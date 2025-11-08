Мои заказы

Невероятная Териберка: увидеть и попробовать

Отправиться к берегам Ледовитого океана: кладбище кораблей, пляж «Яйца дракона», водопад и не только
Приготовьтесь к путешествию на край земли.

Вы проедете через тундру, увидите суровую красоту Териберки, почувствуете дыхание Северного Ледовитого океана, попробуете морские деликатесы со дна Баренцева моря и вернётесь с чувством, будто побывали в другом мире.
5
1 отзыв
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать© Александр
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать© Александр
Невероятная Териберка: увидеть и попробовать© Александр

Описание экскурсии

Мурманск – Териберка

Путешествие начнётся с дороги через северную тундру. По пути вы увидите Мурманский ветропарк — самую северную ветроэлектростанцию России. Подниметесь на Териберский перевал и посетите Сад камней.

Кладбище кораблей

Здесь покоятся остовы старых судов. Гид расскажет, как в 1950-е эти корабли служили рыбакам, а теперь стали символом Териберки.

Пляж «Яйца дракона»

Прогулка по знаменитому каменному пляжу с валунами, которые волны шлифовали тысячелетиями.

Северный Ледовитый океан

Вы выйдете к самому краю материка, где бескрайние воды Баренцева моря встречаются с небом. Иногда здесь можно увидеть дельфинов, китов или морских котиков прямо с берега.

Батарейский водопад

На фоне рубиновых скал шумит один из самых живописных водопадов Кольского полуострова. Поднимемся на соседний холм, чтобы увидеть панораму моря и Малого Батарейного озера.

Гастрономическая пауза

В Старой Териберке вы попробуете свежайших морских гребешков и ежей, только что поднятых дайверами со дна Баренцева моря. Затем — обед в уютном кафе с северным колоритом.

Песчаная бухта

Здесь вас ждут качели на пляже, выброшенный на берег корабль и скелет кашалота.

Териберка – Мурманск

На обратном пути, если позволит погода, можно будет увидеть северное сияние (зимой).

Примерный тайминг

  • 7:00–8:00 — сбор группы, выезд из Мурманска
  • 10:30–12:00 — осмотр достопримечательностей Териберки
  • 12:00–13:00 — свободное время в Териберке (прогулка или обед)
  • 13:30–14:30 — Батарейский водопад
  • 14:30–15:00 — Старая Териберка и дегустация морских деликатесов
  • 15:00–15:30 — выезд в Мурманск
  • 16:00–17:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельных автомобилях, минивэнах или микроавтобусах
  • Возможны перебои со связью в пути
  • Пешая часть маршрута — 5–6 км по пересечённой местности
  • Пожалуйста, заранее сообщите, если у вас есть ограничения по здоровью, особенности телосложения или если требуется детское кресло
  • Обязательно: удобная непромокаемая обувь, непродуваемая одежда, солнцезащитные очки и крем. Летом — репелленты, зимой — тёплые многослойные вещи
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в парк «Териберка»: россияне — 440 ₽, иностранцы — 880 ₽
  • Обед в кафе — от 1500 ₽
  • Вход на оленью ферму — 100 ₽
  • Кормление оленей ягелем — 200 ₽
  • Дегустация морских ежей и гребешков
  • Трансфер к водопаду на санях со снегоходом (при наличии снега) — 1500–2000 ₽

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Мы команда профессиональных гидов, которые сделают ваше путешествие на Север незабываемым и увлекательным. Проведём вас по самым живописным уголкам Кольского полуострова и поможем ощутить всю красоту этого края. Мы работаем уже более десяти лет, постоянно развиваемся и делаем всё, чтобы ваше путешествие было комфортным и приятным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Влада
8 ноя 2025
08.11.2025 были в Териберке с гидом Антоном. Очень с подругой сожалеем, что нет возможности поставить 10 звезд. Мы бы поставили. Приехали в полном восторге от проведенной экскурсии. Получили много новой информации, массу впечатлений и эмоций. Все было замечательно. Очень благодарны и рекомендуем гида Антона

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
На машине
9 часов
27 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за человека
Курс на Север: экскурсия в Териберку
На машине
9 часов
34 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Посетить деревню поморов, кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона в путешествии
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5000 ₽ за человека
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
На машине
13 часов
833 отзыва
Водная прогулка
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске