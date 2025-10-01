Погрузитесь в мир водной прогулки по живописным местам Териберки, наслаждаясь видами уникальной природы и морской фауны
Териберка - уникальное место в европейской части России, где можно насладиться видами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана. На экскурсии гости увидят пляж драконьих яиц, водопад и множество арт-объектов.
на рыболовецком судне позволит насладиться северной природой и, возможно, встретить китов и дельфинов. Программа включает трансфер, сопровождение гида и обед в местном ресторане. Это путешествие подходит для всех, кто хочет окунуться в атмосферу края земли
7:30-8:00 — выезд из Мурманска в Териберку (время в пути — 2-2,5 часа, 130 км) 9:45 — прибытие в Териберку, техническая пауза 10:00 — едем смотреть водопад и каменный пляж драконьих яиц (в летний период пешком, зимой в санях, сцепленных со снегоходом) 12:00-14:00 — выход в море на рыболовецком судне (без гида). С воды вы увидите Териберку, Лодейное, сопки, губу Орловка, Териберский маяк, водопад, пляж драконьих яиц, птичий базар (в сезон), а если повезёт, ещё и китов, дельфинов, нерп и тюленей 14:30 — обед в ресторане или кафе 15:30 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов: «Место встречи изменить нельзя», «Качели», «Трон», «Скелет кита». Также посетим этнопарк с оленями и хаски 17:00 — выезд из Териберки в Мурманск
Программа может меняться в зависимости от времени выхода в море (бронируем судно на свободное время у капитана).
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер в обе стороны на автомобиле Renault Duster, Suzuki Grand Vitara, Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex или аналогичном, сопровождение гида, обзорная экскурсия по Териберке, выход в море на маломерном рыболовецком судне
На морские прогулки берём суда под регистром и с разрешением на перевозки. Перед стартом вам выдадут спасательные жилеты и проведут инструктаж по безопасности
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Вход в природный парк «Териберка»: для граждан РФ — 440 ₽ за чел., льготная категория — бесплатно, для иностранных граждан — 880 ₽ за чел.
Проезд в санях за снегоходом (в зимний период) — 1500 ₽ за чел.
Обед — около 1300 ₽
Посещение этнопарка — 200 ₽ вход, 200 ₽ кормление животных
в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади «Пяти Углов»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1179 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в читать дальше
наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Игорь
1 окт 2025
Спасибо Владу за проведенную экскурсию,очень грамотный, отзывчивый человек,хороший собеседник... Экскурсия была очень насыщенной и интересной.
Татьяна
9 сен 2025
Вчера ездили в Териберку с гидом Никитой! Это было очень классное путешествие! Хочется отметить нашего гида особенно, накануне он позвонил, все рассказал, уточнил детали, где нас забрать, будем ли обедать, читать дальше
дал цу)) когда мы поехали, рассказывал про историю Мурманска и всего полуострова! Теперь мы умные 😁 в Териберке все показывал, рассказывал, сопровождал, показывал локации с интересных ракурсов, давал достаточно времени! Что мы никуда не бежали - а это бывает редко ☝🏻 на все вопросы отвечал! Еще заехали попробовать морскую живность - вкусно, необычно! И чувствовалось, что это прям свежее, свежее!! В общем рекомендуем однозначно!! Еще стоит отметить, что в море нам тоже повезло! Была офигенная погода, что шапки были не нужны, а куртки в конце даже сняли)) и мы увидели дельфинов 😍 Кто думает ехать или нет - однозначно ехать!!
Анна
6 сен 2025
Все очень понравилось, Артем отличный гид - интересно рассказывал, отвечал на потребности участников.
Елена
8 июл 2025
Экскурсия была очень насыщенной. По дороге в Териберку были 2 фото остановки (особенно понравилась с ветряками). Далее - морская прогулка, тут нам не повезло с погодой (мягко ещё сказано), но читать дальше
увидели белух. Хотя, было довольно экстремально (держались за ограждение мёртвой хваткой). И эко парк - водопад, яйца драконов. Здесь просто потрясающие виды. Повезло с экскурсоводом Артёмом, который старался сделать экскурсию как можно интересней.
Алёна
26 июн 2025
Наш гид Александр заехал за нами утром к указанному времени. Во время поездки мы узнали много нового о севере,охоте, рыбалке,Териберке. На все вопросы Александр отвечал с радостью и интересом. На морской прогулке мы сразу увидели китов и наблюдали их в течение часа! В Териберке мы увидели все главные достопримечательности. Остались только положительные эмоции и благодарность!
Юлия
6 июн 2025
Сегодня нашим гидом был Александр. Он очень внимательно относится к своим гостям, отвечает на все вопросы, дает полезные советы и создает атмосферу комфорта и дружелюбия. Маршрут экскурсии был продуман до мелочей, читать дальше
успели увидеть все самые красивые и интересные места: потрясающий пляж с "драконьими яйцами", живописные скалы, кладбище кораблей, водопад и многое другое. Александр прекрасно ориентируется на местности и делится своими знаниями о местной природе. В целом, экскурсия оказалась не просто посещением достопримечательностей, а в настоящим погружением в атмосферу Териберки. Я получила массу положительных эмоций, не смотря на то, что экскурсия занимает 12 часов. Рекомендую не пренебрегать советами Александра относительно перекуса, выбора одежды и прочего. Огромное спасибо! Вы сделали этот день особенным!
Екатерина
3 мая 2025
В начал экскурсии вышла небольшая накладка,но за счёт того,что в самом начале гид Артем рассказал детально как будет проходить выездная экскурсия,быстро все решили. В процессе езды до поселка было много познавательной информации про историю Мурманска,пригородов,про местность,погодные условия, на всем этапе пешей прогулки было предостаточно времени прогуляться по основным достопримечательностям,посмотреть,насладиться видами природы. Поездка была очень комфортной,ёмкой,все успели за отведенное время.
Антон
19 апр 2025
Очень хорошая экскурсия, гид Виктор очень интересно рассказывал. Сначала мы на снегоходах доехали до водопада и драконьих яиц, потом посмотрели кладбище кораблей, после этого попробовали увидеть китов с корабля, но не удалось к сожалению. Также очень понравился этнопарк с оленями и хаски, олени очень аккуратно берут ягель из рук, я в восторге!!
16 янв 2025
Я поехал с лучшей туристической группой, в этом нет сомнений. Гид очень хорошо вел группу. Он организовал эту поездку так хорошо, что я не мог описать словами счастье. Если я хочу поехать в Териберка в будущее, это правильное место для выбора!
Юлия
4 янв 2025
Экскурсия на высшем уровне. Поездка прошла интересно, насыщенно и незабываемо! Удобный трансфер, небольшая группа. Отдельное спасибо гиду Александру! Рекомендуем.