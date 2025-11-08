Приготовьтесь к путешествию на край земли. Вы проедете через тундру, увидите суровую красоту Териберки, почувствуете дыхание Северного Ледовитого океана, попробуете морские деликатесы со дна Баренцева моря и вернётесь с чувством, будто побывали в другом мире.

Описание экскурсии

Мурманск – Териберка

Путешествие начнётся с дороги через северную тундру. По пути вы увидите Мурманский ветропарк — самую северную ветроэлектростанцию России. Подниметесь на Териберский перевал и посетите Сад камней.

Кладбище кораблей

Здесь покоятся остовы старых судов. Гид расскажет, как в 1950-е эти корабли служили рыбакам, а теперь стали символом Териберки.

Пляж «Яйца дракона»

Прогулка по знаменитому каменному пляжу с валунами, которые волны шлифовали тысячелетиями.

Северный Ледовитый океан

Вы выйдете к самому краю материка, где бескрайние воды Баренцева моря встречаются с небом. Иногда здесь можно увидеть дельфинов, китов или морских котиков прямо с берега.

Батарейский водопад

На фоне рубиновых скал шумит один из самых живописных водопадов Кольского полуострова. Поднимемся на соседний холм, чтобы увидеть панораму моря и Малого Батарейного озера.

Гастрономическая пауза

В Старой Териберке вы попробуете свежайших морских гребешков и ежей, только что поднятых дайверами со дна Баренцева моря. Затем — обед в уютном кафе с северным колоритом.

Песчаная бухта

Здесь вас ждут качели на пляже, выброшенный на берег корабль и скелет кашалота.

Териберка – Мурманск

На обратном пути, если позволит погода, можно будет увидеть северное сияние (зимой).

Примерный тайминг

7:00–8:00 — сбор группы, выезд из Мурманска

10:30–12:00 — осмотр достопримечательностей Териберки

12:00–13:00 — свободное время в Териберке (прогулка или обед)

13:30–14:30 — Батарейский водопад

14:30–15:00 — Старая Териберка и дегустация морских деликатесов

15:00–15:30 — выезд в Мурманск

16:00–17:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

Трансфер на комфортабельных автомобилях, минивэнах или микроавтобусах

Возможны перебои со связью в пути

Пешая часть маршрута — 5–6 км по пересечённой местности

Пожалуйста, заранее сообщите, если у вас есть ограничения по здоровью, особенности телосложения или если требуется детское кресло

Обязательно: удобная непромокаемая обувь, непродуваемая одежда, солнцезащитные очки и крем. Летом — репелленты, зимой — тёплые многослойные вещи

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы