Самое высокое здание за полярным кругом – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое высокое здание за полярным кругом» в Мурманске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мурманск - столица Заполярья
На машине
4 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - столица Заполярья
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
14 мар в 16:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
4 часа
Индивидуальная
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    24 февраля 2025
    Мурманск - столица Заполярья
    Всё супер
  • Е
    Екатерина
    21 февраля 2025
    Мурманск - столица Заполярья
    Посмотрели все основные достопримечательности и локации Мурманска, послушали исторические факты. Гид Даниил отлично провел экскурсию. Очень хорошая организация, полностью подстраиваться под клиента, АО всем идут навстречу.
  • Т
    Татьяна
    28 января 2025
    Мурманск - столица Заполярья
    Замечательно провели время. Александр в течении четырех часов знакомил нас с городом,, его имсорией, окрестностями Мурманска. Не смотря на не
    читать дальше

    очень комфортную погоду прогулялись пешком к памятнику Алёши, экипажу подводной лодки Курск, ледоколу Ленин, полюбовались видами города со смотровых площадок. На прощание согрелись горячим чаем из термоса. Большое спасибо Александру.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Самое высокое здание за полярным кругом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мурманск - столица Заполярья
  2. Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
  3. Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Набережная
  5. Памятник Ждущей
  6. Мыс Абрам
  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
  10. Териберский маяк
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Самое высокое здание за полярным кругом" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 6000. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2025 год по теме «Самое высокое здание за полярным кругом», 104 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май