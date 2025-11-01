Давайте на один день отправимся в Хибины? Да, в Мурманской области есть свои горы и даже горнолыжный курорт! Это настоящий рай для любителей природы. Здесь совершенно не чувствуется городской суеты. Горы, водопады, озёра — все это будет на нашем пути. Мы проберёмся по бездорожью на подготовленных джипах и рассмотрим северную природу во всей ее красе.

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Описание экскурсии

Выезжаем из Мурманска в 7:30 и три часа (столько продлится дорога) любуемся видами Кольского полуострова из окна. Гид сопроводит поездку интересными рассказами о прошлом и настоящем Кировска.

Вершина горы Айкуайвенчорр. Поднимемся на неё на гондольном подъёмнике горнолыжного курорта Большой Вудъявр. С высоты птичьего полета рассмотрим панораму Кировска и окружающий ландшафт

Подъёмник работает с четверга по воскресенье, но даже в эти дни он может быть закрыт по погодным условиям (сильный ветер, туман и пр.).

Джип-путешествие. Выезжаем за пределы Кировска — туда, где кончаются дороги и начинается горный массив. Мы проедем по руслам рек, преодолевая бороды, подъёмы и спуски. Увидим красивые горные озёра, реки, обзорные площадки и Рисйокский водопад, который не зря раньше назывался Красивый. Самой дальней нашей локацией будет горноспасательная база КСС, после чего мы отправимся обратно в Кировск

Проголодались? Едем в один из ресторанчиков Кировска, где вас ждёт горячий обед

Музейно-выставочный центр «Апатит». Этот корпоративный музей холдинга «ФосАгро» включает в себя 8 залов с невероятной коллекцией камней, экспозицию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийную экспозицию «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Всё очень современно и интерактивно, скучно не будет!

Уставшие и полные впечатлений, возвращаемся в Мурманск.

Организационные детали