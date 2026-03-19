Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)

Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану. Териберка — одно из таких. Но прославило ее не только это.

В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
4.9
48 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)
Териберка - вечное сияние чистого Севера (в группе)

Описание экскурсии

Впечатления, которые не оставляют равнодушными

  • По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале.
  • Посетите кладбище рыболовецких кораблей.
  • Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан.
  • Прогуляетесь по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами».
  • Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря.
  • Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях.
  • Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке.
  • Если захотите, мы устроим для вас фотосессию на крайней точке географии.
  • А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески).

Организационные детали

  • Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня.
  • Дорога займёт 2-2,5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей.
  • Дополнительные опции и расходы: посещение природного парка «Териберка» — 500-1000 руб. /чел., обед в ресторане (по желанию), снегоход до водопада (1500-2000 руб. /чел.).
  • Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум).

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Дети до 14 лет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания или на Площади 5 углов (это центр Мурманска)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aртур
Aртур — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1014 туристов
Мы работаем с 2017 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
5
3
2
1
Maria
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Организатор учел все пожелания, во многих моментах шел навстречу группе, успели все, что было запланировано и даже больше.
Не было необходимости постоянно проводить
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время с другими участниками группы, можно было отделиться и насладиться видами самостоятельно.

Если хотите морскую прогулку (такой формат очень рекомендую), можете заранее написать об этом при бронировании. (+5к)

Завезут попробовать морепродукты «У дайверов», если вы не любитель гадов - не стоит, а вот пирожки с рыбой обязательно хватаем.

Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Териберкой за 1 день.
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Светлана
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за нами прямо к дому; провел увлекательную экскурсию; заботился и постоянно спрашивал про наши потребности
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и комфорт; все было для нас, что очень приятно. отвечал на все вопросы, без нервов, раздражения, неприязни. всегда с улыбкой, шутками, по-доброму. большое спасибо!
Териберка — это что-то невероятное. просторы, воздух, красоты, ветер и холод😅 глаз просто не мог нарадоваться. фотографии постарались, но все равно не смогут передать атмосферы бескрайности. приедем летом смотреть на китов!!! желательно снова с Виктором.

это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за+2
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
это было невероятно. у нас был гид Виктор - прекрасный человек, добрый, вежливый. вовремя приехал за
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Ю
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания и туда же привезли на обратном пути. Маршрут отлично продуман, ресторан для обеда гид
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забронировал заранее. Во время остановок нас не торопили, давали достаточно времени. После посещения водопада попробовал морского ежа и гребешков. Погода менялась постоянно, но это никак не испортило впечатления от посещения этого места. После обеда погуляли по пляжу, покатались на самых северных качелях, сходили в гости к хаски и оленям. Оленей удалось покормить и поиграть с хаски. Получили море ярких впечатлений и эмоций. Спасибо за отличную экскурсию.

Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания+1
Ездили в Териберку с гидом Сергеем. Нам очень понравилась экскурсия. Забрали нас от места нашего проживания
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Ольга
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия" и ты понимаешь: всё, ты попал, влюбился в это место. Это очень индивидуально, иррационально
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и не всегда прогнозируемо, как северное сияние. Териберка для меня оказалась таким местом. Холодная, чистая, ни с чем не сравнимая северная красота.
Ветер, ветер, ветер. Вода, вода, много воды. Море, залив, снег. Отсылки к фильму "Левиафан" всюду. Скелет кита (киношный искусственный, для съёмок, но там есть и настоящий), пляж с большими круглыми камнями -"яйцами дракона", кладбище кораблей. Огромнейшие качели прямо на берегу с видом на воду. Ресторан, где можно пообедать, глядя на залив.

А ещё нам здорово повезло с гидом, Виталием. Искренне восхищённый родными местами, он просто и легко переходил с интересных фактов о крае на забавные истории из собственного опыта работы, слушать было просто и приятно, гармоничная атмосфера была с первой секунды.

Это был идеальный день в прекрасной снежной тундре на берегу Баренцева моря - Северного Ледовитого океана.
Поклонники осени, зимы, российского фестивального кино, локаций в стиле фильмов Звягинцева и Тарковского, я уверена, будут в восторге.
Совет: больше смотрите, меньше фотографируйте."Вы никогда не сфотографируете тундру такой, какой вы её видите". - наш гид Виталий.

А вечером была удачная охота на северное сияние)

Спасибо!

Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"+2
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
Бывают поездки, когда с самой первой секунды в новом месте у вас с ним случается "химия"
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А
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
Нам очень понравилось. 🤩 Все прекрасно организовано!
Мы были вдвоём и ещё двое человек- получилась мини группа, и + гид- и
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водитель в одном лице.
Всю дорогу до Териберки была интересная беседа и остановки с прекрасными видами для фото.
Сергей нас нигде не торопил, давал достаточно времени🙌 в Териберке мы заправились морошковым самогоном🥃, а на подъезде к национальному парку (где водопад и яйца дракона) остановились и перекусили свежайшими гребешками😋 Прекрасно погуляли, пофоткались 🤩

Затем снова в Териберку- обедать в ресторане с панорамным видом, гулять по берегу.
Будьте готовы к смене погоды- обязательно дождевик, непродуваемая одежда и отличное настроение с собой😜😃

Сергею отдельная благодарность за аккуратную доставку группы туда и обратно, за интересные рассказы и прекрасное настроение 🤩😍

16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.+2
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
16 сентября ездили в мини группе в Териберку с гидом Сергеем.
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Виолетта
14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому приехали с серьёзным настроем увидеть все и сразу - по максимуму! Виталий замечательный гид,
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водитель и собеседник. Вовремя забрал, в целости и сохранности довез до Териберки, по пути рассказывая о том, что за окном: простыми словами, интересно и без сухих фактов. Виталий грамотно распределил время: мы на 2 часа уходили в море смотреть китов (увидели!! Сразу трёх!! И это зрелище вызывает такие искренние и тёплые эмоции, что многие пустили слезу, а я даже разревелась ахах), Виталий все рассчитал чтобы мы увидели самые интересные места пока ещё светло (световой день был очень короткий), в итоге мы успели все посмотреть, везде пофотографироваться, а уже когда стемнело пошли на обед в ресторан у пляжа. Обратный путь тоже был безопасный и с ветерком. Большое спасибо Виталию за экскурсию и организаторам за Виталия:) В тот же день нам организовали выезд на сияние с другим гидом (Максим), сияние мы увидели, программа максимум выполнена, мы счастливы и всем вас советуем ☺️

14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому
14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому
14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому
14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому
14 января были в Териберке с гидом Виталием. У нас было 1,5 дня в Мурманске, поэтому
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