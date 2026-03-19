Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. Но прославило ее не только это.
В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
Описание экскурсии
Впечатления, которые не оставляют равнодушными
- По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале.
- Посетите кладбище рыболовецких кораблей.
- Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан.
- Прогуляетесь по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами».
- Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря.
- Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях.
- Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке.
- Если захотите, мы устроим для вас фотосессию на крайней точке географии.
- А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески).
Организационные детали
- Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня.
- Дорога займёт 2-2,5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.
- Дополнительные опции и расходы: посещение природного парка «Териберка» — 500-1000 руб. /чел., обед в ресторане (по желанию), снегоход до водопада (1500-2000 руб. /чел.).
- Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум).
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
|Дети до 14 лет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания или на Площади 5 углов (это центр Мурманска)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1014 туристов
Мы работаем с 2017 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Организатор учел все пожелания, во многих моментах шел навстречу группе, успели все, что было запланировано и даже больше.
Не было необходимости постоянно проводить
Организатор учел все пожелания, во многих моментах шел навстречу группе, успели все, что было запланировано и даже больше.
Не было необходимости постоянно проводить
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это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за нами прямо к дому; провел увлекательную экскурсию; заботился и постоянно спрашивал про наши потребности
+2
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Ю
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания и туда же привезли на обратном пути. Маршрут отлично продуман, ресторан для обеда гид
+1
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Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия" и ты понимаешь: всё, ты попал, влюбился в это место. Это очень индивидуально, иррационально
+2
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А
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
Нам очень понравилось. 🤩 Все прекрасно организовано!
Мы были вдвоём и ещё двое человек- получилась мини группа, и + гид- и
Нам очень понравилось. 🤩 Все прекрасно организовано!
Мы были вдвоём и ещё двое человек- получилась мини группа, и + гид- и
+2
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14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому приехали с серьёзным настроем увидеть все и сразу - по максимуму! Виталий замечательный гид,
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