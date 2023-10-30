Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние

Проникнуться атмосферой Русского Севера в насыщенном путешествии на берег Баренцева моря

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За последние годы Териберка из почти заброшенного посёлка превратилась в самое популярное место русской Арктики и считается лучшим местом для знакомства с ней. Вы осмотрите визитные карточки посёлка. При хорошей погоде выйдем в море на поиски китов. На ферме вы пообщаетесь с оленями и хаски. А вечером поохотимся за Северной Авророй. После поездки вы получите множество качественных снимков.
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Фотопоездка в Териберку - киты, тундра и северное сияние
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
6
ноя
7
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

План поездки

  • Выезжаем ранним утром из Мурманска в Териберку по дороге, где лесотундра постепенно превращается в тундру.
  • Выходим в море на поиски китов и других морских животных.
  • Обедаем в одном из местных заведений.
  • Далее в программе визитная карточка посёлка — кладбище рыболовецких судов.
  • Отправляемся в старую часть Териберки, где зайдём в заброшенную с 2005 года школу.
  • Гуляем по песчаному пляжу.
  • Осматриваем другие достопримечательности и делаем множество фото.
  • После посещаем ферму северных оленей и хаски, где вы сможете покормить оленей и потискать собачек.
  • Охотимся за северным сиянием.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные услуги, морская прогулка на катере, фотосессия.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе.
  • Если дорога в Териберку будет закрыта, мы можем поехать в Хибины. Если из-за непогоды нельзя будет выйти в море, поедем на снегоходах к водопаду Батарейского озера и пляжу Драконьих яиц.
  • Поездка подойдёт людям с любой физической подготовкой.
  • С собой обязательно нужно иметь удобную тёплую обувь и одежду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Кольский полуостров
К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Мурманская область
Кладбище кораблей
Популярные места
Набережная
Сияние в Териберке

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