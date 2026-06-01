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Творения Петра за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, Петергоф

Приглашаем вас на берега Невы и Финского залива
Творения Петра за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, ПетергофФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Творения Петра за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, ПетергофФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Творения Петра за выходные из Москвы: Северная столица, Кронштадт, ПетергофФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем вас на берега Невы и Финского залива, где благодаря воле Петра Великого выросли прекрасные города, в которые хочется возвращаться снова и снова. Первый день мы посвятим бывшей столице Российской империи. Вы осмотрите все символы парадного Санкт-Петербурга, на теплоходе пройдёте по каналам, отправитесь в пеший променад по Петропавловской крепости и полюбуетесь богатым внутренним убранством Исаакия. Во второй части тура посетите воинственный Кронштадт: увидите фортификацию, загадаете заветное у дерева Желаний, познакомитесь с декором и реликвиями Морского Никольского собора. Напоследок побываете в русском Версале — прекрасном Петергофе с его фонтанами, статуями, садами.

Программа тура по дням

1 день

Парадный центр, дворцы и каналы

В 7:00 прибываем в Петербург и после завтрака отправляемся на обзорную экскурсию, включающую архитектурные ансамбли парадного центра.

Вы проедете по Невскому проспекту, Дворцовой площади, набережным Невы, Стрелке Васильевского острова. Увидите Зимний дворец и крейсер Аврора, посетите площади Декабристов и Растрелли, полюбуетесь убранством Смольного монастыря и бывшего Смольного института благородных девиц.

Сменим автобус на теплоход и пройдём по каналам Северной Венеции, рассматривая ажурные ограды, горбатые мосты, нарядные фасады. Продолжим прогулку пешком, шаг за шагом исследуя Петропавловскую крепость. Тут вы узнаете о мудрых планах Петра I, исторических событиях, услышите пушечный залп.

После обеда сходим в Исаакиевский собор. Вы послушаете о венчании императора, обсудите изящные мозаики и гениальность творения Монферрана, поймёте, как божий дом стал пристанищем науки.

Вечером — трансфер в отель, отдых. При желании и за доплату можно посмотреть на ночное разведение мостов.

Парадный центр, дворцы и каналыПарадный центр, дворцы и каналыПарадный центр, дворцы и каналы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Кронштадт и Петергоф

После завтрака покинем Северную столицу. Первой целью на сегодня будет Кронштадт — морской щит столицы императорской России. Вы увидите ряд старинных оборонительных сооружений, памятники русским морякам и гавани, откуда корабли отправлялись в военные походы и кругосветные плавания, сможете шепнуть желание волшебному дереву. Также зайдёте в Никольский собор, чтобы познакомиться с богатым внутренним убранством и реликвиями.

После обеда поедем в Петергоф. Гуляя по Нижнему парку, вы узнаете много интересного о столице фонтанов: планировке, системе аллей, садовых украшениях и многом другом.

Вечером выезжаем в Москву, прибытие к метро Вднх в 6:00 следующего дня.

Кронштадт и ПетергофКронштадт и ПетергофКронштадт и Петергоф
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

День выезда

Вечерний выезд в Петербург. Нас ждет ночной переезд. Во время следования предусмотрены санитарные остановки.

День выездаДень выезда
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

День прибытия

Ранний приезд в Москву. Ориентировочное время прибытия - 06:00, в зависимости от дорожной ситуации

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе на комфортабельном транспорте
  • Экскурсионное сопровождение по программе в Санкт-Петербурге
  • Сопровождение поездки представителем туроператора
  • Проживание в гостинице 3 в номерах категории Стандарт
  • Завтрак (1,2 день). Обед (1,2 день)
Что не входит в цену
  • Услуга Выбор места в автобусе (с 2 по 5 ряд) - 900 руб
  • Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу с осмотром разводки мостов через Неву Стоимость: 950 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Александр. Я представляю ведущую компанию на рынке услуг по организации индивидуальных и эксклюзивных экскурсий и групповых туров. Каждая поездка с нами — это удивительное путешествие, которое захватывает и наполняет новыми эмоциями и знаниями, желанием узнавать и покорять неизвестные места и незнакомые вершины. Вместе с нами вы окунётесь в прошлое, посетите настоящее и заглянете в будущее!

Тур входит в следующие категории Москвы

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