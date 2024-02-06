Говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно если речь идет о поездке к Баренцеву морю и морской прогулке к китам. Приготовьтесь, мы едем за полярный круг в поселок Териберка.
Отсюда мы выйдем в открытое море где, если повезет, сможем понаблюдать за местными морскими обитателями — китами, кашалотами, нерпами и тюленями.
С этим утверждением нельзя не согласиться, особенно если речь идет о поездке к Баренцеву морю и морской прогулке к китам. Приготовьтесь, мы едем за полярный круг в поселок Териберка.
Отсюда мы выйдем в открытое море где, если повезет, сможем понаблюдать за местными морскими обитателями — китами, кашалотами, нерпами и тюленями.
Ближайшие даты:
18
фев
фев
19
фев
фев
20
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22
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (7+)
|9 200 ₽
|Детский (3-6)
|9 000 ₽
|Стандартный билет
|10 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Кладбище кораблей
- Батарейский водопад
- Песчаная бухта
- Териберка
- Баренцево море
Описание
Очарование сурового Севера Отдыхом на теплых морях с песчаными пляжами может похвастаться почти каждый, а что насчет Баренцева моря? Его северная красота впечатляет и завораживает. Не верится, что эти прозрачные холодные воды полны жизни — здесь можно встретить китов и косаток, тюленей и кашалотов. Вместе с вами мы отправимся на фотоохоту за местными обитателями. В погоню за китами Выехав из Мурманска, всего за два часа мы окажемся в Териберке. Здесь нас будет ждать лодка. Приготовьтесь — мы отправляемся на поиски китов! Впереди — невероятные пейзажи Баренцева моря, вобравшие всю палитру от серого до лазури. Скрестим пальцы на удачу, и если она будет к нам благосклонна, мы обязательно встретим китов, нерп или тюленей. Поселок за полярным кругом После прогулки в море мы обязательно прогуляемся по поселку Териберка. Несмотря на то, что это очень небольшой населенный пункт, здесь есть на что посмотреть. Вы увидите Кладбище кораблей с заброшенными рыболовецкими судами и живописный Батарейский водопад, который зимой превращается в ледопад.
Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида-экскурсовода
- Трансфер туда и обратно
- Морская прогулка
- Обзорная экскурсия по Териберке
- Что не входит
- Туристический сбор в природный парк «Териберка» (для граждан РФ — 360 руб. для иностранных граждан — 720 руб.)
- Питание (обед в ресторане — от 1000 руб.)
- Сувенирная продукция
- Билет в этнопарк к оленям и хаски: 100 руб. — вход, 100 руб. — покормить оленей
- В зимний период времени трансфер в санях к водопаду и драконьим яйцам — 1000 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказаЗавершение: Мурманск, место проживания гостей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 232 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 фев 2024
Киты!!!!
С
Светлана
2 фев 2024
Приезжала в Мурманск в декабре. Не забываемые виды, природа, море, киты, полярная ночь, олени и это ещё малая часть того, что можно увидеть. Замечательная экскурсия с замечательным гидом Александром. Отдельная благодарность гиду! Интересно рассказывает, много информации, хочу отметить чувство юмора! Обязательно вернусь летом.
А
Александр
21 янв 2024
Отличные ребята. Рекомендую) Все рассказали, показали и сделали по высшему разряду) Так же ездил с ними на сияние, очень впечатлило)
О
Ольга
19 янв 2024
Ездили на экскурсию в Териберку+выход в Баренцево море (охота на китов)17.01.2024. Очень понравилась экскурсия, гид Александр все рассказал показал. Мы остались довольны. Киты приплыли, радости было столько, что словами не описать. Советую данную организацию. Вернемся ещё в Мурманск за новыми впечатлениями.
В
Виталий
19 янв 2024
Поездка очень понравилась, виды завораживают, на фотографиях как-то не сильно впечатляло, но вот в жизни все совсем по другому. Особенно тундра по пути в Териберку выглядит как-то космически, вокруг ничего не растет, только снег и 🦊. Морская прогулка понравилась, единственное почему-то наш корабль не подплывал к китам, как делали абсолютно все остальные корабли, но это больше вопрос к капитану, чем к гиду.
Гид понравился, все знает о Кольском полуострове и Мурманске, было интересно послушать
Рекомендую
Гид понравился, все знает о Кольском полуострове и Мурманске, было интересно послушать
Рекомендую
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