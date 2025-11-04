Отправиться из Мурманска к достопримечательностям на западной стороне Кольского залива
Мы откроем для вас красоту и величие Кольского залива! Провезём от исторических ворот во фьорды до самого высокого здания современного Заполярья.
Вы побываете в посёлках с эффектными смотровыми площадками, увидите радиомаяк и атомный ледокольный флот, а также узнаете, почему Мурманск — это северный Лас-Вегас и что общего у города с духами Chanel №5.
Город Кола — исторические ворота во фьорды, а также место, откуда тысячелетия назад ледник начал движение к Баренцеву морю. Мы прогуляемся по набережной Колы и познакомимся с его историей.
Посёлок Дровяной. Увидим арт-объекты на набережной Кольского залива и почувствуем дыхание фьорда.
Посёлок Абрам-мыс. Посетим мемориальный комплекс, посвящённый первому корпусу ПВО, и полюбуемся головокружительными видами на весь Мурманск со смотровой. Расскажем, почему наш город называют северным Лас-Вегасом.
Радиомаяк в посёлке Мишукова. Отсюда открываются потрясающие виды на единственный в мире атомный ледокольный флот и авианосец «Адмирал Кузнецов». Поговорим о создании флота.
Посёлок Белокаменка. Посмотрим на самое высокое здание Заполярья — цех 107.
Кольский мост. Проедем по некогда самому длинному мосту за Полярным кругом и выясним, какие местные поверья с ним связаны.
Арт-объект «Качели» на берегу Кольского залива — здесь получаются эффектные фото.
Вы узнаете много интересного:
Как связаны Мурманск и духи Chanel №5
Почему нашу почву называют черепом земли
Какой минерал зовётся кольским хлебом
Что производят на «заводе по изготовлению заводов»
И кое-что ещё!
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, Hyundai Solaris, Toyota rav4 или Renault Stepway
Питание не входит в стоимость, но у нас всегда приготовлен термос с горячим чаем
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 506 туристов
Я представляю команду гидов — коренных жителей Кольского полуострова. Мы горячо любим свой край и делимся этой любовью с нашими гостями. Устраиваем авторские туры по Кольскому полуострову без посредников. Предлагаем вам вместе с нами отправиться в путешествие по нашему краю на комфортабельных машинах с интересными историями и хорошим настроением. Вы проведёте незабываемые выходные, которые запомнятся вам надолго.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Анна
4 ноя 2025
Сергей приятно удивил! Такая вовлечённость и заинтересованность даже у гидов не часто встречается! Экскурсия со своими фишечками, продуманная, если сравнивать с остальными предложениями. Виды сногшибательные, ещё и с вкусным чаем👌 В общем все довольны, в следующий раз с удовольствием съездим с вами ещё куда-нибудь. Спасибо!
С
София
20 окт 2025
Были с мамой на экскурсии «Дыхание Арктики». Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру - за его внимательное отношение и энтузиазм, за яркость полученных впечатлений, за чудесные моменты наедине с природой севера. Экскурсия превзошла все ожидания. Очень рекомендую;)
В
Виктория
7 авг 2025
Сергей-лучший гид по Мурманску!
Виктория
25 мар 2025
Были 15 марта на экскурсии. В самом городе всё посмотрели, поэтому хотелось попасть именно на эту сторону залива, куда без своего авто не доберёшься. Спасибо гиду Александру - показал все основные точки, рассказал основные моменты) Хотелось бы чуть больше информации по каждой конкретной локации, но в целом экскурсия всё равно понравилась, ставлю 5)
Н
Наталья
22 мар 2025
Поездка понравилась, посетили смотровые площадки по другую сторону Кольского залива от Мурманска. Гид рассказывал много информации о регионе, жизни корен. населения и о текущей обстановке. Немного сменил маршрут по нашей просьбе, т. к. в некоторых местах мы уже были.