Из Мурманска в Териберку - посёлок на краю земли

Посетить самые интересные места колоритного северного поселка и его окрестностей
Любите суровые и прекрасные северные пейзажи? Тогда наше предложение для вас! Вы погуляете по берегу Баренцева моря, побываете на пляже с «драконьими яйцами», увидите «кладбище кораблей» и полюбуетесь Батарейским водопадом. Мы расскажем о традициях, истории, природе и повседневной жизни Териберки.
5
4 отзыва
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • посетите дегустацию
  • пройдёте по старой части Териберки
  • увидите «кладбище кораблей»
  • погуляете по пляжу с «драконьими яйцами»
  • полюбуетесь Батарейским водопадом
  • побываете на Песчаной бухте
  • покачаетесь на самых северных качелях страны
  • заглянете на мини-ферму с хаски и оленями

Также программа предполагает остановку на обед в кафе, где вы сможете попробовать традиционные северные блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте: Renault Duster, Toyota Caravel, Hyundai Starex, Ford Focus или Ford Explorer
  • Точное время выезда и место встречи мы сообщим за сутки до начала экскурсии

Дополнительные расходы:

  • Дегустация морепродуктов — от 200 ₽
  • Посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел (880 ₽ для иностранных граждан)
  • Входные билеты на ферму — 200 руб. за чел
  • Трансфер на снегоходе — 1500 ₽ (в зимний период)
  • Обед (по желанию) — от 1500 ₽ за чел

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4125 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 339 туристов
Здравствуйте! Мы команда единомышленников, развивающих мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Мария
1 авг 2025
По месту - в жизни волшебнее, чем на всех возможных картинках - просто завораживающие тундра и море, невероятные гранитные утесы и скалы, потрясающая флора и совершенно непредсказуемая погода 🫠💫
По гиду
(Артём) - в который раз убеждаюсь, что крайне важны люди в таких поездках - очень рада, что достался именно Артём - вдохновляюще рассказывал и показал всё и даже больше, очень тактичный, общительный и интересный 🔥💯
По организатору - в целом всё чётко, комфортно и просто; также пошли навстречу мне по ситуации (я по завершении поездки оставалась в Териберке и в Мурманск хотела вернуться в другой день) - организовали мне трансфер обратный с другой группой 🫴🏽✨

Геннадий
Геннадий
19 июн 2025
Замечательный гид Сергей великолепно провёл экскурсию. Отлично знает материал, доброжелателен и отзывчив, готов оказать любую помощь гостям города. Оставил о себе самые наилучшие впечатления. Экскурсия удалась во всех смыслах, несмотря на суровый климат.
В
Васильева
26 мар 2025
Отличная экскурсия! Было много информации о Териберке, полезных советов куда сходить и что посмотреть на всем Кольском полуострове! Александр молодец!
И
Ирина
25 фев 2025
Восторг! Отлично организованная экскурсия! Спасибо гиду Александру! Очень интересно рассказывает! Впечатления от экскурсии остались незабываемыми,с погодой повезло и удалось полюбоваться этой чудесной природой!
Входит в следующие категории Мурманска

