Вы посетите Вотчину Деда Мороза и заглянете в «Заповедник сказок», где сможете встретиться с зимним волшебником и его сказочными героями. Кроме того, у
Программа тура по дням
Отправление на туристическом поезде
Самостоятельная посадка в туристский поезд (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
22:40 Отправление поезда с Ярославского вокзала г. Москвы в г. Киров.
Киров. Интерактивная программа в "Заповеднике сказок". Посещение одного из музеев "Дымковская игрушка" с мастер-классом
Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.
10:43 Прибытие поезда в г. Киров, встреча с гидом, посадка в автобус.
Ранний обед в кафе города для туристов для туристов купившим тур в категории плацкарт.
Интерактивная программа в «Заповеднике сказок».
Это интерактивный парк, где есть комплекс стилизованных построек и аттракционов в пригороде г. Кирова, в живописном сосновом лесу на берегу озера.
Здесь применяется уникальная форма проведения анимационных программ – иммерсивная сказка.
Главная задача «Заповедника сказок» – воплощение мечты любого ребенка и взрослого очутиться в настоящей сказке, проникнуться праздничной волшебной атмосферой, получить незабываемые впечатления.
Вас ожидает встреча со сказочными героями – жителями «Заповедника сказок», полное погружение в сказочный сюжет, приключения в волшебном лесу, богатырские забавы, оригинальные игры и спецэффекты, посещение сказочных домиков, ремесленный мастер- класс, чаепитие со сладостями.
Обед в кафе города для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.
Посещение одного из музеев «Дымковская игрушка» с мастер-классом по росписи.
Свободное время для самостоятельных прогулок и покупок.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:50 Отправление поезда в г. Великий Устюг.
Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза
Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.
07:50 Прибытие поезда в г. Великий Устюг, встреча с экскурсоводом на перроне, посадка в автобус.
Завтрак в кафе города для туристов купившим тур в категории плацкарт.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Великому Устюгу.
Вы окажетесь в древнем неповторимом сказочном городе, расположенном на берегу красавицы – реки Сухоны, увидите старинные купеческие особняки, уникальные памятники севернорусского зодчества (Соборное дворище, собор Прокопия Праведного (с посещением), а также архитектурный комплекс Михайло- Архангельского и Спасо-Преображенского монастырей) прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете истории из жизни Устюга и устюжан, великих святых и землепроходцев, а также из жизни обычных людей.
Трансфер на Вотчину Деда Мороза.
Программа на Вотчине Деда Мороза: путешествие по волшебной тропе сказок, на которой встречаются чудеса, а герои русских народных сказок предлагают забавы и веселье!
В самом центре Вотчины возвышается Дом Деда Мороза.
Построен он из дерева, два этажа и 12 волшебных комнат, ни одна на другую не похожа.
В путешествие по Дому Деда Мороза гости отправятся со сказочными помощницами, которые расскажут обо всех живущих в нем чудесах.
Интерактивная программа «Сказочки на лавочках» – чудесная встреча с Дедом Морозом.
В русской горнице у печки в душевной, гостеприимной обстановке.
Аленка, помощница Деда Мороза и подружка Снегурочки, рассаживает гостей на лавочки вокруг Трона Деда Мороза.
Дед Мороз неожиданно появляется и начинает свой рассказ о том, как на Руси долгими вечерами старики рассказывали сказки и общались с детьми.
Дедушка Мороз расскажет свою сказку, загадает загадки, а гости все вместе разыграют домашний спектакль по мотивам самой известной русской сказки.
Ролей хватит всем!
В финале программы Дед Мороз сфотографируется с каждой семьей и выслушает стихи и песни от детей, лично вручит каждому свидетельство о пребывании в Великом Устюге и сладкий подарок!
Переезд в Великий Устюг.
Обед в кафе города.
Мастер-класс по народным промыслам.
Экскурсия в музей Новогодней и Рождественской игрушки.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:00 Отправление поезда в г. Москву.
Завершение тура
Завтрак в поезде для туристов купившим тур в категории двухместное купе и четырехместном купе.
16:30 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно. График движения поезда (турпрограммы) может измениться.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранного типа.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Плацкарт*
Четырехместное купе
Двухместное купе
Одноместное
размещение в двухместном
купе
|Для взрослых
|40 100
|65 500
|88 700
|150 000
|Для детей от 0 до 9 лет включительно с местом
|39 500
|65 000
|86 500
|-
|Школьники от 10 до 17 лет (с местом)
|39 700
|-
|-
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|27 500
|27 500
|27 500
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 37 800 руб.
Внимание! Не включен завтрак в поезде при размещении в плацкартном вагоне.
Варианты проживания
Туристический поезд
Предварительное описание вагонов. Возможны изменения.
Вагоны 1 этажные, в составе поезда вагон-буфет, душа в плацкарте и 4х местных купе в вагонах нет, отдельно будет прицеплен вагон-душ). Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.
Плацкарт (в вагоне всего 36 мест). В вагоне нет верхних полок в отсеке (где как правило 4 места, там только 2 нижние полки, напротив 2 полки боковые верх/низ).
4-х местное купе 2 нижние+2 верхние полки.
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.
2х-местные купе СВ – вертикальные (1 верхняя и 1 нижняя полки). Душ на вагон.
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Железнодорожный проезд в вагоне плацкарт по маршруту Москва - Киров - Великий Устюг - Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание, указанное в программе тура, в зависимости категории размещения
- Свидетельство о пребывании в Великом Устюге
- Сладкий подарок на Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
- Сладкий подарок из Заповедника сказок в г. Киров для детей до 17 лет
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
График движения поезда (туристической программы) может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая важная информация есть в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.