Проникнуться атмосферой Русского Севера в насыщенном путешествии на берег Баренцева моря
За последние годы Териберка из почти заброшенного посёлка превратилась в самое популярное место русской Арктики и считается лучшим местом для знакомства с ней. Вы осмотрите визитные карточки посёлка. При хорошей погоде выйдем в море на поиски китов. На ферме вы пообщаетесь с оленями и хаски. А вечером поохотимся за Северной Авророй. После поездки вы получите множество качественных снимков.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
8
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
План поездки
- Выезжаем ранним утром из Мурманска в Териберку по дороге, где лесотундра постепенно превращается в тундру.
- Выходим в море на поиски китов и других морских животных.
- Обедаем в одном из местных заведений.
- Далее в программе визитная карточка посёлка — кладбище рыболовецких судов.
- Отправляемся в старую часть Териберки, где зайдём в заброшенную с 2005 года школу.
- Гуляем по песчаному пляжу.
- Осматриваем другие достопримечательности и делаем множество фото.
- После посещаем ферму северных оленей и хаски, где вы сможете покормить оленей и потискать собачек.
- Охотимся за северным сиянием.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, морская прогулка на катере, фотосессия.
- Дополнительные расходы: обед в кафе.
- Если дорога в Териберку будет закрыта, мы можем поехать в Хибины. Если из-за непогоды нельзя будет выйти в море, поедем на снегоходах к водопаду Батарейского озера и пляжу Драконьих яиц.
- Поездка подойдёт людям с любой физической подготовкой.
- С собой обязательно нужно иметь удобную тёплую обувь и одежду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от площади Пять углов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Мурманске
Обычный работяга с завода, который в своё время по стечению обстоятельств начал путешествовать и за последние 10 лет побывал во многих уголках нашей планеты. Сейчас можно поставить диагноз хронического путешественника с отсутствием иммунитета к любым видам туризма. Член Союза журналистов России, фотограф, блогер.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Индивидуальные
На машине
Водные развлечения
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
На катере
Териберка
Северное сияние
Кольский полуостров
К оленям
Животные
Баренцево море
Киты
Мурманская область
Кладбище кораблей
Популярные места
Набережная
Сияние в Териберке
Похожие туры из Мурманска
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка - в копилку лучших дней
Перезагрузиться на берегу Баренцева моря и узнать, чем живет Русский Север
у вашего отеля в Мурманске
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами
Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
109009 810₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
у места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
4 500₽ за человека