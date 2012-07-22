Мечтаете побывать в самом сердце Хибин? Хотите насладиться фантастическими видами на одни из самых древних на планете гор? Желаете увидеть уникальную природу Арктики? Горите желанием посетить горные озера и водопады? Тогда этот однодневный джип-тур именно для Вас!

Наша поездка начнется в Мурманске. Мы соберем группу с мест проживания (отели, хостелы, квартиры и пр.) и на комфортабельном внедорожнике отправимся в город Кировск, расположенный прямо у отрогов Хибин на берегу озера Большой Вудъявр. Дорога до Кировска займет ориентировочно 2,5 часа. Во время пути гид расскажет Вам о Хибинах, Кировске, Мурманске, Кольском полуострове и Заполярье в целом. Мы проедем через весь город Кировск, доедем до озера Малый Вудъявр и по руслу реки Кунийок начнем углубляться в горный массив.

Нас будут окружать просто фантастические, инопланетные пейзажи, а руки так и будут тянуться к фототехнике, чтобы зафиксировать эту красоту себе на память. Двигаясь по руслу реки, мы будем преодолевать броды, взбираться в подъемы и преодолевать бездорожье.

Первой нашей запланированной остановкой будет озеро Длинное с необычайно голубой водой. На его берегу мы остановимся на небольшой перекус (горячий чай, бутерброды, печенье) и продолжим наше мини-путешествие.

Следующей точкой нашего маршрута будет перевал с которого открываются потрясающие виды на окружающие горы Кукисвумчорр и Юдычвумчорр. А с перевала мы постепенно спустимся к Сердцевидному озеру.

Постепенно мы приблизимся к самым главным жемчужинам нашего джип-тура - Смотровой площадке у подножия горы Куэльпорр и водопаду Красивый (он же Рисйокский водопад).

Самой дальней точкой нашего трека будет горно-спасательная база КСС, где нас будет ожидать горячий обед. С базы открывается вид на горы Путеличорр и Йидычвумчорр.

После обеда мы вернемся в Кировск для подъема на гору Айкуайвенчорр и посещения Музея минералов с одной из самых богатых коллекций экспонатов в России.

После посещения музея отправимся в обратный путь, доберемся до Мурманска, где развезем наших путешественников по местам их проживания или любым другим точкам в черте города Мурманск.