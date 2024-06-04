1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Ловозерские тундры: путешествие по красотам Севера из Мурманска
Погрузитесь в мир неповторимых северных пейзажей, где каждый шаг открывает новые величественные виды
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 26 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие в Лапландский заповедник в мини-группе
Насладиться нетронутой природой Севера и узнать больше о местной флоре и фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00 и 15:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
8 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Ваш лучший день в Хибинах - тур «все включено» из Мурманска
Проведите незабываемый день в Хибинах: от горнолыжного курорта до Таинственного леса и исторических открытий в Кировске
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Кировск: путешествие из Мурманска в сердце Хибин
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно в 08.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Мурманские муралы: погружение в мир урбан-арта с профессиональным гидом
Исследуйте яркие муралы Мурманска, созданные мастерами со всего мира, и их влияние на городскую среду
Начало: Улица Полярные Зори, 51/33, Мурманск
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
910₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сказка севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Кировск и невероятные Хибинские горы
Начало: Место вашего проживания в г. Мурманске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Хибины: 390 миллионов лет истории
Начало: Место вашего проживания Мурманске
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Кировск: горнолыжный курорт в сердце Хибин
Начало: Мурманск, пр. - т. Ленина, 80
Расписание: Ежедневно по запросу
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
от 12 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Путешествие на водопады Кольского полуострова
Начало: Мурманск, место проживания гостей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - город воинской славы
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно (время начало экскурсии обговаривается индивидуально)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Мончегорск и Лапландский заповедник
Начало: Г. Мурманск (в черте города заберем бесплатно)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 19 490₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
- ННикита3 июня 2024Отличная экскурсия!
- РРоман2 июня 2024Мы провели один из самых запоминающихся дней отпуска, никогда не думал что если живу на север, смогу удивляться красот такого
- ИИрина1 июня 2024Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
- ЛЛюдмила17 мая 2024Вячеслав, большое спасибо за прекрасную поездку на водопады! День был насыщенный и познавательный, любовались красивыми пейзажами, первый раз ходили на снегоступах. Буду рекомендовать!
- ААлена16 мая 2024Очень крутая не анальная экскурсия! Милейшая девушка гид очень интересно и увлеченно обо всем рассказывает. Показала мне дивную красоту среди далеко не самого благоприятного района. Мне очень понравилось!!!
- ЕЕлена15 мая 2024Все прекрасно. Красивые виды, чистый морской воздух, красивый водопад, тюлени, чаепитие и музыка. Спасибо гиду Роману.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На выходные»
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