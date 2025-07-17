Нетипичная экскурсия по не экскурсионным локациям вдоль Кольского залива, откуда можно увидеть всю красоту и величие Кольского фьорда. Мы насладимся потрясающими пейзажами и узнаем богатую историю региона.
Также послушаем историю создания
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии мы познакомим вас:
- С историей становления Кольской земли и происхождением ее названия.
- С историей становления единственного в мире атомного ледокольного флота. Поговорим о том, почему он так важен для России.
- Расскажем, что производят в самом высоком здании за Полярном кругом — «Цехе 107».
- И насладимся потрясающими видами на Кольский залив (фьорд) и почувствуем дыхание Арктики. Город Кола, поселок Дровяной и Абрам-Мыс • Город Кола — исторические ворота в фьорды. Мы прогуляемся по набережной города Колы и познакомимся с его историей.
- Поселок Дровяной. Мы посетим арт-объекты, расположенные на набережной Кольского залива, и почувствуем дыхание фьорда.
- Поселок Абрам-Мыс. На этой локации находится мемориальный комплекс, посвящённый первому корпусу ПВО и выставка Советской техники. Оттуда открываются головокружительные виды на весь Город-герой Мурманск. Узнаем, сколько самолетов было сбито во времена ВОВ, а так же узнаем, почему наш город называют северный Лас-Вегас. Атомный ледокольный флот, Цех 107 и Кольский мост • Радиомаяк в поселке Мишукова. На этой локации открываются потрясающие виды на единственный в мире атомный ледокольный флот и, по счастливой случайности, там находится на ремонте Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
- Поселок Белокаменка. На этой локации мы увидим самое высокое здание за Полярным кругом. Как его называют местные «завод по изготовлению заводов» — «Цех 107», которому аналогов в мире нет.
- Кольский мост. Проедем по некогда самому длинному мосту за Полярным кругом и узнаем, какие поверья появились у местных жителей, после того как мост открыли для движения.
- Арт-объект качели. Посетим арт-объект, находящийся на берегу Кольского залива и сделаем потрясающие фото.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Кола
- Поселок Дровяной
- Поселок Абрам-Мыс
- Радиомаяк в поселке Мишукова
- Атомный ледокольный флот
- Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
- Цех 107
- Кольский мост
- Арт-объект качели
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Согревающие напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
17 июл 2025
Супер экскурсия! Очень познавательная благодаря Гиду Сергею. Рекомендую обязательно посетить!
С
Светлана
17 мая 2025
Прекрасно провели время! Комфортно и познавательно! Большое спасибо Максиму! Очень интересно рассказывает, узнали много нового из истории, увидели необычные места! Экскурсия прошла отлично!
О
Ольга
18 мар 2025
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Было интересно и познавательно! Красивые виды на Мурманск, Кольский залив, исторические места и основные вехи развития Мурманской области.
Все было четко организовано, комфортно и безопасно.
