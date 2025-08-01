читать дальше

(Артём) - в который раз убеждаюсь, что крайне важны люди в таких поездках - очень рада, что достался именно Артём - вдохновляюще рассказывал и показал всё и даже больше, очень тактичный, общительный и интересный 🔥💯

По организатору - в целом всё чётко, комфортно и просто; также пошли навстречу мне по ситуации (я по завершении поездки оставалась в Териберке и в Мурманск хотела вернуться в другой день) - организовали мне трансфер обратный с другой группой 🫴🏽✨