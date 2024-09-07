14 часов
Водная прогулка
Териберка: впечатляющая экскурсия с возможностью увидеть китов из Мурманска
Ваш шанс погрузиться в атмосферу крайнего севера, увидеть знаменитые «яйца драконов», кладбище кораблей и, возможно, китов
Начало: Точку сбора гид сообщит после бронирования
Расписание: ЕЖЕДНЕВНО, в 07:30-08:00
Завтра в 07:30
14 сен в 07:30
12 000₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
от 50004 500₽ за человека
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Впечатляющая Териберка
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав7 сентября 2024Великолепная, тщательно спланированная экскурсия оставила самые яркие и незабываемые эмоции! Спасибо Миле за увлекательное путешествие и интересные факты! Мы еще вернемся!
- ЕЕлена5 сентября 2024Экскурсия ооочень понравилась☺️Спасибо огромное гиду Александру за интересный рассказ, провел и показал удивительной красоты места. Отдельное спасибо за вкусный чай с бутербродиками. Благодаря этому путешествию Тиреберка ❤️
- GGospozhagavrilovaav5 сентября 2024Очень классная организация, идеальная планировка дня, отличный маршрут, интересный гид, отличная машина и музыка) огромное спасибо!!!!!
- ВВиктория4 сентября 2024Отличная экскурсия, комфортный трансфер, очень интересный гид Алексей, много чего интересного рассказал и показал. Однозначно советую))
- ЕЕлена3 сентября 2024Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Качели»
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