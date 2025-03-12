Радиомаяк в Мишуково – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Радиомаяк в Мишуково» в Мурманске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
3700 ₽ за человека
Взгляд на Мурманск через залив - панорамы, корабли, причалы
5 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Взгляд на Мурманск через залив - панорамы, корабли, причалы
Начало: Площадь Пять углов, либо адрес вашего проживания
14 мар в 15:00
15 мар в 10:00
4500 ₽ за человека
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
4 часа
Индивидуальная
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
4000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Радиомаяк в Мишуково»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
  2. Взгляд на Мурманск через залив - панорамы, корабли, причалы
  3. Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Набережная
  5. Памятник Ждущей
  6. Мыс Абрам
  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Радиомаяк в Мишуково" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 4500.
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