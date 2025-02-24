Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - столица Заполярья
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
14 мар в 16:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия24 февраля 2025Всё супер
- ЕЕкатерина21 февраля 2025Посмотрели все основные достопримечательности и локации Мурманска, послушали исторические факты. Гид Даниил отлично провел экскурсию. Очень хорошая организация, полностью подстраиваться под клиента, АО всем идут навстречу.
- ТТатьяна28 января 2025Замечательно провели время. Александр в течении четырех часов знакомил нас с городом,, его имсорией, окрестностями Мурманска. Не смотря на не
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Самое высокое здание за полярным кругом»
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