Отправиться к берегам Ледовитого океана: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», водопад и не только
Приготовьтесь к путешествию на край земли.
Вы проедете через тундру, увидите суровую красоту Териберки, почувствуете дыхание Северного Ледовитого океана, попробуете морские деликатесы со дна Баренцева моря и вернётесь с чувством, будто побывали в другом мире.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Мурманск – Териберка
Путешествие начнётся с дороги через северную тундру. По пути вы увидите Мурманский ветропарк — самую северную ветроэлектростанцию России. Подниметесь на Териберский перевал и посетите Сад камней.
Кладбище кораблей
Здесь покоятся остовы старых судов. Гид расскажет, как в 1950-е эти корабли служили рыбакам, а теперь стали символом Териберки.
Пляж «Яйца дракона»
Прогулка по знаменитому каменному пляжу с валунами, которые волны шлифовали тысячелетиями.
Северный Ледовитый океан
Вы выйдете к самому краю материка, где бескрайние воды Баренцева моря встречаются с небом. Иногда здесь можно увидеть дельфинов, китов или морских котиков прямо с берега.
Батарейский водопад
На фоне рубиновых скал шумит один из самых живописных водопадов Кольского полуострова. Поднимемся на соседний холм, чтобы увидеть панораму моря и Малого Батарейного озера.
Гастрономическая пауза
В Старой Териберке вы попробуете свежайших морских гребешков и ежей, только что поднятых дайверами со дна Баренцева моря. Затем — обед в уютном кафе с северным колоритом.
Песчаная бухта
Здесь вас ждут качели на пляже, выброшенный на берег корабль и скелет кашалота.
Териберка – Мурманск
На обратном пути, если позволит погода, можно будет увидеть северное сияние (зимой).
12:00–13:00 — свободное время в Териберке (прогулка или обед)
13:30–14:30 — Батарейский водопад
14:30–15:00 — Старая Териберка и дегустация морских деликатесов
15:00–15:30 — выезд в Мурманск
16:00–17:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
Трансфер на комфортабельных автомобилях, минивэнах или микроавтобусах
Возможны перебои со связью в пути
Пешая часть маршрута — 5–6 км по пересечённой местности
Пожалуйста, заранее сообщите, если у вас есть ограничения по здоровью, особенности телосложения или если требуется детское кресло
Обязательно: удобная непромокаемая обувь, непродуваемая одежда, солнцезащитные очки и крем. Летом — репелленты, зимой — тёплые многослойные вещи
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в парк «Териберка»: россияне — 440 ₽, иностранцы — 880 ₽
Обед в кафе — от 1500 ₽
Вход на оленью ферму — 100 ₽
Кормление оленей ягелем — 200 ₽
Дегустация морских ежей и гребешков
Трансфер к водопаду на санях со снегоходом (при наличии снега) — 1500–2000 ₽
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края.
Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Влада
8 ноя 2025
08.11.2025 были в Териберке с гидом Антоном. Очень с подругой сожалеем, что нет возможности поставить 10 звезд. Мы бы поставили. Приехали в полном восторге от проведенной экскурсии. Получили много новой информации, массу впечатлений и эмоций. Все было замечательно. Очень благодарны и рекомендуем гида Антона