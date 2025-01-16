Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска

Погулять по гранитным утёсам и разноцветной лесотундре и постоять на берегу Кольского залива
Цель нашего путешествия скрывается за отрогами безымянных сопок, круто спадающих к Кольскому заливу.

Уже по дороге вам откроются невероятные северные пейзажи: озёра, скалы, тайга и свинцовые глади залива. А по приезде мы отправимся в недолгий 6-километровый хайк. Помимо красивых природных мест, вас ждёт также мини-пикник!
5
1 отзыв
Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска
Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска
Мыс Серафим: завораживающий хайкинг вблизи Мурманска
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

По пути к стартовой точке нашего хайка вы полюбуетесь видами из окна авто.

Затем нам предстоит несложная прогулка (6 км):

  • зрелищные стены утёсов (пахты), плато, покрытые таёжно-берёзовым лесом и ягельной тундрой
  • прогуляемся по литорали (обнажённое отливом дно моря), найдём раковины мидий, гребешков, причудливые камни, водоросли
  • с мыса Серафим вам откроется вид на теряющийся в далях Кольский залив, на крупнотоннажную судоверфь в Белокаменке, на скалистые острова. Мимо мыса следуют суда самого разного класса: ледоколы, сухогрузы, а также возвращаются к родным причалам рыболовецкие траулеры. Пейзажи для фотографий здесь просто незабываемые
  • на уютной стоянке устроим небольшой пикник и тепло пообщаемся

Организационные детали

  • Можно с детьми от 6 лет
  • Мы организуем трансфер из Мурманска на легковом автомобиле (Volvo XC60) или минивэне (Hyundai H1)
  • Общая протяжённость пешего маршрута — 6 км
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • Маршрут доступен круглый год
  • В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽)
  • Хайкинг для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети до 12 лет3380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
16 янв 2025
Мокрый снег, небольшой дождь усложнили маршрут. Но с прекрасным гидом Анатолием это время пролетело незаметно. Пейзажи открываются потрясающие
Мокрый снег, небольшой дождь усложнили маршрут. Но с прекрасным гидом Анатолием это время пролетело незаметно. Пейзажи открываются потрясающиеМокрый снег, небольшой дождь усложнили маршрут. Но с прекрасным гидом Анатолием это время пролетело незаметно. Пейзажи открываются потрясающиеМокрый снег, небольшой дождь усложнили маршрут. Но с прекрасным гидом Анатолием это время пролетело незаметно. Пейзажи открываются потрясающие

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