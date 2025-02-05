читать дальше

и чаем.

Как такового рассказа про жизнь и быт саамов не было. Даже кто они такие не сказали. И кроме животных, ничего особенного не показали, хотя показать было что. Деревню вообще не показали. Это были всего-то декорации. Всю экскурсию спасли милые хаски и олени.

Это путешествие не стоит таких денег. Для российских туристов - я не рекомендую выбирать. Возможно для иностранцев нормально, потому что они по русски мало понимают.