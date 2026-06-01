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Описание экскурсииГоры восхищают и завораживают! Хибины – одни из древнейших гор. А город Кировск, расположенный у подножья гор — один из лучших горнолыжных курортов России. Мы с вами отправимся в путешествие среди горных озер, увидим красивый водопад и посетим базу спасателей и смотровую площадку Куэльпор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Отель Азимут, проспект Ленина, д. 82
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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