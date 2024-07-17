10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
8 000₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
4 500₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур - Город Кола и водопад на реке Лавна
Начало: Заберём с места жительства
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман17 июля 2024По приезду был примерно такой диалог: — Почти как на Венере! — Круче, потому что мы можем сюда добраться. За абсолютно не земными пейзажами и уникальным опытом пребывания на Кольском Полуострове сюда.
- ТТатьяна16 июля 2024Ездили с Кириллом - отличный гид. Несмотря на то, что в горах была облачность и ограниченная видимость, было очень интересно.
- ВВалерия23 июня 2024Все очень понравилось!
- ЛЛюбовь19 июня 2023Старинный город Кола и великолепие МурманскаЭкскурсовод Мила, полностью соответствует своему имени. Экскурсия прошла в женском коллективе и Мурманск нам открылся с нежной стороны. Интересные рассказы,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кола»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Кола" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Кола», 65 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь