Туры в Петергоф из Москвы

Найдено 3 тура в категории «Петергоф» в Москве, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Петербург в любимое время Александра Дюма: символы города, Петергоф, Кронштадт
На автобусе
4 дня
Петербург в любимое время Александра Дюма: символы города, Петергоф, Кронштадт
Рассмотреть знаменитые дворцы и соборы, увидеть фонтаны с золотыми статуями и кабинет императора
Начало: Электросталь 5:00, Москва 6:30 (метро «ВДНХ»), Сол...
«На один день отправитесь гулять по Нижнему парку в Петергофе, а затем по подводному тоннелю переместитесь на остров Котлин, в Кронштадт»
12 июн в 06:30
29 500 ₽ за человека
Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
На машине
Джиппинг
4 дня
Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
С комфортом познакомиться с Северной столицей, посетить Петергоф, Кронштадт и ещё 2 города по пути
Начало: Москва, по адресу проживания путешественников, 9:0...
«Также заедем в Петергоф, Кронштадт, пройдёмся по залам Екатерининского дворца в Царском Селе и восхитимся роскошными садами и парками»
16 мая в 09:00
19 мая в 09:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
На автобусе
6 дней
В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Побывать в Петергофе и Рускеале, увидеть водопад Кивач и самим сделать калитки и куклы-обереги
Начало: Москва, метро "ВДНХ", стоянка справа от гостиницы ...
«Вы побываете на территории Петропавловской крепости, рассмотрите главные здания Северной столицы и прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа»
13 июн в 06:30
11 июл в 06:30
56 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Петергоф»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Петербург в любимое время Александра Дюма: символы города, Петергоф, Кронштадт
  2. Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
  3. В Петербург и Карелию из Москвы: автобусный тур для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Рускеала
  4. Петергоф
  5. Мраморный каньон
  6. Соборная площадь
  7. Выборгский замок
  8. Плещеево Озеро
  9. Ростовский кремль
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в апреле 2025
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