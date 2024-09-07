Качели – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Качели» в Мурманске, цены от 4 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Териберка с выходом в Баренцево море
На машине
243 отзыва
14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
На машине
На автобусе
скидка
10%
1013 отзывов
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 50004 500 за человека
Впечатляющая Териберка
61 отзыв
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    7 сентября 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Великолепная, тщательно спланированная экскурсия оставила самые яркие и незабываемые эмоции! Спасибо Миле за увлекательное путешествие и интересные факты! Мы еще вернемся!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Экскурсия ооочень понравилась☺️Спасибо огромное гиду Александру за интересный рассказ, провел и показал удивительной красоты места. Отдельное спасибо за вкусный чай с бутербродиками. Благодаря этому путешествию Тиреберка ❤️
  • G
    Gospozhagavrilovaav
    5 сентября 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Очень классная организация, идеальная планировка дня, отличный маршрут, интересный гид, отличная машина и музыка) огромное спасибо!!!!!
  • В
    Виктория
    4 сентября 2024
    Впечатляющая Териберка
    Отличная экскурсия, комфортный трансфер, очень интересный гид Алексей, много чего интересного рассказал и показал. Однозначно советую))
  • Е
    Елена
    3 сентября 2024
    Териберка с выходом в Баренцево море
    Все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Качели»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка с выходом в Баренцево море
  2. Териберка: арктическая сказка на краю земли
  3. Впечатляющая Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Качели" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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