Цель нашего путешествия скрывается за отрогами безымянных сопок, круто спадающих к Кольскому заливу.
Уже по дороге вам откроются невероятные северные пейзажи: озёра, скалы, тайга и свинцовые глади залива. А по приезде мы отправимся в недолгий 6-километровый хайк. Помимо красивых природных мест, вас ждёт также мини-пикник!
Уже по дороге вам откроются невероятные северные пейзажи: озёра, скалы, тайга и свинцовые глади залива. А по приезде мы отправимся в недолгий 6-километровый хайк. Помимо красивых природных мест, вас ждёт также мини-пикник!
Описание экскурсии
По пути к стартовой точке нашего хайка вы полюбуетесь видами из окна авто.
Затем нам предстоит несложная прогулка (6 км):
- зрелищные стены утёсов (пахты), плато, покрытые таёжно-берёзовым лесом и ягельной тундрой
- прогуляемся по литорали (обнажённое отливом дно моря), найдём раковины мидий, гребешков, причудливые камни, водоросли
- с мыса Серафим вам откроется вид на теряющийся в далях Кольский залив, на крупнотоннажную судоверфь в Белокаменке, на скалистые острова. Мимо мыса следуют суда самого разного класса: ледоколы, сухогрузы, а также возвращаются к родным причалам рыболовецкие траулеры. Пейзажи для фотографий здесь просто незабываемые
- на уютной стоянке устроим небольшой пикник и тепло пообщаемся
Организационные детали
- Можно с детьми от 6 лет
- Мы организуем трансфер из Мурманска на легковом автомобиле (Volvo XC60) или минивэне (Hyundai H1)
- Общая протяжённость пешего маршрута — 6 км
- Возьмите с собой перекус для пикника
- Маршрут доступен круглый год
- В снежное время прогулка проводится на снегоступах (аренда оплачивается отдельно — 500 ₽)
- Хайкинг для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3900 ₽
|Дети до 12 лет
|3380 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 91 туриста
Привет! Я Анатолий. Родился и живу на Кольском полуострове. Много путешествую и очень люблю наш край. Постараюсь сделать всё, чтобы Север вас покорил, и вы вернулись сюда ещё не раз. С командой увлечённых местных жителей мы позаботимся о вашем комфорте.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
16 янв 2025
Мокрый снег, небольшой дождь усложнили маршрут. Но с прекрасным гидом Анатолием это время пролетело незаметно. Пейзажи открываются потрясающие
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Уникальная возможность увидеть Мурманск с западного берега Кольского фьорда. Погрузитесь в атмосферу, полную историй и впечатляющих видов
Начало: На ул. Воровского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Абрам-мыс, гора Мишукова и водопад
Погрузитесь в атмосферу северной природы, посетив водопад Лавна и насладившись видами с Абрам-мыса и горы Мишукова. Откройте для себя Кольский залив
Начало: На площади «Пять углов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На западную сторону Кольского фьорда
Первое знакомство с Мурманском: прогулка вдоль фьорда, посещение маяка и обзорной площадки. Погрузитесь в историю и природу Кольского полуострова
Начало: По вашему адресу
Завтра в 10:00
19 мар в 10:00
4500 ₽ за человека