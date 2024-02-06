Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно если речь идет о поездке к Баренцеву морю и морской прогулке к китам. Приготовьтесь, мы едем за полярный круг в поселок Териберка. Отсюда мы выйдем в открытое море где, если повезет, сможем понаблюдать за местными морскими обитателями — китами, кашалотами, нерпами и тюленями.

Описание

Очарование сурового Севера Отдыхом на теплых морях с песчаными пляжами может похвастаться почти каждый, а что насчет Баренцева моря? Его северная красота впечатляет и завораживает. Не верится, что эти прозрачные холодные воды полны жизни — здесь можно встретить китов и косаток, тюленей и кашалотов. Вместе с вами мы отправимся на фотоохоту за местными обитателями. В погоню за китами Выехав из Мурманска, всего за два часа мы окажемся в Териберке. Здесь нас будет ждать лодка. Приготовьтесь — мы отправляемся на поиски китов! Впереди — невероятные пейзажи Баренцева моря, вобравшие всю палитру от серого до лазури. Скрестим пальцы на удачу, и если она будет к нам благосклонна, мы обязательно встретим китов, нерп или тюленей. Поселок за полярным кругом После прогулки в море мы обязательно прогуляемся по поселку Териберка. Несмотря на то, что это очень небольшой населенный пункт, здесь есть на что посмотреть. Вы увидите Кладбище кораблей с заброшенными рыболовецкими судами и живописный Батарейский водопад, который зимой превращается в ледопад.