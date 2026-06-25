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Большая экскурсия в Териберку

Влюбитесь в суровую красоту Териберки! В уютной мини-группе мы откроем
Большая экскурсия в ТериберкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большая экскурсия в ТериберкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Большая экскурсия в ТериберкуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Влюбитесь в суровую красоту Териберки! В уютной мини-группе мы откроем для вас самые живописные уголки: от пляжа Яйца дракона до милых хаски. Попробуем свежайших морских ежей, полюбуемся водопадом и заброшенным кораблем, покачаемся на Небесных качелях и насладимся северной атмосферой. Комфорт и насыщенная программа гарантированыприсоединяйтесь к незабываемому путешествию!

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Услуги гида-водителя из нашей команды
  • Перекус
  • Оформление разрешения на вход в Оопт
  • Бронирование ресторана в Териберке
Что не входит в цену
  • Дегустация морских ежей и гребешков - 250 /шт
  • Дегустация пива в самой Северной пивоварне
  • Вход на ферму северных оленей и хаски - 250 за чел. Корм по желанию
  • Вход в природный парк: граждане Рф - 500, иностранцы - 1000, дети дошкольного возраста, школьники, пенсионеры - бесплатно
  • Обед в ресторане - оплата по меню
  • Трансфер в природном парке (с ноября по апрель включительно) в санях (при наличии необходимого снежного покрова) - 1500 за чел
  • Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки
О чём нужно знать до поездки

Трансфер — полноприводные внедорожники Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota Rav4. В каждом автомобиле есть детское кресло.

Пожелания к путешественнику

Пожалуйста, сообщите нам, если ваш рост превышает 185 см или вы крупного телосложения.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вера
Вера — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Вера! Родилась и живу в завораживающей Мурманской области, а путешествия – моя давняя страсть. С детства исследую этот край и готова поделиться его волшебством с вами! Вокруг себя
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я собрала команду настоящих профессионалов – опытных и увлеченных гидов, которые так же, как и я, влюблены в красоту нашего региона. Мы — команда опытных и увлеченных гидов, влюбленных в красоту Мурманской области. Мы поможем вам влюбиться в Мурманскую область! Предлагаем качественные и продуманные экскурсии, которые откроют для вас удивительный мир Заполярья. Мы знаем самые интересные места, увлекательные истории. С нами вы погрузитесь в атмосферу Севера, увидите неповторимую природу и познакомитесь с культурой этого края. Присоединяйтесь к нам и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

Входит в следующие категории Мурманска

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