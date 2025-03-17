Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами

Погрузитесь в атмосферу северных чудес: поднимитесь на горы, изучите минералы и познакомьтесь с саамской культурой в живописной поездке
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться в зимнее путешествие из Мурманска в Кировск. Поднимитесь на хребет Айкуайвенчорр, чтобы насладиться захватывающими видами. Посетите Музей минералогии и узнайте о богатствах Кольского полуострова.
читать дальше

Прокатитесь на Snow BUS к ледяным фонтанам и посетите снежную деревню.

В Саамской деревне познакомьтесь с культурой северного народа, покатайтесь в оленьей упряжке и выучите саамские слова. Это незабываемое приключение для всей семьи

4.97
35 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Восхитительные виды с высоты 900 метров
  • 🚌 Уникальная поездка на Snow BUS
  • 🦌 Знакомство с саамской культурой
  • 🗿 Исследование древних минералов
  • 🌲 Посещение арт-парка «Таинственный лес»
Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами
Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами
Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами
Ближайшие даты:
19
мар20
мар22
мар24
мар26
мар27
мар29
мар
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Хребет горы Айкуайвенчорр
  • Музей минералогии
  • Арт-парк «Таинственный лес»
  • Саамская деревня
  • Полярно-альпийский ботанический сад

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Исследуете Саамскую деревню. Вы познакомитесь с северными животными, прокатитесь в оленьей упряжке в нартах. Фотозона и активные игры тоже будут.
  • Поднимитесь на хребет горы Айкуайвенчорр в закрытом фуникулёре и с высоты 900 метров полюбуетесь видом на древнейший горный массив, которому 400 млн лет.
  • Если погодные условия будут неблагоприятными, сможете добраться до ледяных фонтанов на уникальном Snow BUS (снежном автобусе, прямо через горы).
  • Изучите экспозицию Музея минералогии и узнаете, сколько полезных ископаемых таит в себе Кольский полуостров.
  • Побываете в арт-парке «Таинственный лес» и познакомитесь с легендами хибинских лесов.

А также:

  • Узнаете, как появился маленький город горняков в суровых северных условиях, где никто не хотел даже думать о жизни.
  • Познакомитесь с вещами первых горняков и первыми горными разработками.
  • Отыщете ответы на вопросы, как здесь выживали люди, за что боролись и умирали.
  • Раскроете тему создания горной промышленности на Кольском полуострове.
  • Выучите более 10 слов на саамском языке, сможете научиться играть на этническом инструменте саамов — варгане, погрузитесь в культуру северного народа.

Организационные детали

  • Поедем на Lada Largus Cross 2020 года (7 мест). Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
  • Бронь билетов в Саамскую деревню осуществляется заранее. Подробности в переписке с гидом.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Билет в Саамскую деревню — 3000 ₽ за чел.
  • Подъём на фуникулере — 600 ₽.
  • Обед — 800 до 1350 ₽ (с 14:30 до 15:30).
  • Посещение арт-парка «Таинственный лес» — 600 ₽.
  • Экскурсия на Snow Bus — 1000 ₽.
  • Охота за северным сиянием на обратном пути (по желанию) — 1500 ₽ за чел.

в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный8970 ₽
Студенты8450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 35 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Мария)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Мария)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Юлия)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Юлия)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Юлия)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Юлия)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Юлия)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Ксения)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Софья)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Екатерина)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Екатерина)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Екатерина)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Екатерина)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Екатерина)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Анна)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Анна)Каникулы в Хибинах + этническая деревня саами (Елена)
М
17 мар 2025
Очень понравилось!
Природа вызывает восторг. Гид Василий очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно.
Все было четко грамотно спланировано
Не было никаких задержек,что очень порадовало.
Лучшая поездка
Очень понравилось!Очень понравилось!
Юлия
25 фев 2025
Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.
Саамская деревня знакомит с бытом оленеводов,можно покормить животных,покататься на оленях, узнать интересные факты из жизни
читать дальше

саамов. Гид Максим был максимально вовлечен во все активности, давал советы, учил стрелять из лука. В Хибинах попали на чудесную погоду, получили неимоверное наслаждение от гор. А еще было много всего и Музей камня, и ледяные скульптуры, и snowbus. Как финал - Сияние,необычайное, первое и очень красивое. Отдельное спасибо Максиму за вождение в нелегких условиях и музыкальное сопровождение на варгане. Ребенок приехал домой и попросил купить Варган, вот так помимо впечатлений приобрели и музыкальный инструмент. Обязательно вернемся летом! Спасибо!

Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.
К
23 фев 2025
Были на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всей экскурсии,забрал от дома и после экскурсии привез на то же место. Очень удобно! Саамская
читать дальше

деревня очень понравилась,общение с животными,рассказ про саамов -очень классно!Рекомендую к посещению! Нам,к сожалению,не повезло с погодой,так что мы не смогли попасть на фуникулере на гору … вместо этого был подъем на snowbus,не сказала бы,что вид стоит своих денег,но это вина не гида,а погоды ….

Были на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всейБыли на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всей
Н
23 фев 2025
Спасибо огромное за экскурсию, все было организовано профессионально, на очень высоком уровне. Особое спасибо нашему гиду Глебу.
С
22 фев 2025
Отличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пяти участников - от первоклассника до пенсионерки))) каждому было комфортно, весело, вкусно, тепло. Мы посетили
читать дальше

все интересные места по пути, при этом нигде не стояли в очередях, не скучали, но и не спешили. Максим везде был с нами, не говорил «погуляйте тут сами, через час встретимся в сувенирной лавке». Узнали много нового о Мурманске и области, о горнодобывающей промышленности (я не фанат, но было любопытно), о традиционном образе жизни саами.
Можно было бы в описание экскурсии добавить карту - впечатляет протяженность маршрута!
Жалею, что не попала с Максимом на обзорную экскурсию по Мурманску.

Отличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пятиОтличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пяти
Екатерина
20 фев 2025
Максим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересные рассказы и красивые виды останутся надолго в памяти и на фото 😍 Если кто-то сомневается в выборе экскурсии, от души рекомендую: всё максимально комфортно, не напряжно и увлекательно. Чувствуется дружеская атмосфера и профессиональный подход!
Максим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересныеМаксим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересныеМаксим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересныеМаксим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересныеМаксим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересные
А
20 фев 2025
Замечательная поездка с гидом Максимом! Максим отличный и знающий гид, интересный собеседник и опытный водитель!
Вся поездка была очень хорошо спланирована: мы идеально ко времени приехали в этнодеревню, до часа пик
читать дальше

поднялись по канатке, до бури поднялись на вершину, до часа пик пообедали в кафе на высоте, вовремя успели в музей минералов и по темноте прошлись по таинственному лесу.
Максим- гид с очень хорошим кругозором, может рассказать не только про свое направление и про направление поездки, но и про область, район, историю того или иного места, про конкретное направление. (Как выяснилось это проблема у некоторых товарищей-гидов)
Мы остались очень довольны поездкой!
Спасибо большое! 🙏

Замечательная поездка с гидом Максимом! Максим отличный и знающий гид, интересный собеседник и опытный водитель!Замечательная поездка с гидом Максимом! Максим отличный и знающий гид, интересный собеседник и опытный водитель!
Елена
17 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. Но после катания на банане в саамской деревне настроение поднялось. Потом было катание на оленях🔥
Программа
читать дальше

в целом насыщенная, Максим гид отличный, который много знает и рассказывает) потом мы поехали в Кировск, в Хибины, поднялись на подъемнике и пообедали в панорамном ресторане, в котором система «шведский стол».
А как нам повезло в этот вечер с поиском сияния 🤩 такое красивое и на все небо!

Экскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. НоЭкскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. НоЭкскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. НоЭкскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. НоЭкскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. НоЭкскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. Но
Елена
16 фев 2025
Я в восторге и от пейзажей области и от гида, насыщенная интересная программа, удобное транспортное передвижение, нет спешки и ограничения по времени.
Ребята-организаторы большие молодцы! Хочется застать еще летний период, и если получится, то экскурсии только у Максима🌅
Ольга
14 фев 2025
Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит - катание на северных оленях и бонусом на банане по снегу за снегоходом, обаятельные хаски,
читать дальше

ручные кролики и другие обитатели деревни порадовали. Постреляли из лука, кормили оленей ягелем. Супер!!! Несмотря на холодную ветренную погоду, Максим сделал нашу экскурсию незабываемой - прокатились на снежном автобусе, музей минералов впечатлил. Жаль, что не удалось подняться на фуникулере в горы (погода подвела). Но удалось подольше побыть в Таинственном лесу - вечером необыкновенно красиво и интересно - снежные фигуры, катание на ватрушках, встреча с Йети, файер-представление - успели всё! 😊
Долгую дорогу Максим рассказывал нам о Мурманске, Хибинах, особенностях жизни на Севере! Ну и бонус за плохую погоду - необыкновенное Северное Сияние на подъезде к Мурманску (при почти 100% облачности выхватили кусочек ясного неба).
Таким образом, наша 12 часовая экскурсия длилась по обоюдному согласию с гидом 16 часов и закончилась за полночь. Максим - Вы лучший гид!!!! Спасибо бесконечное! ☺️👍

Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит -
Дмитрий
8 фев 2025
Суперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. Он профессионал своего дела. В этнической деревне всех катают на оленьей упряжке, много животных и
читать дальше

круто рассказывают про культуру. Виды с горы просто восхитительные (и еда вкусная). Максим завез нас посмотреть закат очень красивый. Музей минералов тоже стоит посмотреть, сделано на совесть. Тайный лес советую посещать именно когда темно, атмосфера завораживающая.

Суперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. ОнСуперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. Он
Ч
8 фев 2025
Спасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классно
Спасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классноСпасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классноСпасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классноСпасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классно
Н
8 фев 2025
Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!
Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!
Е
5 фев 2025
За время экскурсии мы смогли услышать много интересных историй о крае. Не смотря на испортившуюся погоду во время посещения нами саамской деревни, гид предложил немного скорректировать маршрут, что вышло весьма интересным и увлекательным. Мы смогли посетить много интересных мест и потратили на это целый день. Этот день отдыха нам запомнится только в хорошем ключе, спасибо за данную экскурсию
Deepak
3 фев 2025
Это одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошо осведомлен и дружелюбен, он показал нам много мест и многое объяснил, что так приятно слышать, и в конце дня у нас появилась возможность увидеть северное сияние, которое оказалось лучшим, выбирайте Максима для лучшей и веселой поездки ❤️❤️
Это одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошоЭто одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошо

Похожие экскурсии из Мурманска

Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
На машине
5 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Водопады Кольского полуострова
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кольскому полуострову. Вас ждут живописные водопады, старинный город Кола и мыс Абрам
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5700 ₽ за человека
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
На автобусе
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.