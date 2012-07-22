Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра

Хибины

Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра
Хибины. Джип-тур к подножью Куэльпорра

Что вас ожидает 🤩

  • Апатиты
  • Озеро Имандра
  • Кировск
  • Большой Вудъявр
  • Малый Вудъявр
  • Озеро Длинное
  • Перевал Кукисвумчорр
  • Гора Юдычвумчорр
  • Озеро Сердцевидное
  • Смотровая площадка у Куэльпорр
  • Водопад Красивый (Рисйокский)
  • Горно-спасательная база КСС\
  • Гора Путеличорр
  • Гора Йидычвумчорр
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мечтаете побывать в самом сердце Хибин? Хотите насладиться фантастическими видами на одни из самых древних на планете гор? Желаете увидеть уникальную природу Арктики? Горите желанием посетить горные озера и водопады? Тогда этот однодневный джип-тур именно для Вас!
Наша поездка начнется в Мурманске. Мы соберем группу с мест проживания (отели, хостелы, квартиры и пр.) и на комфортабельном внедорожнике отправимся в город Кировск, расположенный прямо у отрогов Хибин на берегу озера Большой Вудъявр. Дорога до Кировска займет ориентировочно 2,5 часа. Во время пути гид расскажет Вам о Хибинах, Кировске, Мурманске, Кольском полуострове и Заполярье в целом. Мы проедем через весь город Кировск, доедем до озера Малый Вудъявр и по руслу реки Кунийок начнем углубляться в горный массив.
Нас будут окружать просто фантастические, инопланетные пейзажи, а руки так и будут тянуться к фототехнике, чтобы зафиксировать эту красоту себе на память. Двигаясь по руслу реки, мы будем преодолевать броды, взбираться в подъемы и преодолевать бездорожье.
Первой нашей запланированной остановкой будет озеро Длинное с необычайно голубой водой. На его берегу мы остановимся на небольшой перекус (горячий чай, бутерброды, печенье) и продолжим наше мини-путешествие.
Следующей точкой нашего маршрута будет перевал с которого открываются потрясающие виды на окружающие горы Кукисвумчорр и Юдычвумчорр. А с перевала мы постепенно спустимся к Сердцевидному озеру.
Постепенно мы приблизимся к самым главным жемчужинам нашего джип-тура - Смотровой площадке у подножия горы Куэльпорр и водопаду Красивый (он же Рисйокский водопад).
Самой дальней точкой нашего трека будет горно-спасательная база КСС, где нас будет ожидать горячий обед. С базы открывается вид на горы Путеличорр и Йидычвумчорр.
После обеда мы вернемся в Кировск для подъема на гору Айкуайвенчорр и посещения Музея минералов с одной из самых богатых коллекций экспонатов в России.
После посещения музея отправимся в обратный путь, доберемся до Мурманска, где развезем наших путешественников по местам их проживания или любым другим точкам в черте города Мурманск.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида на всем протяжении поездки
  • Небольшой перекус (чай, бутерброды, печенье)
  • Джиппинг по Хибинам на комфортабельном внедорожнике
Что не входит
  • Стоимость обеда (800 руб.)
  • Личные расходы во время поездки
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО!!! Доступность маршрута очень зависит от погодных условий. Если несколько дней лили серьезные дожди, то многие броды становятся непроходимыми и мы вынуждены отменять поездку или, по возможности, переносить ее на другие дни.
  • В горах температура зачастую гораздо ниже, чем в Мурманске, поэтому обязательно возьмите теплые вещи (ветровка, флиска, толстовка, головной убор)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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