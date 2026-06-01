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Сплав по реке Киржачу (Владимирская обл.) на байдарках, 2 дня

Тур для готовых групп от 15 человек
Сплав по реке Киржачу (Владимирская обл.) на байдарках, 2 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сплав по реке Киржачу (Владимирская обл.) на байдарках, 2 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Сплав по реке Киржачу (Владимирская обл.) на байдарках, 2 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур для готовых групп от 15 человек.

Киржач - красивая река ближайшего подмосковья, с песчаными берегами, быстрым течением, сосновыми стоянками. Мы пройдем 40 километров за два дня, переночуем в комфортных палатках, вкусно поедим. Маршрут похода: Москва — посёлок Финеево — деревня Городищи — Москва

Длина: 40 км (на байдарках) (20 км в субботу и 20 км в воскресенье)

Дети: можно с детьми от 3 лет в сопровождении взрослых. 1 ребенок до 7 лет с двумя взрослыми - бесплатно.

Длительность: 2 дня, 1 ночь

Красивейшие места малонаселенной реки Подмосковья, много купания на красивых песчаных пляжах, вкусная еда на костре, и, конечно, масса позитивного общения!

Программа тура по дням

1 день

Старт

Электричка до Финеево (эта же станция называется 157 и 158 км) отбывает от Курского вокзала Москвы в 7.31, прибывает в 9.49, идет с пересадкой в Орехово-Зуево. Небольшая прогулка - и Вы на месте старта.

Знакомимся с группой и гидами, разминаемся, по желанию пьем приветственный чай и перекусываем. Проходим краткий инструктаж по безопасности на воде и основам гребли.

11.00 - старт сплава. Нам предстоит пройти 20 километров за весь день с остановкой на обед по спокойной реке с красивыми сосновыми берегами. Русло широкое, без порогов и перекатов. Можно самостоятельно останавливаться для купания в понравившемся месте.

14.00 - обед

16.00 - продолжение сплава

19.00 - разбивка лагеря. Вечерние забавы: костер, звезды, задушевные разговоры, и, конечно, игры. Гиды расскажут свои лучшие истории, а вы познакомитесь с попутчиками.

2 день

Финиш

Подъем в 9.00

Завтрак, утреннее купание по желанию.

11.00 Старт. Сегодня нам предстоит пройти остаток пути 20 км вдоль Мещерской низменности, так называемой "Мещёре", воспетой Паустовским и Есениным. Сосновый бор здесь почти везде: и в заболоченных районах, и по берегам многочисленных рек и озер, и на водоразделах. Леса богаты ягодами, грибами и орехами, также разнообразными птицами.

14.00 Обед

После обеда еще немного на воде и наше путешествие начинает подходить к концу. Наступает время обратных сборов, обмена впечатлениями, контактов и обсуждения обратного пути.

Обновленные, отдохнувшие, с новыми эмоциями мы двинемся домой, чтобы уже на следующий день вспомнить эти незабываемые моменты единения с природой, и поделиться впечатлениями с друзьями.

18.00 Прибытие в Москву (курский вокзал).

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда общего снаряжения (байдарка, весло, палатка)
  • Услуги гидов
  • Горячее питание
  • Хорошее настроение
Что не входит в цену
  • Билет на электричку до места встречи (станция Усад)
  • Снеки (личный перекус)
  • Личное снаряжение (спальник, пенка) - можно взять у нас в аренду
О чём нужно знать до поездки

Вещи с собой:

• снеки для личного перекуса (в идеале - углеводно-протеиновые батончики+орехи)

• пауэрбанк для зарядки телефонов

• КЛМН (кружка-ложка-миска-нож)

• бутылка для личной воды (можно пустая). Общая вода будет в 5л канистрах.

• крем от солнца

• репелленты/накомарник

• личные лекарства и средства гигиены. Общая аптечка будет у меня.

• купальник/плавки/полотенце для купания

• солнечные очки

• пакет для упаковки уличной обуви

• если вещи будут в рюкзаке, и к нему есть raincover (чехол от дождя) – обязательно взять

• пенка под попу (сидушка)

• фонарик

• коврик, спальник. Если спальник холодный - взять пледик или что-то такое, положить сверху. Если спальника нет - можно взять в аренду у меня.

Одежда:

• головной убор обязательно

• одежда на случай дождя. В идеале – непромокаемая тонкая куртка без подкладки или дождевик, флисовая кофта и непромокаемые штаны, либо запасной комплект сухой одежды и нервов.

• одежда на случай солнца. В идеале – очень тонкая белая футболка, полностью закрывающая руки до кистей, тонкие леггинсы/штаны, головной убор. Если не боитесь солнца – то купальник/плавки/шорты, головной убор. Внимание! Те, кто решил что не боится солнца и будет в шортах - ноги в районе коленей гарантированно обгорают на солнце!

• Любые перчатки (вело, для зала, строительные…). От натирания рук веслом.

• Одежда для сна, если нужно (футболка, термобелье, носки)

Обувь:

При путешествии на байдарке можно использовать любую комфортную обувь: сланцы, кроксы, аквашузы, старые кеды, однако наиболее комфортно будет в гидроносках 3мм и поверх них любая обувь с подошвой начиная от кроксов и аквашузов до кед. Желательно на случай намокания обуви иметь легкую пару любой обуви про запас. Самое главное - обувь не должно быть жалко наступить в ней в воду

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Гид, путешественник, создатель авторских туров по России и ближнему зарубежью и просто создатель сервиса в турпоходы;) 20 лет в туризме.

Тур входит в следующие категории Москвы

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