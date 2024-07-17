читать дальше

увлекательные виды этого полярного города. Ещё из больших плюсов комфортное и деликатное вождение Милы. Так же советы, какие локации стоит посетить, что не вошли в экскурсию. Когда впервые в городе, очень важно как он тебе откроется. Нам повезло)