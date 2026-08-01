Описание экскурсииЗа один день Вы познакомитесь с самобытностью поселка на Краю земли. Узнаете много исторических фактов о различных периодов существования поселка. Прогуляетесь по локациям фильма Левиафан. Насладитесь великолепными красотами побережья Баренцево моря. Сделаем огромное количество незабываемых фотографий. И зарядимся энергией сурового Севера.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посещение ветряных электростанций
- Кладбище заброшенный кораблей
- Скелет кашалота
- Пляж Яйца драконов и водопад Батарейский
- Песчаная коса где расположен Левиафан, качели и еще несколько арт объектов, прогуляемся до выброшенного на берегу рыболовного судна
- По желанию попробуете морские деликатесы
- По желанию заглянем на оленью ферму
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Сопровождение гида
- Фото
Что не входит в цену
- Посещение ООПТ в Териберке оплачивается отдельно/n
- Обед в ресторане оплачивается по меню
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Проспект Ленина 82
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
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