Мы откроем для вас красоту и величие Кольского залива! Провезём от исторических ворот во фьорды до самого высокого здания современного Заполярья. Вы побываете в посёлках с эффектными смотровыми площадками, увидите радиомаяк и атомный ледокольный флот, а также узнаете, почему Мурманск — это северный Лас-Вегас и что общего у города с духами Chanel №5.

Город Кола — исторические ворота во фьорды, а также место, откуда тысячелетия назад ледник начал движение к Баренцеву морю. Мы прогуляемся по набережной Колы и познакомимся с его историей.

Посёлок Дровяной. Увидим арт-объекты на набережной Кольского залива и почувствуем дыхание фьорда.

Посёлок Абрам-мыс. Посетим мемориальный комплекс, посвящённый первому корпусу ПВО, и полюбуемся головокружительными видами на весь Мурманск со смотровой. Расскажем, почему наш город называют северным Лас-Вегасом.

Радиомаяк в посёлке Мишукова. Отсюда открываются потрясающие виды на единственный в мире атомный ледокольный флот и авианосец «Адмирал Кузнецов». Поговорим о создании флота.

Посёлок Белокаменка. Посмотрим на самое высокое здание Заполярья — цех 107.

Кольский мост. Проедем по некогда самому длинному мосту за Полярным кругом и выясним, какие местные поверья с ним связаны.

Арт-объект «Качели» на берегу Кольского залива — здесь получаются эффектные фото.

Как связаны Мурманск и духи Chanel №5

Почему нашу почву называют черепом земли

Какой минерал зовётся кольским хлебом

Что производят на «заводе по изготовлению заводов»

