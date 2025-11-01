Давайте на один день отправимся в Хибины? Да, в Мурманской области есть свои горы и даже горнолыжный курорт! Это настоящий рай для любителей природы. Здесь совершенно не чувствуется городской суеты. Горы, водопады, озёра — все это будет на нашем пути.
Мы проберёмся по бездорожью на подготовленных джипах и рассмотрим северную природу во всей ее красе.
Мы проберёмся по бездорожью на подготовленных джипах и рассмотрим северную природу во всей ее красе.
Описание экскурсии
Выезжаем из Мурманска в 7:30 и три часа (столько продлится дорога) любуемся видами Кольского полуострова из окна. Гид сопроводит поездку интересными рассказами о прошлом и настоящем Кировска.
- Вершина горы Айкуайвенчорр. Поднимемся на неё на гондольном подъёмнике горнолыжного курорта Большой Вудъявр. С высоты птичьего полета рассмотрим панораму Кировска и окружающий ландшафт
Подъёмник работает с четверга по воскресенье, но даже в эти дни он может быть закрыт по погодным условиям (сильный ветер, туман и пр.).
- Джип-путешествие. Выезжаем за пределы Кировска — туда, где кончаются дороги и начинается горный массив. Мы проедем по руслам рек, преодолевая бороды, подъёмы и спуски. Увидим красивые горные озёра, реки, обзорные площадки и Рисйокский водопад, который не зря раньше назывался Красивый. Самой дальней нашей локацией будет горноспасательная база КСС, после чего мы отправимся обратно в Кировск
- Проголодались? Едем в один из ресторанчиков Кировска, где вас ждёт горячий обед
- Музейно-выставочный центр «Апатит». Этот корпоративный музей холдинга «ФосАгро» включает в себя 8 залов с невероятной коллекцией камней, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Всё очень современно и интерактивно, скучно не будет!
Уставшие и полные впечатлений, возвращаемся в Мурманск.
Организационные детали
- Билет на подъёмник и обед не включены в стоимость
- Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике. Протяжённость маршрута — около 230 км в одну сторону.
- Продолжительность джипинга около 5 часов
- Мы заберём вас от места проживания в Мурманске и привезём обратно. Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолёт.
- С вами буду я или один из гидов-представителей моей команды
ежедневно в 08:30
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Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|11 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 5397 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Я опытная путешественница. Посетила почти 50 стран, но влюбилась в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Кольскому полуострову. С удовольствием помогу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Выбрала эту экскурсию, поскольку маршрут не включал саамов, а больше именно джиппинг и горы. Гид был Филипп. Очень приятный человек. С чувством юмора. Рассказал нам интересную информацию по ходу поездки,
Мила
Ответ организатора:
Нина, спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! 😊 Очень рады, что нашли именно тот маршрут, который хотели, и что
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Н
Самая лучшая экскурсия из всех! Очень красивая природа, горы, озера, водопад и ещё много всего. Очень много видовых мест для фото - хорошо подобраны локации, где делаются остановки. Куча эмоций
Мила
Ответ организатора:
Наталья, вау! 😍 Спасибо за такие слова — «самая лучшая экскурсия из всех» звучит как награда! 🔥 Очень рады, что
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О
В Хибины мы ездили с гидом Филиппом. Поездка прошла просто замечательно. Филипп очень аккуратно и виртуозно водит машину. Мы проехали весь горный массив, по дороге мы встретили и туман, и
Мила
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за чудесный отзыв! 😊 Очень рады, что Филиппу удалось показать вам все грани Хибин — и туман, и
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В
Все очень понравилось. Погода была отличная, мы посетили множество интересных мест. Было сделано много фото))), ребят однозначно рекомендую.
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Экскурсия очень понравилась! Было очень комфортно, уютно, интересно и, конечно, красиво. Виды просто захватывающие! Огромное спасибо хочется сказать организатору Миле за подробную информацию о туре и гиду Филиппу за дружескую атмосферу. У ребят потрясающее отношение к гостям, и к ним хочется вернуться.
Мила
Ответ организатора:
Инга, спасибо за тёплые слова! 😊 Очень рады, что вам было комфортно, уютно и захватывающе красиво ❤️ Передам Филиппу — он будет счастлив, что наши старания запомнились. И, конечно, ждём вас снова — к нам хочется возвращаться! ❄️✨
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Всё прошло замечательно, побывали в другом мире. Спасибо большое всей команде за отличную организацию тура, вниманию к деталям и в особенности нашему гиду Александру. Нам было с ним очень интересно, спокойно и безопасно! Благодаря ему мы получили незабываемые впечатления и знания не смотря на холодный дождь!
Мила
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за тёплые слова! 😊 Очень рады, что даже сквозь холодный дождь вы смогли увидеть «другой мир» и прочувствовать
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