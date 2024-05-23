1 чел.
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Мини-группа
3 часа
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина23 мая 2024Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
- ТТатьяна7 мая 2024В полнейшем восторге от экскурсии - захватывающие виды, комфортная поездка (машине отдельный лайк), много новой информации. И все это благодаря
- ННаталия12 марта 2024Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
- ЛЛариса3 марта 2024Почти все увидела, что хотела.
- ММарина9 января 2024Знакомство с МурманскомОчень интересная почти индивидуальная экскурсия на машине (нас было трое). Увидели главные достопримечательности города, поднимались на множество обзорных площадок с
- ТТамара25 декабря 2023Знакомство с МурманскомОбзорная экскурсия была классной, познавательной, большое спасибо экскурсоводу Сергею П., за посещение красивых мест,узнали историю о самом городе, что происходило
- ССветлана27 ноября 2023Благодарим Алексея за интересную экскурсию по фьордам Кольского полуострова. Погрузились в историю края. Узнали от Алексея новые для нас факты
- ББелоусова31 октября 2023Путешествие на водопады Кольского полуострова! Спасибо организаторам за прекрасно составленную экскурсию! Водопады - первое, что я посмотрела, когда прилетела в
- ААнна27 октября 2023Очень понравилась поездка! Побывали не только на живописных водопадах (на фоне снега смотрится очень колоритно), но и на площадках, где открывался прекрасный обзор. Отдельное спасибо Александру за интересные факты о Мурманске и области, приятные беседы и вкуснейший чай!
- ССветлана23 октября 2023Экскурсия была 18.10.2023. Забронировала буквально за сутки до начала экскурсии и большое спасибо, что оперативно ответили и подтвердили бронирование. На
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Абрам-Мыс»
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