Описание тура
Приглашаем вас на берега Невы и Финского залива, где благодаря воле Петра Великого выросли прекрасные города, в которые хочется возвращаться снова и снова. Первый день мы посвятим бывшей столице Российской империи. Вы осмотрите все символы парадного Санкт-Петербурга, на теплоходе пройдёте по каналам, отправитесь в пеший променад по Петропавловской крепости и полюбуетесь богатым внутренним убранством Исаакия. Во второй части тура посетите воинственный Кронштадт: увидите фортификацию, загадаете заветное у дерева Желаний, познакомитесь с декором и реликвиями Морского Никольского собора. Напоследок побываете в русском Версале — прекрасном Петергофе с его фонтанами, статуями, садами.
Программа тура по дням
Парадный центр, дворцы и каналы
В 7:00 прибываем в Петербург и после завтрака отправляемся на обзорную экскурсию, включающую архитектурные ансамбли парадного центра.
Вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. Увидите Зимний дворец и крейсер Аврора, посетите площади Декабристов и Растрелли, полюбуетесь убранством Смольного монастыря и бывшего Смольного института благородных девиц.
Сменим автобус на теплоход и пройдём по каналам Северной Венеции, рассматривая ажурные ограды, горбатые мосты, нарядные фасады. Продолжим прогулку пешком, шаг за шагом исследуя Петропавловскую крепость. Тут вы узнаете о мудрых планах Петра I, исторических событиях, услышите пушечный залп.
После обеда сходим в Исаакиевский собор. Вы послушаете о венчании императора, обсудите изящные мозаики и гениальность творения Монферрана, поймёте, как божий дом стал пристанищем науки.
Вечером — трансфер в отель, отдых. При желании и за доплату можно посмотреть на ночное разведение мостов.
Кронштадт и Петергоф
После завтрака покинем Северную столицу. Первой целью на сегодня будет Кронштадт — морской щит столицы императорской России. Вы увидите ряд старинных оборонительных сооружений, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание волшебному дереву. Также зайдёте в Никольский собор, чтобы познакомиться с богатым внутренним убранством и реликвиями.
После обеда поедем в Петергоф. Гуляя по Нижнему парку, вы узнаете много интересного о столице фонтанов: планировке, системе аллей, садовых украшениях и многом другом.
Вечером выезжаем в Москву, прибытие к метро Вднх в 6:00 следующего дня.
День выезда
Вечерний выезд в Петербург. Нас ждет ночной переезд. Во время следования предусмотрены санитарные остановки.
День прибытия
Ранний приезд в Москву. Ориентировочное время прибытия - 06:00, в зависимости от дорожной ситуации
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
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Что включено
- Транспортное обслуживание по программе на комфортабельном транспорте
- Экскурсионное сопровождение по программе в Санкт-Петербурге
- Сопровождение поездки представителем туроператора
- Проживание в гостинице 3 в номерах категории Стандарт
- Завтрак (1,2 день). Обед (1,2 день)
Что не входит в цену
- Услуга Выбор места в автобусе (с 2 по 5 ряд) - 900 руб
- Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с осмотром разводки мостов через Неву Стоимость: 950 руб