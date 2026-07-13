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вам в Териберку (хотя я думаю, мало найдётся туристов, которые сомневались бы, стоит ли туда ехать), то скажу вам, что однозначно стоит! Если вы раздумываете, стоит ли предпочесть Александра другим гидам - да, да, да и ещё раз да! Сейчас расскажу, почему.

Причина на это всего одна - ваша поездка будет организованна выше всяческих похвал: с вами заранее спишутся в мессенджере, вы обговорите детали поездки и возможные "осложнения" (когда мы собирались ехать, до Териберки была "нелëтная" погода - снегопад и ветер), Александр будет постоянно на связи, и если у вас появятся вопросы, вы всегда сможете их задать и получите ответ, гид будет сам мониторил погодные условия, план тура будет продуман гидом до каждой мелочи и даже заготовлена парочка "аварийных" идей, если вдруг что-то пойдёт не так (с поездками на север иначе нельзя - и в этом вопросе Александр достаточно опытен), вы получите прекрасное информационное сопровождение поездки (всё что вы хотите знать про север, Териберку в частности, - вы абсолютно точно узнаете, на каждый вопрос получите ответ, а если вдруг заскучаете, в чем я сильно сомневаюсь, то у Александра "в рукаве" припасено куча интересных и веселых баек и историй, которые никого не оставят равнодушными), на всём протяжении пути, помимо гида, вас будет сопровождать чуткий "глаз" его фотоаппарата (спойлер: фотки получатся огонь!), для кого это архиважно - вы поедете на комфортабельном авто, по пути вам нальют горяченького (не коньяка а̶ ж̶а̶л̶ь̶ 😀) чая, покормят вкусненьким сладеньким, гид сам спланирует и забронирует ужин в прекрасном ресторане (очень вкусное место! Вся наша компания осталась довольна и сыта), но, если у вас есть свои пожелания по еде, Александр их непременно поддержит, а после - подскажет, где купить вкуснейшую рыбу (совет - берите побольше, мы её съели ещё до возвращения домой, вот такая вкуснятина!). Помимо всего прочего, отдельно хочу коснуться выхода в море на поиски китов: китов мы увидели целой стаей. Конечно, этого гид наверняка спланировать не сможет, увидите ли их вы, но организация этого момента путешествия - тоже будет на высоком уровне,даже не сомневайтесь в этом. Более того, желающие запечатлеть на фото китовьи спинки и хвосты могут не беспокоиться - за вас это качественно сделает гид, а вы можете убрать гаджеты в карман и наслаждаться увиденным здесь и сейчас, в моменте.

В конце нашего путешествия мы побывали на оленьей ферме (будьте готовы к тому, что олени те ещё абьюзеры, но потеряют к вам всякий интерес, как только съедят всё лакомство из ваших рук, задача - продержаться подольше 😀) и пообщались с милейшими хаски.

Пару слов буквально о самой локации: если вы мечтаете сюда попасть, то это непременно нужно сделать - Териберка заслуживает вашего внимания и всех усилий, приложенных для нахождения здесь, всё, что вы ожидаете, вы здесь и увидите. Однако, пусть ваши ожидания не будут слишком завышенными.

Минус поездки могу выделить только один: общение с Александром вызывает стойкое и практически непреодолимое желание путешествовать!

Спасибо за всё!)



P.S: не буду сильно спойлерить фото, вы должны всё увидеть своими глазами. Приложу лишь парочку, которые были сделаны Александром.