюкзаке, и к нему есть raincover (чехол от дождя) – обязательно взять

• пенка под попу (сидушка)

• фонарик

• коврик, спальник. Если спальник холодный - взять пледик или что-то такое, положить сверху. Если спальника нет - можно взять в аренду у меня.

Одежда:

• головной убор обязательно

• одежда на случай дождя. В идеале – непромокаемая тонкая куртка без подкладки или дождевик, флисовая кофта и непромокаемые штаны, либо запасной комплект сухой одежды и нервов.

• одежда на случай солнца. В идеале – очень тонкая белая футболка, полностью закрывающая руки до кистей, тонкие леггинсы/штаны, головной убор. Если не боитесь солнца – то купальник/плавки/шорты, головной убор. Внимание! Те, кто решил что не боится солнца и будет в шортах - ноги в районе коленей гарантированно обгорают на солнце!

• Любые перчатки (вело, для зала, строительные…). От натирания рук веслом.

• Одежда для сна, если нужно (футболка, термобелье, носки)

Обувь:

При путешествии на байдарке можно использовать любую комфортную обувь: сланцы, кроксы, аквашузы, старые кеды, однако наиболее комфортно будет в гидроносках 3мм и поверх них любая обувь с подошвой начиная от кроксов и аквашузов до кед. Желательно на случай намокания обуви иметь легкую пару любой обуви про запас. Самое главное - обувь не должно быть жалко наступить в ней в воду