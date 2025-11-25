Ранним утром отправимся из Москвы в Калязин. По прибытии пройдём по купеческим улочкам, манящим ароматами волжской рыбки, заглянем в сувенирные и на рыбные развалы. Увидим главную достопримечательность города — затопленную колокольню. При желании и за доплату можно приобрести прогулку по Угличскому водохранилищу на кораблике с высадкой на остров.

Следующий пункт нашего путешествия — древний Углич. Мы побеседуем о таинственных эпизодах его истории, посетим кремль, в котором вершилась судьба России, рассмотрим старинные фрески в церкви Димитрия на Крови. Также побываем в музее сырного завода и узнаем все секреты производства.

Вечером прибудем в Рыбинск, где останемся ночевать. Далее — самостоятельный ужин, отдых.