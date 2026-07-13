За последние годы Териберка из почти заброшенного посёлка превратилась в самое популярное место русской Арктики и считается лучшим местом для знакомства с ней.
Мы выйдем в море на поиски китов, погуляем по тундре, увидим достопримечательности Териберки и сделаем множество качественных снимков.
Мы выйдем в море на поиски китов, погуляем по тундре, увидим достопримечательности Териберки и сделаем множество качественных снимков.
Описание экскурсии
План поездки и примерный тайминг
9:00 — выезд из Мурманска в Териберку по дороге, где лесотундра постепенно превращается в тундру
10:00 — остановка у крупнейшей в Арктике ВЭС
11:20 — посещение визитной карточки посёлка — кладбища рыболовецких судов
12:00 — выход в море на поиски китов и других морских животных
14:30 — обед в одном из местных заведений
16:00 — посещение природного парка «Териберка», где гуляем по пляжу Драконьих яиц и смотрим Батарейский водопад
18:00 — прогулка по песчаному пляжу и осмотр других достопримечательностей посёлка
19:00 — посещение фермы северных оленей и хаски, где вы сможете покормить оленей и потискать собачек
19:30 — выезд обратно в Мурманск
Тайминг поездки может быть изменён в зависимости от времени выхода в море.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, морская групповая прогулка на катере (на судне до 10 человек), фотосессия, посещение природного парка
- Дополнительные расходы: обед в кафе, сувениры
- Есть вероятность, что из-за непогоды нельзя будет выйти в море, в этом случае поездку при желании можно будет отменить
- Поездка подойдёт людям с любой физической подготовкой
- С собой обязательно нужно иметь одежду и обувь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Обычный работяга с завода, который в своё время по стечению обстоятельств начал путешествовать и за последние 10 лет побывал во многих уголках нашей планеты. Сейчас можно поставить диагноз хронического путешественника с отсутствием иммунитета к любым видам туризма. Член Союза журналистов России, фотограф, блогер.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия очень насыщенная….
Александр - энергичный и обаятельный человек, азартный путешественник, очень приятный собеседник. Накануне самой экскурсии предложил нам перебронировать катер, вместо стандартной программы выхода в море на 2 ч, согласиться
Александр - энергичный и обаятельный человек, азартный путешественник, очень приятный собеседник. Накануне самой экскурсии предложил нам перебронировать катер, вместо стандартной программы выхода в море на 2 ч, согласиться
+2
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Хочу отметить внимательное и честное отношение Александра: он заранее рассказал о ситуации с погодой и предложил отменить поездку, если я захочу. Это вызвало доверие — было видно, что никто не
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Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие сроки, т. к. прилетели всего лишь на несколько дней. П. э. мы решили найти
+2
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Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся на всю жизнь, ты по адресу! Если хочешь взять от этой поездки максимум -
+2
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Наконец-то пишу отзыв на экскурсию с замечательным гидом Александром! Наша поездка в Териберку состоялась 9.01.2024, а впечатления до сих пор яркие, будто бы было это вчера.
Если вы раздумываете, ехать ли
Если вы раздумываете, ехать ли
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Д
Это было комфортно, безопасно и очень интересно. Уникальность именного этого тура состоит в том, что можно просто наслаждаться моментом, абстрагироваться от даже небольших забот и сосредоточится на внутренних ощущениях. Маршрут
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