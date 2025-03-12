Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Взгляд на Мурманск через залив - панорамы, корабли, причалы
Начало: Площадь Пять углов, либо адрес вашего проживания
14 мар в 15:00
15 мар в 10:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Дыхание Арктики: нетипичная экскурсия на западной стороне Кольского залива
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
13 мар в 09:00
4000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Радиомаяк в Мишуково»
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