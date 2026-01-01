2 день

Киров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классом

Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

10:43 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.

Ранний обед в кафе города для туристов для туристов купившим тур в категории плацкарт.

Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».

Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.

Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.

Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.

Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер- класс, чаепитие со сладостями.

Обед в кафе города для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.

Посещение одного из музеев «Дымковская игрушка» с мастер-классом по росписи.

Свободное время для самостоятельных прогулок и покупок.

Ужин в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.

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