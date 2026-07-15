Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Совсем как в песне вы узнаете, что Север напрасно называют крайним, и мы покажем вам, как много интересного и неизвестного скрывается за этим словом! В саамской деревне вас ждёт знакомство не только с этим удивительным народом, но и с дружелюбными хаски и северными оленями. 4.9 114 отзывов

Вячеслав Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Групповая экскурсия -19% 10 500 ₽ выгода 2000 ₽ 8500 ₽ за человека 4.9 114 отзывов 6 часов 1-18 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы отправимся в путешествие в гости к самым загадочным и древним обитателям Кольского полуострова - саами. Саамская деревня - это музей под открытым небом, где вас ожидают рассказы, знакомство с саамским бытом, экскурсия по территории поселения с ознакомлением с животными, кормление оленей с рук, фотографирование с ними, традиционные игры:"Перетягивание шеста","Олени и волки", катание на бананах, закрепленных за снегоходом, катание с горки на ледянках и в летний период- катание на квадроциклах по территории за рулем. Чайный перерыв с рассказами о народе саами, знакомство с его культурой и историей.

Ежедневно с 9.00 до 20.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Сопровождение гида-экскурсовода,

Трансфер туда и обратно, ожидание,

Входные билеты в Саамскую деревню, питание. Что не входит в цену Сувенирная продукция,

Дополнительное питание - рыба или мясо (по желанию). Место начала и завершения? Место сбора - ул. Коминтерна, д. 1 (Заправка Роснефть) Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 9.00 до 20.00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.