Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Что вас ожидает Впечатления, которые не оставляют равнодушными По дороге вы оцените тундровые пейзажи и сделаете остановку на перевале. Посетите кладбище рыболовецких кораблей. Увидите живописный водопад, несущий свои воды в океан. Прогуляетесь 👣 по пляжу, где многовековые усилия волн сотворили камни, которые все сговорились называть «драконьими яйцами». Вдохнете полной грудью воздух Арктики, стоя на берегу Баренцева моря 🌊. Вспомните детство, катаясь на самых северных качелях. Пройдёте пеший маршрут к самой высокой точке в Териберке. Если захотите, мы устроим для вас фотосессию 📷 на крайней точке географии. А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни 🥧 (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески). Организационные детали Выезжаем утром, время корректируется в зависимости от светового дня Дорога займёт 2 — 2, 5 часа. Вернёмся в Мурманск около 18:00, в зависимости от погодных условий, дороги и пожеланий гостей Дополнительные опции и расходы: обед в ресторане, снегоход до водопада (1000 руб. /человека), услуга профессионального фотографа по запросу (5000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Мурманске
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aртур
Мы работаем уже 3 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
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