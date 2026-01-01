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Вятская сказка с посещением «Дымковской игрушки». Железнодорожный круиз из Москвы

Вятская сказка с посещением «Дымковской игрушки»
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к сказочным персонажам.

Вы посетите Вотчину Деда Мороза и заглянете в «Заповедник сказок», где сможете встретиться с зимним волшебником и его сказочными героями. Кроме того, у
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вас будет возможность раскрыть свои таланты в росписи Дымковской игрушки.

Этот круиз — исполнившаяся мечта любого ребенка, который хочет окунуться в настоящую сказку, насладиться праздничной атмосферой волшебства и получить незабываемые впечатления.

Вятская сказка с посещением «Дымковской игрушки». Железнодорожный круиз из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вятская сказка с посещением «Дымковской игрушки». Железнодорожный круиз из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вятская сказка с посещением «Дымковской игрушки». Железнодорожный круиз из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление на туристическом поезде

Самостоятельная посадка в туристский поезд (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

22:40 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.

Отправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поездеОтправление на туристическом поезде
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Киров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классом

Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

10:43 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Ранний обед в кафе города для туристов для туристов купившим тур в категории плацкарт.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер- класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

Посещение одного из музеев «Дымковская игрушка» с мастер-классом по росписи.

Свободное время для самостоятельных прогулок и покупок.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

Киров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классомКиров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классомКиров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза

Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

07:50 Прибытие поезда в г. Великий Устюг, встреча с экскурсоводом на перроне, посадка в автобус.

Завтрак в кафе города для туристов купившим тур в категории плацкарт.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Устюгу.

Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного (с посещением), а также архитектурный комплекс Михайло- Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей) прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.

Трансфер на Вотчину Деда Мороза.

Программа на Вотчине Деда Мороза: путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!

В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.

Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.

В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.

Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.

В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке.

Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.

Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми.

Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.

Ролей хватит всем!

В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!

Переезд в Великий Устюг.

Обед в кафе города.

Мастер-класс по народным промыслам.

Экскурсия в музей Новогодней и Рождественской игрушки.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:00 Отправление поезда в г. Москву.

Великий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда МорозаВеликий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Завершение тура

Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

16:30 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно. График движения поезда (турпрограммы) может измениться.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранного типа.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияПлацкарт*
Четырехместное купе
Двухместное купе
Одноместное
размещение в двухместном
купе
Для взрослых40 10065 50088 700150 000
Для детей от 0 до 9 лет включительно с местом39 50065 00086 500-
Школьники от 10 до 17 лет (с местом)39 700---
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)27 50027 50027 500-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 37 800 руб.

Внимание! Не включен завтрак в поезде при размещении в плацкартном вагоне.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

Предварительное описание вагонов. Возможны изменения.

Вагоны 1 этажные, в составе поезда вагон-буфет, душа в плацкарте и 4х местных купе в вагонах нет, отдельно будет прицеплен вагон-душ). Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

Плацкарт (в вагоне всего 36 мест). В вагоне нет верхних полок в отсеке (где как правило 4 места, там только 2 нижние полки, напротив 2 полки боковые верх/низ).

4-х местное купе 2 нижние+2 верхние полки.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

2х-местные купе СВ – вертикальные (1 верхняя и 1 нижняя полки). Душ на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Железнодорожный проезд в вагоне плацкарт по маршруту Москва - Киров - Великий Устюг - Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура, в зависимости категории размещения
  • Свидетельство о пребывании в Великом Устюге
  • Сладкий подарок на Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
  • Сладкий подарок из Заповедника сказок в г. Киров для детей до 17 лет
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  4. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  5. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Москвы

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