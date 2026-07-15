Совсем как в песне вы узнаете, что Север напрасно называют крайним, и мы покажем вам, как много интересного и неизвестного скрывается за этим словом! В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями.
Описание экскурсииМы отправимся в путешествие в гости к самым загадочным и древним обитателям Кольского полуострова - саами. Саамская деревня - это музей под открытым небом, где вас ожидают рассказы, знакомство с саамским бытом, экскурсия по территории поселения с ознакомлением с животными, кормление оленей с рук, фотографирование с ними, традиционные игры:"Перетягивание шеста","Олени и волки", катание на бананах, закрепленных за снегоходом, катание с горки на ледянках и в летний период- катание на квадроциклах по территории за рулем. Чайный перерыв с рассказами о народе саами, знакомство с его культурой и историей.
Ежедневно с 9.00 до 20.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида-экскурсовода,
- Трансфер туда и обратно, ожидание,
- Входные билеты в Саамскую деревню, питание.
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция,
- Дополнительное питание - рыба или мясо (по желанию).
Место начала и завершения?
Место сбора - ул. Коминтерна, д. 1 (Заправка Роснефть)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 20.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 114 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная познавательная экскурсия Море положительных эмоций. дети в восторге получили много интересной информации и глубокие трансформационные эмоции. Полное погружение в национальный этнический колорит саамов. Обязательно вернемся сюда еще раз. Но уже в др время года
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Н
Замечательная познавательная экскурсия Море положительных эмоций. дети в восторге получили много интересной информации и глубокие трансформационные эмоции. Полное погружение в национальный этнический колорит саамов. Обязательно вернемся сюда еще раз. Но уже в др время года
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Н
Прекрасная экскурсия, обязательная к посещению, независимо от возраста. Единение с природой, знакомство с традиционным укладом саамов. Саам оленевод Витла, который вел программу, настоящая суперзвезда, кладезь знаний и стендапер,
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Г
Огромное Спасибо Виталию за отличную поездку! Узнали много нового! Впечатления просто незабываемые 😉👍❤Спасибо большое за прекрасные эмоции, все очень понравилось, животные, юмор, красота, место- в котором мы побывали!
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Н
Супер экскурсия! Гид Сергей забрал прямо от дома, всю дорогу очень много интересного рассказал об истории края, коренном народе саамах. Экскурсия очень интересна взрослым и детям. Шикарная деревня, кролики дружелюбные,
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Ю
Отличная экскурсия! У нас был гид Сергей, большое спасибо ему за интересную историю Мурманска. Очень атмосферно провели время в деревне Саамов.
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