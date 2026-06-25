Описание экскурсии
Влюбитесь в суровую красоту Териберки! В уютной мини-группе мы откроем для вас самые живописные уголки: от пляжа Яйца дракона до милых хаски. Попробуем свежайших морских ежей, полюбуемся водопадом и заброшенным кораблем, покачаемся на Небесных качелях и насладимся северной атмосферой. Комфорт и насыщенная программа гарантированыприсоединяйтесь к незабываемому путешествию!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги гида-водителя из нашей команды
- Перекус
- Оформление разрешения на вход в Оопт
- Бронирование ресторана в Териберке
Что не входит в цену
- Дегустация морских ежей и гребешков - 250 /шт
- Дегустация пива в самой Северной пивоварне
- Вход на ферму северных оленей и хаски - 250 за чел. Корм по желанию
- Вход в природный парк: граждане Рф - 500, иностранцы - 1000, дети дошкольного возраста, школьники, пенсионеры - бесплатно
- Обед в ресторане - оплата по меню
- Трансфер в природном парке (с ноября по апрель включительно) в санях (при наличии необходимого снежного покрова) - 1500 за чел
- Мы сообщим вам о возможности использования саней ближе к дате вашей поездки
О чём нужно знать до поездки
Трансфер — полноприводные внедорожники Haval F7x, Honda Pilot, Honda Stepwgn и Toyota Rav4. В каждом автомобиле есть детское кресло.
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, сообщите нам, если ваш рост превышает 185 см или вы крупного телосложения.
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вера — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Вера! Родилась и живу в завораживающей Мурманской области, а путешествия – моя давняя страсть. С детства исследую этот край и готова поделиться его волшебством с вами! Вокруг себя
Входит в следующие категории Мурманска
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