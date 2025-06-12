Найдено 3 тура в категории « Петергоф » в Москве, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 4 дня Петербург в любимое время Александра Дюма: символы города, Петергоф, Кронштадт Рассмотреть знаменитые дворцы и соборы, увидеть фонтаны с золотыми статуями и кабинет императора Начало: Электросталь 5:00, Москва 6:30 (метро «ВДНХ»), Сол... «На один день отправитесь гулять по Нижнему парку в Петергофе, а затем по подводному тоннелю переместитесь на остров Котлин, в Кронштадт» 29 500 ₽ за человека На машине Джиппинг 4 дня Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании С комфортом познакомиться с Северной столицей, посетить Петергоф, Кронштадт и ещё 2 города по пути Начало: Москва, по адресу проживания путешественников, 9:0... «Также заедем в Петергоф, Кронштадт, пройдёмся по залам Екатерининского дворца в Царском Селе и восхитимся роскошными садами и парками» 150 000 ₽ за всё до 4 чел. На автобусе 6 дней В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ... «Вы побываете на территории Петропавловской крепости, рассмотрите главные здания Северной столицы и прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа» 56 500 ₽ за человека Все туры Москвы

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