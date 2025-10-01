Териберка - уникальное место в европейской части России, где можно насладиться видами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. На экскурсии гости увидят пляж драконьих яиц, водопад и множество арт-объектов.Водная прогулка

на рыболовецком судне позволит насладиться северной природой и, возможно, встретить китов и дельфинов. Программа включает трансфер, сопровождение гида и обед в местном ресторане. Это путешествие подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу края земли

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

7:30-8:00 — выезд из Мурманска в Териберку (время в пути — 2-2,5 часа, 130 км)

9:45 — прибытие в Териберку, техническая пауза

10:00 — едем смотреть водопад и каменный пляж драконьих яиц (в летний период пешком, зимой в санях, сцепленных со снегоходом)

12:00-14:00 — выход в море на рыболовецком судне (без гида). С воды вы увидите Териберку, Лодейное, сопки, губу Орловка, Териберский маяк, водопад, пляж драконьих яиц, птичий базар (в сезон), а если повезёт, ещё и китов, дельфинов, нерп и тюленей

14:30 — обед в ресторане или кафе

15:30 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов: «Место встречи изменить нельзя», «Качели», «Трон», «Скелет кита». Также посетим этнопарк с оленями и хаски

17:00 — выезд из Териберки в Мурманск

Программа может меняться в зависимости от времени выхода в море (бронируем судно на свободное время у капитана).

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер в обе стороны на автомобиле Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex или аналогичном, сопровождение гида, обзорная экскурсия по Териберке, выход в море на маломерном рыболовецком судне

На морские прогулки берём суда под регистром и с разрешением на перевозки. Перед стартом вам выдадут спасательные жилеты и проведут инструктаж по безопасности

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)