Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Териберка — вечное сияние чистого Севера

Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села

Aртур
Aртур – представитель из Мурманска
Немногие места могут похвастаться удобным выходом к Северному Ледовитому океану.

Териберка — одно из таких.

Но прославило ее не только это.

В поездке вы откроете безбрежные дали отстраненной тундры, пройдете по следам «Левиафана», посетите водопад, несущийся в Баренцево море 🌊, прокатитесь на самых северных качелях и попробуете блюда Кольского полуострова.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 4 400 ₽ за человека

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Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера

Что вас ожидает

Впечатления, которые не оставляют равнодушными

  • По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале.
  • Посетите кладбище рыболовецких кораблей.
  • Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан.
  • Прогуляетесь 👣 по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами».
  • Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря 🌊.
  • Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях.
  • Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке.
  • Если захотите, мы устроим для вас фотосессию 📷 на крайней точке географии.
  • А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни 🥧 (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески).

Организационные детали

  • Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня
  • Дорога займёт 2 — 2, 5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей
  • Дополнительные опции и расходы: обед в ресторане, снегоход до водопада (1000 руб. /человека), услуга профессионального фотографа по запросу (5000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера
Териберка — вечное сияние чистого Севера

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aртур
Aртур
Мы работаем уже 3 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
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