Эта экскурсия предлагает уникальную возможность отправиться в зимнее путешествие из Мурманска в Кировск. Поднимитесь на хребет Айкуайвенчорр, чтобы насладиться захватывающими видами. Посетите Музей минералогии и узнайте о богатствах Кольского полуострова.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Восхитительные виды с высоты 900 метров
- 🚌 Уникальная поездка на Snow BUS
- 🦌 Знакомство с саамской культурой
- 🗿 Исследование древних минералов
- 🌲 Посещение арт-парка «Таинственный лес»
Что можно увидеть
- Хребет горы Айкуайвенчорр
- Музей минералогии
- Арт-парк «Таинственный лес»
- Саамская деревня
- Полярно-альпийский ботанический сад
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Исследуете Саамскую деревню. Вы познакомитесь с северными животными, прокатитесь в оленьей упряжке в нартах. Фотозона и активные игры тоже будут.
- Поднимитесь на хребет горы Айкуайвенчорр в закрытом фуникулёре и с высоты 900 метров полюбуетесь видом на древнейший горный массив, которому 400 млн лет.
- Если погодные условия будут неблагоприятными, сможете добраться до ледяных фонтанов на уникальном Snow BUS (снежном автобусе, прямо через горы).
- Изучите экспозицию Музея минералогии и узнаете, сколько полезных ископаемых таит в себе Кольский полуостров.
- Побываете в арт-парке «Таинственный лес» и познакомитесь с легендами хибинских лесов.
А также:
- Узнаете, как появился маленький город горняков в суровых северных условиях, где никто не хотел даже думать о жизни.
- Познакомитесь с вещами первых горняков и первыми горными разработками.
- Отыщете ответы на вопросы, как здесь выживали люди, за что боролись и умирали.
- Раскроете тему создания горной промышленности на Кольском полуострове.
- Выучите более 10 слов на саамском языке, сможете научиться играть на этническом инструменте саамов — варгане, погрузитесь в культуру северного народа.
Организационные детали
- Поедем на Lada Largus Cross 2020 года (7 мест). Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет.
- Бронь билетов в Саамскую деревню осуществляется заранее. Подробности в переписке с гидом.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Билет в Саамскую деревню — 3000 ₽ за чел.
- Подъём на фуникулере — 600 ₽.
- Обед — 800 до 1350 ₽ (с 14:30 до 15:30).
- Посещение арт-парка «Таинственный лес» — 600 ₽.
- Экскурсия на Snow Bus — 1000 ₽.
- Охота за северным сиянием на обратном пути (по желанию) — 1500 ₽ за чел.
в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8970 ₽
|Студенты
|8450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 467 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим, родился и живу в самом прекрасном городе за Полярным кругом. Официально аттестован и занесён в реестр гидов. Провожу экскурсии по городу и к восхитительнымЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 35 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мария
17 мар 2025
Очень понравилось!
Природа вызывает восторг. Гид Василий очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно.
Все было четко грамотно спланировано
Не было никаких задержек,что очень порадовало.
Лучшая поездка
Природа вызывает восторг. Гид Василий очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно.
Все было четко грамотно спланировано
Не было никаких задержек,что очень порадовало.
Лучшая поездка
Юлия
25 фев 2025
Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.
Саамская деревня знакомит с бытом оленеводов,можно покормить животных,покататься на оленях, узнать интересные факты из жизни
Саамская деревня знакомит с бытом оленеводов,можно покормить животных,покататься на оленях, узнать интересные факты из жизни
К
Ксения
23 фев 2025
Были на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всей экскурсии,забрал от дома и после экскурсии привез на то же место. Очень удобно! Саамская
Н
Наталья
23 фев 2025
Спасибо огромное за экскурсию, все было организовано профессионально, на очень высоком уровне. Особое спасибо нашему гиду Глебу.
С
Софья
22 фев 2025
Отличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пяти участников - от первоклассника до пенсионерки))) каждому было комфортно, весело, вкусно, тепло. Мы посетили
Екатерина
20 фев 2025
Максим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересные рассказы и красивые виды останутся надолго в памяти и на фото 😍 Если кто-то сомневается в выборе экскурсии, от души рекомендую: всё максимально комфортно, не напряжно и увлекательно. Чувствуется дружеская атмосфера и профессиональный подход!
А
Анна
20 фев 2025
Замечательная поездка с гидом Максимом! Максим отличный и знающий гид, интересный собеседник и опытный водитель!
Вся поездка была очень хорошо спланирована: мы идеально ко времени приехали в этнодеревню, до часа пик
Вся поездка была очень хорошо спланирована: мы идеально ко времени приехали в этнодеревню, до часа пик
Елена
17 фев 2025
Экскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. Но после катания на банане в саамской деревне настроение поднялось. Потом было катание на оленях🔥
Программа
Программа
Елена
16 фев 2025
Я в восторге и от пейзажей области и от гида, насыщенная интересная программа, удобное транспортное передвижение, нет спешки и ограничения по времени.
Ребята-организаторы большие молодцы! Хочется застать еще летний период, и если получится, то экскурсии только у Максима🌅
Ребята-организаторы большие молодцы! Хочется застать еще летний период, и если получится, то экскурсии только у Максима🌅
Ольга
14 фев 2025
Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит - катание на северных оленях и бонусом на банане по снегу за снегоходом, обаятельные хаски,
Дмитрий
8 фев 2025
Суперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. Он профессионал своего дела. В этнической деревне всех катают на оленьей упряжке, много животных и
Ч
Чайынды
8 фев 2025
Спасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классно
Н
Наталия
8 фев 2025
Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!
Е
Елена
5 фев 2025
За время экскурсии мы смогли услышать много интересных историй о крае. Не смотря на испортившуюся погоду во время посещения нами саамской деревни, гид предложил немного скорректировать маршрут, что вышло весьма интересным и увлекательным. Мы смогли посетить много интересных мест и потратили на это целый день. Этот день отдыха нам запомнится только в хорошем ключе, спасибо за данную экскурсию
Deepak
3 фев 2025
Это одно из лучших путешествий, которые у меня были в Мурманске, и наш гид Максим хорошо осведомлен и дружелюбен, он показал нам много мест и многое объяснил, что так приятно слышать, и в конце дня у нас появилась возможность увидеть северное сияние, которое оказалось лучшим, выбирайте Максима для лучшей и веселой поездки ❤️❤️
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 10 чел.
Водопады Кольского полуострова
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кольскому полуострову. Вас ждут живописные водопады, старинный город Кола и мыс Абрам
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 25 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 3 чел.