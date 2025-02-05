Саамская деревня, куда вы попадёте, — словно музей под открытым небом. Вы познакомитесь с историей, традициями и бытом коренных жителей Кольского полуострова — саамов.
Проникнетесь атмосферой сурового Севера, испытаете себя в традиционных играх, услышите истории о жизни народа из уст гида-саама.
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Вы изучите быт и ремесло саамов, рассмотрите их одежду.
- Познакомитесь с северными оленями, погладите и покормите их, а также понаблюдаете за лисами, песцами, кроликами и северными хаски.
- Увидите настоящих идолов и загадаете желание.
- Покатаетесь зимой на оленьей упряжке.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortuner, «Газель», Mercedes-Benz Sprinter, катание на упряжке (при наличии снежного покрова).
- Если вам нужно детское кресло — сообщите заранее.
- В зимний сезон просим бронировать экскурсию не менее, чем за неделю, так как количество мест ограничено.
- Экскурсию для вас проведёт местный гид.
- В период с декабря по февраль в саамской деревне бывают большие группы иностранных туристов (Китай, Индонезия и т. д.). Если для вас это важно, просим иметь ввиду.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 611 туристов
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
5 фев 2025
Местный гид (саам) про жизнь и быт почти ничего не рассказал. Он рассказал про идолов и все. Дальше он показал собак, оленей, покатал на них, поиграли в игру, покормил ухой
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Мне очень жаль слышать, что вы не получили ожидаемую информацию о жизни и быте саамов.
Мы обязательно
М
Максим
12 янв 2025
Всё прошло удобно и комфортно. Были учтены все пожелания
Е
Елена
11 янв 2025
Нам все понравилось! Александр хороший водитель, интересный собеседник и патриот своего края. Интересно было послушать о Мурманске и истории. Забрал нас у подъезда дома и привёз обратно. Накормил вкуснейшим пирогом
