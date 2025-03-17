М Мария Очень понравилось!

Природа вызывает восторг. Гид Василий очень интересно рассказывал, время пролетело незаметно.

Все было четко грамотно спланировано

Не было никаких задержек,что очень порадовало.

Лучшая поездка

Юлия

Саамская деревня знакомит с бытом оленеводов,можно покормить животных,покататься на оленях, узнать интересные факты из жизни читать дальше саамов. Гид Максим был максимально вовлечен во все активности, давал советы, учил стрелять из лука. В Хибинах попали на чудесную погоду, получили неимоверное наслаждение от гор. А еще было много всего и Музей камня, и ледяные скульптуры, и snowbus. Как финал - Сияние,необычайное, первое и очень красивое. Отдельное спасибо Максиму за вождение в нелегких условиях и музыкальное сопровождение на варгане. Ребенок приехал домой и попросил купить Варган, вот так помимо впечатлений приобрели и музыкальный инструмент. Обязательно вернемся летом! Спасибо! Были с ребенком 7лет в феврале 2025, остались в полном восторге. Насыщенная программа, ребенку под силу.Саамская деревня знакомит с бытом оленеводов,можно покормить животных,покататься на оленях, узнать интересные факты из жизни

К Ксения читать дальше деревня очень понравилась,общение с животными,рассказ про саамов -очень классно!Рекомендую к посещению! Нам,к сожалению,не повезло с погодой,так что мы не смогли попасть на фуникулере на гору … вместо этого был подъем на snowbus,не сказала бы,что вид стоит своих денег,но это вина не гида,а погоды …. Были на этой экскурсии 22 февраля,гид Максим -замечательный,эрудированный,внимательный. Максим рассказывал множество интересной информации на протяжении всей экскурсии,забрал от дома и после экскурсии привез на то же место. Очень удобно! Саамская

Н Наталья Спасибо огромное за экскурсию, все было организовано профессионально, на очень высоком уровне. Особое спасибо нашему гиду Глебу.

С Софья читать дальше все интересные места по пути, при этом нигде не стояли в очередях, не скучали, но и не спешили. Максим везде был с нами, не говорил «погуляйте тут сами, через час встретимся в сувенирной лавке». Узнали много нового о Мурманске и области, о горнодобывающей промышленности (я не фанат, но было любопытно), о традиционном образе жизни саами.

Можно было бы в описание экскурсии добавить карту - впечатляет протяженность маршрута!

Жалею, что не попала с Максимом на обзорную экскурсию по Мурманску. Отличный день провели мы в Хибинах! Максим составил такую программу, которая была интересна каждому из пяти участников - от первоклассника до пенсионерки))) каждому было комфортно, весело, вкусно, тепло. Мы посетили

Екатерина Максим, благодарю за чудесный день и такую интересную экскурсию! Всё было потрясающе и очень разнообразно, интересные рассказы и красивые виды останутся надолго в памяти и на фото 😍 Если кто-то сомневается в выборе экскурсии, от души рекомендую: всё максимально комфортно, не напряжно и увлекательно. Чувствуется дружеская атмосфера и профессиональный подход!

А Анна

Вся поездка была очень хорошо спланирована: мы идеально ко времени приехали в этнодеревню, до часа пик читать дальше поднялись по канатке, до бури поднялись на вершину, до часа пик пообедали в кафе на высоте, вовремя успели в музей минералов и по темноте прошлись по таинственному лесу.

Максим- гид с очень хорошим кругозором, может рассказать не только про свое направление и про направление поездки, но и про область, район, историю того или иного места, про конкретное направление. (Как выяснилось это проблема у некоторых товарищей-гидов)

Мы остались очень довольны поездкой!

Спасибо большое! 🙏 Замечательная поездка с гидом Максимом! Максим отличный и знающий гид, интересный собеседник и опытный водитель!Вся поездка была очень хорошо спланирована: мы идеально ко времени приехали в этнодеревню, до часа пик

Елена

Программа читать дальше в целом насыщенная, Максим гид отличный, который много знает и рассказывает) потом мы поехали в Кировск, в Хибины, поднялись на подъемнике и пообедали в панорамном ресторане, в котором система «шведский стол».

А как нам повезло в этот вечер с поиском сияния 🤩 такое красивое и на все небо! Экскурсия очень понравилась! Я сначала расстроилась, потому что решила, что она скорее направлена на детей. Но после катания на банане в саамской деревне настроение поднялось. Потом было катание на оленях🔥Программа

Елена Я в восторге и от пейзажей области и от гида, насыщенная интересная программа, удобное транспортное передвижение, нет спешки и ограничения по времени.

Ребята-организаторы большие молодцы! Хочется застать еще летний период, и если получится, то экскурсии только у Максима🌅

Ольга читать дальше ручные кролики и другие обитатели деревни порадовали. Постреляли из лука, кормили оленей ягелем. Супер!!! Несмотря на холодную ветренную погоду, Максим сделал нашу экскурсию незабываемой - прокатились на снежном автобусе, музей минералов впечатлил. Жаль, что не удалось подняться на фуникулере в горы (погода подвела). Но удалось подольше побыть в Таинственном лесу - вечером необыкновенно красиво и интересно - снежные фигуры, катание на ватрушках, встреча с Йети, файер-представление - успели всё! 😊

Долгую дорогу Максим рассказывал нам о Мурманске, Хибинах, особенностях жизни на Севере! Ну и бонус за плохую погоду - необыкновенное Северное Сияние на подъезде к Мурманску (при почти 100% облачности выхватили кусочек ясного неба).

Таким образом, наша 12 часовая экскурсия длилась по обоюдному согласию с гидом 16 часов и закончилась за полночь. Максим - Вы лучший гид!!!! Спасибо бесконечное! ☺️👍 Огромнейшее спасибо Максиму за увлекательное путешествие! Восторг сменялся восторгом. Этническая деревня зимой приобретает свой колорит - катание на северных оленях и бонусом на банане по снегу за снегоходом, обаятельные хаски,

Дмитрий читать дальше круто рассказывают про культуру. Виды с горы просто восхитительные (и еда вкусная). Максим завез нас посмотреть закат очень красивый. Музей минералов тоже стоит посмотреть, сделано на совесть. Тайный лес советую посещать именно когда темно, атмосфера завораживающая. Суперская экскурсия, классный выбор мест, удобная машина и отдельное спасибо гиду-Максиму за очень интересный рассказ. Он профессионал своего дела. В этнической деревне всех катают на оленьей упряжке, много животных и

Ч Чайынды Спасибо Максим за экскурсию! Вы лучший гид! Было так хорошо и классно

Н Наталия Спасибо большое Максиму за интереснейшую экскурсию!

Е Елена За время экскурсии мы смогли услышать много интересных историй о крае. Не смотря на испортившуюся погоду во время посещения нами саамской деревни, гид предложил немного скорректировать маршрут, что вышло весьма интересным и увлекательным. Мы смогли посетить много интересных мест и потратили на это целый день. Этот день отдыха нам запомнится только в хорошем ключе, спасибо за данную экскурсию