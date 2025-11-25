Мои заказы

5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы

Увидеть затопленную колокольню и пейзажи с картин Кустодиева, изучить Углич, Рыбинск и Ярославль
Это будут выходные, пропитанные многовековой историей и уютом русской глубинки. Мы неспешно проследуем вдоль Волги-матушки, заезжая в древние города на её берегах.

Начнём с Калязина и его визитной карточки — колокольни
Николаевского собора, затопленного при строительстве водохранилища.

Посетим Угличский кремль и церковь Димитрия на Крови, где случилось судьбоносное для страны событие — погиб младший сын Ивана Грозного, прервав династию Рюриковичей и положив начало Смуте.

Увидим еры и яти на дореволюционных вывесках столицы купцов и бурлаков — Рыбинска — и обойдём уголки Тутаева, вдохновлявшие живописца Бориса Кустодиева.

Завершим тур в жемчужине Золотого кольца — Ярославле, где нарядные изразцовые храмы соседствуют с торжественными белокаменными соборами.

Описание тура

Организационные детали

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству участников и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включён завтрак. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Более 19 участников — автобус Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. Менее 19 участников — микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Затопленная колокольня Калязина, кремль, церковь Димитрия на Крови, производство сыра в Угличе

Ранним утром отправимся из Москвы в Калязин. По прибытии пройдём по купеческим улочкам, манящим ароматами волжской рыбки, заглянем в сувенирные и на рыбные развалы. Увидим главную достопримечательность города — затопленную колокольню. При желании и за доплату можно приобрести прогулку по Угличскому водохранилищу на кораблике с высадкой на остров.

Следующий пункт нашего путешествия — древний Углич. Мы побеседуем о таинственных эпизодах его истории, посетим кремль, в котором вершилась судьба России, рассмотрим старинные фрески в церкви Димитрия на Крови. Также побываем в музее сырного завода и узнаем все секреты производства.

Вечером прибудем в Рыбинск, где останемся ночевать. Далее — самостоятельный ужин, отдых.

2 день

Купеческий Рыбинск, кустодиевские места Тутаева, знаковые точки Ярославля

Перенесёмся во времена Российской империи, гуляя по зажиточному купеческому Рыбинску. Увидим деревянные дома и особняки-дворцы, совершим променад по Волжской набережной со скульптурами, сходим в историко-архитектурный и художественный музей, занимающий витиевато декорированное здание Хлебной биржи.

Движемся дальше, в Тутаев. Проследуем по кустодиевским местам Борисоглебской стороны и зайдём в Воскресенский собор, который художник увековечил на холсте.

Финальный пункт нашего маршрута — прекрасный Ярославль. Мы пройдём от стрелки двух могучих рек — Волги и Которосли — мимо старинных особняков, изразцовых церквей, белокаменных храмов. Посетим лучшие видовые площадки и поедем обратно в столицу.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное в отеле 3* (за человека)15 900 ₽
1-местное в отеле 3*18 500 ₽
2-местное в отеле 4* (за человека)17 500 ₽
1-местное в отеле 4*19 397 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Ужин и 2 обеда
  • Доплата за повышение категории отеля / 1-местное размещение
  • Прогулка к затопленной колокольне в Калязине (по желанию при покупке тура) - 850 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Свиблово», 23:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

