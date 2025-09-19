Роман проводит ещё 2 экскурсии

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Незабываемая Териберка

Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
В поездке на самый север Кольского полуострова вы увидите безграничные просторы тундры.

В старой, увядающей части поселка поговорим о его прошлом быте, в новой вы увидите, как сейчас живут люди на берегу сурового океана.

Также вы побываете на одном из кораблей-призраков, посетите пляж с «драконьими яйцами» и, при желании, проедете к малоизвестным уголкам Териберки.
5
10 отзывов
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка
Незабываемая Териберка

Описание экскурсии

Старая и новая Териберка

Териберка разделена на две части. Начнем с той, что расположена на берегу губ Лодейная и Корабельная. Здесь вы увидите поникшие, заброшенные деревянные домики рыболовов и прежних жителей, — места, где сейчас часто снимают фильмы. Послушаете о прошлом поморского села и его суровом быте. А в поселке Лодейном — новой Териберке — познакомитесь с современной застройкой по принципу микрорайона, увидите рыбозавод, школы и дома, где обитает большая часть населения.

Кладбище кораблей

Между двумя Териберками вы увидите место, прославившее поселок и ставшее его самой узнаваемой визитной карточкой. Возле корабельных скелетов поговорим о судах, которые участвовали в рыболовецком промысле 30 — 40-х годов прошлого века, и их дальнейшей судьбе. А на одном из оставшихся судов вы даже побываете.

Другие достопримечательности

Вы также посетите красивый водопад, там же сможете подняться к поклонному кресту. Посмотрите на обтёсанные водой камни, которые прозвали яйцами динозавра. Откроете великолепные виды морских просторов суровой Арктики. Сможете попробовать настоящую морскую капусту и посмотрите, как она растет. А если захотите — поедем в удаленное место и, возможно, пройдем туда, где мало кто из путешественников бывал.

Организационные детали

Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными.

Трансфер

  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии отвезу обратно
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека (посадка на заднем сидение — 3 человека, как в обычном автомобиле, то есть плечо к плечу). Наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников

Дополнительные расходы

  • Посещение природного парка в Териберке — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, 880 ₽ за чел. для иностранцев. Оплата по QR-коду.
  • Аренда снегохода с санями (чтобы добраться до определённых локаций) — 1500-2500 ₽ за чел. за 1 час
  • Посещения фермы северных оленей и хаски — от 300 ₽ за чел.
  • Если обед в ресторане займёт более 1 часа (вне зависимости от причин), доплата за ожидание составит 2000 ₽. Чтобы успеть пообедать в течение бесплатного времени ожидания, рекомендуем заранее бронировать столик. Без бронирования приготовление блюд в ресторанах составляет 1-1,5 ч

Особенности программы

  • Во время полярной ночи экскурсия проходит в темноте. С появлением светлого времени суток, чтобы застать его в интересных локациях, рекомендуем ранний выезд. Подробности в переписке с гидом.
  • В связи с погодными условиями дорога на Териберку может быть закрыта МЧС. Если вы хотите ожидать открытия в специальном пункте на пути, это оплачивается дополнительно — 5000 ₽.
  • Доступ к достопримечательностям зимой: к водопаду и пляжу «Драконьи яйца» можно добраться только пешком, это около 3 км в одну сторону
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет6900 ₽
Дети до 13 лет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках
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по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Е
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного о Териберке, о растениях и животных Мурманской области. Налюбовались сказочной природой, наелись ягод, узнали,
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как выглядит и какая на вкус настоящая ламинария. Гид возил нас туда, «где заканчиваются все дороги», фотографировал во всех местах, где хотели. Хочется отметить, что Роман не только отличный экскурсовод, но и чуткий, внимательный человек. Он заранее связался с нами, спросил, желаем ли мы посетить ресторан в Териберке, прислал меню четырёх разных заведений, по нашей просьбе забронировал столик. Во всех труднопроходимых местах поддерживал и помогал. Без него мы не увидели бы и сотой части красот. Спасибо!

Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
Замечательная экскурсия! Благодарны нашему гиду Роману за то, что показал нам красивейшие места, рассказал много интересного
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Светлана
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры, надышались морским воздухом Баренцева моря. Погуляли по пляжу яйца дракона, заглянули в пещеру, где
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лежат эти яйца. Жалко дракона не застали))) Зато морской капусты наелись, ягеля попробовали. Морошка только цветет, пришлось прошлогодние ягоды вороники есть.
Придется много ходить, на ногах должна быть удобная и нескользящая обувь. Погода быстро меняется, утром пасмурно и дождь, холодно, даже перчатки на руки пригодились. Ближе к обеду солнышко выглянуло, на море штиль.
На качелях кричала как чайка)))) Муж с Романом высоко меня раскачали! Еще чуть-чуть и взлетела бы над морем. Ощущение непередаваемое - полета и свободы!!!
Обедали в ресторане Гребешки. Роман заранее прислал на выбор меню нескольких ресторанов, где можно забронировать столик.
Оказывается есть такое место, где заканчиваются все дороги)))) И начинается бескрайный север. Спасибо нашему гиду за познавательную и интересную экскурсию, за фото и видео!!!
В Териберку нужно ехать И Романа с собой брать!
Ты тогда полюбишь Север, Будешь долго вспоминать!
Как хотел яйцо дракона, Ты в Москву с собой забрать.
Покормить лису у склона, Танец тундре станцевать.
На морошку посмотреть, Ягеля попробовать.
На качелях вверх взлететь И ежа распробовать.
По газпромовской дороге Добрались до тупика, Там нет место для тревоги, В руках бинокль моряка.
В чуме Кука побывали, И скелет кита видали!
Скажу честно, без прикрас Фото Ромы просто класс!!!

С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,+2
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
С Романом получилась "Незабываемая Териберка", название полностью соответствует содержанию. Окунулись с головой в безграничные просторы тундры,
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Наталья
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много зависит от хорошего экскурсовода… кардинально разные впечатления, в этот раз и влюбилась, и сроднилась
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и даже теплой грустью разлуки наполниться успела. как путешественник из Москвы, скажу, что иногда русский север - та самая формула решения накопившихся в мегаполисе проблем, возможность окунуться в другую реальность, слиться с дикой природой и еще раз восхититься нашей необъятной Родиной! Роман- мастер своего дела, невероятно эрудированный и образованный человек, который о Мурманске знает наверное всё. а вопросов у меня было вагон и маленькая тележка)) вдобавок к великолепным рассказам нас радовали ежесекундная внимательность и забота, огромный внедорожник, учет даже малейших пожеланий и возможность ни о чем не думать, просто наслаждаясь путешествием. Р Е К О М Е Н Д У Ю ❣️

10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много+2
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
10000/10, мы просто в восторге! была до этого единожды в Териберке, небо и земля, насколько много
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Елена
Роман очень быстро почувствовал наши интересы, и мы сразу же оказались на одной волне: посмотреть природу с разных точек; забраться туда, где мы, будучи в самом туристическом месте, оказались совершенно одни; побольше погулять, чтобы "пропитаться" атмосферой и послушать об истории края. Спасибо за такую атмосферную поездку! А за фото и видео отдельное спасибо!))
Роман очень быстро почувствовал наши интересы, и мы сразу же оказались на одной волне: посмотреть природу
Роман очень быстро почувствовал наши интересы, и мы сразу же оказались на одной волне: посмотреть природу
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В
Индивидуальный подход, хорошая организация, посмотрели все запланированное, послушали истории про Териберку и окрестности. Все понравилось!
Индивидуальный подход, хорошая организация, посмотрели все запланированное, послушали истории про Териберку и окрестности. Все понравилось!
Индивидуальный подход, хорошая организация, посмотрели все запланированное, послушали истории про Териберку и окрестности. Все понравилось!
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Раиля
Название экскурсии "Незабываемая Териберка" как нельзя лучше характеризует ту поездку, которую нам провел гид Роман. Наше знакомство с Романом началось много раньше нашей с ним встречи, ещё с момента переписки
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на тему экскурсии. Уже тогда мы поняли какой это обстоятельный, внимательный, интересный человек и уже ехали нему, как к хорошему знакомому. Сказать, что Териберка понравилась - это ничего не сказать. Всё приезжающие в посёлок видят одни и те же локации, но думаем, не всякий гид поможет увидеть за ними нечто значительно большее. Мы от Романа узнали очень много интересного, поездили не только по Териберке, но и по всей Териберской губе. Он очень любит свой суровый край, знает о нем ВСЁ, и щедро делится этим с нами. Если кто то, волею счастливого случая, окажется в Мурманской области, очень рекомендуем эту поездку с Романом, и уже завидует вам!

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