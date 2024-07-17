Кола – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кола» в Мурманске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Пешая
На машине
42 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Ловозерские тундры - красота и мистика севера
Начало: Мурманск, место проживания гостей
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
8 000 за человека
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Пешая
На машине
22 отзыва
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
4 500 за человека
Авторский тур - Город Кола и водопад на реке Лавна
1 отзыв
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Авторский тур - Город Кола и водопад на реке Лавна
Начало: Заберём с места жительства
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    17 июля 2024
    Ловозерские тундры - красота и мистика севера
    По приезду был примерно такой диалог: — Почти как на Венере! — Круче, потому что мы можем сюда добраться. За абсолютно не земными пейзажами и уникальным опытом пребывания на Кольском Полуострове сюда.
  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Ловозерские тундры - красота и мистика севера
    Ездили с Кириллом - отличный гид. Несмотря на то, что в горах была облачность и ограниченная видимость, было очень интересно.
  • В
    Валерия
    23 июня 2024
    Путешествие на водопады Кольского полуострова
    Все очень понравилось!
  • Л
    Любовь
    19 июня 2023
    Старинный город Кола и великолепие Мурманска
    Экскурсовод Мила, полностью соответствует своему имени. Экскурсия прошла в женском коллективе и Мурманск нам открылся с нежной стороны. Интересные рассказы,
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    увлекательные виды этого полярного города. Ещё из больших плюсов комфортное и деликатное вождение Милы. Так же советы, какие локации стоит посетить, что не вошли в экскурсию. Когда впервые в городе, очень важно как он тебе откроется. Нам повезло)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кола»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ловозерские тундры - красота и мистика севера
  2. Путешествие на водопады Кольского полуострова
  3. Авторский тур - Город Кола и водопад на реке Лавна
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Набережная
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Кола" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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