Абрам-Мыс – экскурсии в Мурманске

Найдено 4 экскурсии в категории «Абрам-Мыс» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Путешествие на водопады Кольского полуострова
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
18 отзывов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 мая 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!
  • Т
    Татьяна
    7 мая 2024
    Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
    В полнейшем восторге от экскурсии - захватывающие виды, комфортная поездка (машине отдельный лайк), много новой информации. И все это благодаря
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    гиду Максиму. Интересный, а главное, живой рассказ о водопадах, легендах, посещаемых местах. Чувствовалась любовь к Мурманску и желание ею поделиться. Ответы на любые дополнительные вопросы: рассказ о саамах и их образе жизни, советы насчет еды и достопримечательностей Мурманска. Отдельное спасибо за неожиданную и очень приятную заботу - сапоги спасли нас от промокших и замерзших ног по пути к водопаду. А чай и бутерброды с шикарным видом на водопад согрели после преодоления снежной тропы. P.S. Однозначно советуем. Вы получите много положительных эмоций P.P.S. (для нашего гида) Когда «психанем» с подругой в следующий раз и поедем в Мурманск, хотим попасть к вам на экскурсию. Может, даже на экскурсию по городу, чтобы найти все оставшиеся корабли. P.P.P.S (для нашего гида) Мы скрестили пальцы и (ура!) встретили китов ☺🫶

  • Н
    Наталия
    12 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Занимательная экскурсия. Экскурсовод Влад много рассказал об истории города. О его прошлом, о взлетах и палениях в истории развития города. Провез по всем знаковым местам. Рекомендую к посещению!
  • Л
    Лариса
    3 марта 2024
    Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
    Почти все увидела, что хотела.
  • М
    Марина
    9 января 2024
    Знакомство с Мурманском
    Очень интересная почти индивидуальная экскурсия на машине (нас было трое). Увидели главные достопримечательности города, поднимались на множество обзорных площадок с
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    красивыми видами Мурманска, поели морских ежей и гребешков. Очень рекомендую гида Алексея, не нудно и с юмором рассказал много интересного про Мурманск.

  • Т
    Тамара
    25 декабря 2023
    Знакомство с Мурманском
    Обзорная экскурсия была классной, познавательной, большое спасибо экскурсоводу Сергею П., за посещение красивых мест,узнали историю о самом городе, что происходило
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    в военное время, о мемориале подлодки Курск, почесали за ушком знаменитого кота Семена, посетили памятник Алеши, увидели памятник Ждущей, а какая панорама самого города, с красивейшим солнечным заревом, неописуемый восторг. Хочется еще приехать, но уже в другое время года, и продолжить удивляться красотами Арктики.

  • С
    Светлана
    27 ноября 2023
    Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
    Благодарим Алексея за интересную экскурсию по фьордам Кольского полуострова. Погрузились в историю края. Узнали от Алексея новые для нас факты
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    военной истории города. Были рады увидеть красивые места северной природы. Совершили прогулку на снегоступах к водопаду, были приятно удивлены вкусному угощению из рюкзака Алексея. Всем рекомендуем в проводники этого эрудированного молодого человека с хорошо поставленной речью. Спасибо, Алексей! Надеемся встретиться в наш летний приезд на Баренцево море.

  • Б
    Белоусова
    31 октября 2023
    Путешествие на водопады Кольского полуострова
    Путешествие на водопады Кольского полуострова! Спасибо организаторам за прекрасно составленную экскурсию! Водопады - первое, что я посмотрела, когда прилетела в
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    Мурманск! Очень переживала, что выпал снег, что к водопадам не подойти, что возникнут сложности с сырыми камнями…, но все переживания рассеялись, когда познакомилась с нашим гидом Александром, поняла, что в надежных руках, всегда поможет и поддержит! Александр очень интересно, непринуждённо и с любовью рассказал о Мурманске, о полуостров

  • А
    Анна
    27 октября 2023
    Путешествие на водопады Кольского полуострова
    Очень понравилась поездка! Побывали не только на живописных водопадах (на фоне снега смотрится очень колоритно), но и на площадках, где открывался прекрасный обзор. Отдельное спасибо Александру за интересные факты о Мурманске и области, приятные беседы и вкуснейший чай!
  • С
    Светлана
    23 октября 2023
    Путешествие на водопады Кольского полуострова
    Экскурсия была 18.10.2023. Забронировала буквально за сутки до начала экскурсии и большое спасибо, что оперативно ответили и подтвердили бронирование. На
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    экскурсии было трое человек, включая гида - Максима. Максим провел везде и все показал. Удивительно было то, что мы были первые, кто пробрался к водопадам! В середине экскурсии был перекус на столе, который Максим сам сделал!!! + еще сам сварганил когда-то мост через реку и тем самым появилась возможность посмотреть на водопад с другой стороны!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Абрам-Мыс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
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  1. Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
  2. Путешествие на водопады Кольского полуострова
  3. Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
  4. Мурманск - форпост Арктики
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Абрам-Мыс" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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