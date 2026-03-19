Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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и не всегда прогнозируемо, как северное сияние. Териберка для меня оказалась таким местом. Холодная, чистая, ни с чем не сравнимая северная красота.

Ветер, ветер, ветер. Вода, вода, много воды. Море, залив, снег. Отсылки к фильму "Левиафан" всюду. Скелет кита (киношный искусственный, для съёмок, но там есть и настоящий), пляж с большими круглыми камнями -"яйцами дракона", кладбище кораблей. Огромнейшие качели прямо на берегу с видом на воду. Ресторан, где можно пообедать, глядя на залив.



А ещё нам здорово повезло с гидом, Виталием. Искренне восхищённый родными местами, он просто и легко переходил с интересных фактов о крае на забавные истории из собственного опыта работы, слушать было просто и приятно, гармоничная атмосфера была с первой секунды.



Это был идеальный день в прекрасной снежной тундре на берегу Баренцева моря - Северного Ледовитого океана.

Поклонники осени, зимы, российского фестивального кино, локаций в стиле фильмов Звягинцева и Тарковского, я уверена, будут в восторге.

Совет: больше смотрите, меньше фотографируйте."Вы никогда не сфотографируете тундру такой, какой вы её видите". - наш гид Виталий.



А вечером была удачная охота на северное сияние)



Спасибо!