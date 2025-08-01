Любите суровые и прекрасные северные пейзажи? Тогда наше предложение для вас! Вы погуляете по берегу Баренцева моря, побываете на пляже с «драконьими яйцами», увидите «кладбище кораблей» и полюбуетесь Батарейским водопадом. Мы расскажем о традициях, истории, природе и повседневной жизни Териберки.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- посетите дегустацию
- пройдёте по старой части Териберки
- увидите «кладбище кораблей»
- погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
- полюбуетесь Батарейским водопадом
- побываете на Песчаной бухте
- покачаетесь на самых северных качелях страны
- заглянете на мини-ферму с хаски и оленями
Также программа предполагает остановку на обед в кафе, где вы сможете попробовать традиционные северные блюда.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
- Точное время выезда и место встречи мы сообщим за сутки до начала экскурсии
Дополнительные расходы:
- Дегустация морепродуктов — от 200 ₽
- Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел (880 ₽ для иностранных граждан)
- Входные билеты на ферму — 200 руб. за чел
- Трансфер на снегоходе — 1500 ₽ (в зимний период)
- Обед (по желанию) — от 1500 ₽ за чел
ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
М
Мария
1 авг 2025
По месту - в жизни волшебнее, чем на всех возможных картинках - просто завораживающие тундра и море, невероятные гранитные утесы и скалы, потрясающая флора и совершенно непредсказуемая погода 🫠💫
По гиду
Геннадий
19 июн 2025
Замечательный гид Сергей великолепно провёл экскурсию. Отлично знает материал, доброжелателен и отзывчив, готов оказать любую помощь гостям города. Оставил о себе самые наилучшие впечатления. Экскурсия удалась во всех смыслах, несмотря на суровый климат.
В
Васильева
26 мар 2025
Отличная экскурсия! Было много информации о Териберке, полезных советов куда сходить и что посмотреть на всем Кольском полуострове! Александр молодец!
И
Ирина
25 фев 2025
Восторг! Отлично организованная экскурсия! Спасибо гиду Александру! Очень интересно рассказывает! Впечатления от экскурсии остались незабываемыми,с погодой повезло и удалось полюбоваться этой чудесной природой!
Входит в следующие категории Мурманска
