Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Aртур – представитель из Мурманска

Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану.



Териберка — одно из таких.



Но прославило ее не только это.



В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море 🌊, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.