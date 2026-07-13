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Фотопоездка в Териберку - тундра, море и киты

Проникнуться атмосферой Русского Севера в насыщенном путешествии на берег Баренцева моря
За последние годы Териберка из почти заброшенного посёлка превратилась в самое популярное место русской Арктики и считается лучшим местом для знакомства с ней.

Мы выйдем в море на поиски китов, погуляем по тундре, увидим достопримечательности Териберки и сделаем множество качественных снимков.
5
7 отзывов
Фотопоездка в Териберку - тундра, море и киты
Фотопоездка в Териберку - тундра, море и киты
Фотопоездка в Териберку - тундра, море и киты

Описание экскурсии

План поездки и примерный тайминг

9:00 — выезд из Мурманска в Териберку по дороге, где лесотундра постепенно превращается в тундру
10:00 — остановка у крупнейшей в Арктике ВЭС
11:20 — посещение визитной карточки посёлка — кладбища рыболовецких судов
12:00 — выход в море на поиски китов и других морских животных
14:30 — обед в одном из местных заведений
16:00 — посещение природного парка «Териберка», где гуляем по пляжу Драконьих яиц и смотрим Батарейский водопад
18:00 — прогулка по песчаному пляжу и осмотр других достопримечательностей посёлка
19:00 — посещение фермы северных оленей и хаски, где вы сможете покормить оленей и потискать собачек
19:30 — выезд обратно в Мурманск

Тайминг поездки может быть изменён в зависимости от времени выхода в море.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспортные услуги, морская групповая прогулка на катере (на судне до 10 человек), фотосессия, посещение природного парка
  • Дополнительные расходы: обед в кафе, сувениры
  • Есть вероятность, что из-за непогоды нельзя будет выйти в море, в этом случае поездку при желании можно будет отменить
  • Поездка подойдёт людям с любой физической подготовкой
  • С собой обязательно нужно иметь одежду и обувь по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 43 туристов
Обычный работяга с завода, который в своё время по стечению обстоятельств начал путешествовать и за последние 10 лет побывал во многих уголках нашей планеты. Сейчас можно поставить диагноз хронического путешественника с отсутствием иммунитета к любым видам туризма. Член Союза журналистов России, фотограф, блогер.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ольга
Экскурсия очень насыщенная….
Александр - энергичный и обаятельный человек, азартный путешественник, очень приятный собеседник. Накануне самой экскурсии предложил нам перебронировать катер, вместо стандартной программы выхода в море на 2 ч, согласиться
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на 4-часовую программу.
С одной стороны, мы получили вдвое больше удовольствия, но главное, видимо, оттого, что ушли дальше от берега, МЫ УВИДЕЛИ КИТОВ! Сразу несколько красавцев кувыркались в море вокруг нашего катера, выпуская фонтаны и показывая свои красивые хвосты…. Зрелище очень впечатляющее!

В целом экскурсия, да, насыщенная, но прошла в каком-то приятном расслабленном формате. По ощущениям, мы никуда не спешили, просто гуляли, но успели так многое! Кроме наблюдения за китами, мы и по природному парку Териберка прогулялись, и по "яйцам Дракона" попрыгали, и к ездовым собакам - оленям заглянули, и по пляжу прошлись (погода позволила и ножки в море помочить), и на качелях покачались, и на троне посидели, и остовы затонувших кораблей посмотрели (на один даже залезли!), и даже два раза перекусили в разных аутентичных заведениях рядом с морем!
Александру удалось создать легкую непринужденную атмосферу нашей прогулки (при этом еще и фотографируя нас), а меня не покидало ощущение, что я гуляю по курорту - курорту (бирюзовое море, песок, красивейшие горы вокруг, палящее солнце), а ведь этот курорт располагается в Заполярье!!!!!

Да, и погода тоже нам благоволила, в общем, Полярному Дню, программе и Александру ставлю наивысшую оценку. СПАСИБО! Фото от Александра прилагаю. И да, друзья, в море на китов лучше выходить на 4 часа, это проверено!

Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….+2
Экскурсия очень насыщенная….
Экскурсия очень насыщенная….
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Александр
Хочу отметить внимательное и честное отношение Александра: он заранее рассказал о ситуации с погодой и предложил отменить поездку, если я захочу. Это вызвало доверие — было видно, что никто не
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пытается приукрасить ожидания.

С китами в этот раз просто не очень повезло: увидеть их удалось, но далеко и в основном маленьких. Похоже, они ещё не подошли близко к этому месту, и тут уже многое зависит не от погоды или организации, а от того, где в этот момент находятся сами киты.

Остальная часть экскурсии прошла хорошо. Александр также рассказал, как лучше планировать поездку именно на китов, где можно мониторить их положение и когда лучше ехать, чтобы было больше шансов увидеть их близко.

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Ольга
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие сроки, т. к. прилетели всего лишь на несколько дней. П. э. мы решили найти
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опытного проводника для нашего путешествия. И им стал Александр.
Александр, очень компетентный, дружелюбный, общительный, веселый и заботливый экскурсовод, аккуратный водитель и лучший фотограф!!! Во время нашего путешествия Александр, очень много рассказывал о севере, о бытности народа, природе и животных. Мы очень впечатлились неземной красотой севера зимой. Зимняя тундра впечатляет!!! Путешествие с Александром стало незабываемым!!!! Благодарим от всей души за эмоции, которые останутся с нами навсегда!!!! На Севере - красиво!!!!

Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие+2
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
Мы впервые приехали на север и нам хотелось узнать о нём как можно больше в короткие
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Денис
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся на всю жизнь, ты по адресу! Если хочешь взять от этой поездки максимум -
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100% пиши Александру! 💯 —— Мы приехали в 20х числах декабря на пару дней и толком, что делать в новом для нас городе, понятия не имели. Как обычно, отметили все достопримечательности. Оделись в три костюма, шарфы, двое перчаток и четверо носков и пошли глазеть на ледокол, который был недалеко от нашего отеля. 🙈 Это была первая точка.
После посещения ледокола и небольшой экскурсии нам написал Александр, и тут понеслось😂😂😂 —— «Ребята, привет, я недалеко от вас, одевайтесь, мы мчим охотиться за СИЯНИЕМ»
Удивило то, что Александр вечно сидел в чатах коллег и всевозможных программах, чтобы отследить это чудо света.
Нам удалось его поймать!
(Фото прикреплю ниже)
—— На второй день была невероятная поездка на край света - в Териберку!!! 💎 Это было невероятно красиво, экстремально и очень очень круто!
Мы покормили оленей, поиграли с хаски, посмотрели все достопримечательности того места, а также покатались в Баренцевом море на судне в поисках морских животных.
К сожалению, китов нам увидеть не удалось, но это природа и никак повлиять на это невозможно. Но тот морской воздух, та красота вокруг, что открылась нам с воды, та атмосфера, что создал Александр, запомнится навсегда!
Заранее Сашей был забронировал столик в ресторане после увлекательного путешествия, а также судно и всё, о чем ты даже не мог подумать, подумал Александр.
—- Если сомневаешься среди всех остальных Туров или экскурсий, где всё отдельно, будь то киты, или просто сияние - не сравнится с той атмосферой, разговорами и историями, что поведал наш Гид за эти пару дней.
Мы посетили заброшенную школу, а на обратном пути остановились на трассе и дурачились в снегу в полнейший темноте, фотографируясь на фоне сияния, которое мы снова нашли благодаря опыту и знанию фишек и плюшек Александра!
—- Спасибо за невероятные песни, которые передают всю атмосферу того места, увлекательные истории, а также эмоции, которые останутся навсегда в памяти и фотографиях. ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЁМСЯ ЗА КИТАМИ! 😊 Всем добра🙏🏻 После этой поездки, с Александром теперь на связи и обязательно напросимся с ним куда-нибудь и в теплое время года!

Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся+2
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
Дорогой друг и любитель острых ощущений! Если ты читаешь это и хочешь получить эмоции, которые останутся
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Наталья
Наконец-то пишу отзыв на экскурсию с замечательным гидом Александром! Наша поездка в Териберку состоялась 9.01.2024, а впечатления до сих пор яркие, будто бы было это вчера.
Если вы раздумываете, ехать ли
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вам в Териберку (хотя я думаю, мало найдётся туристов, которые сомневались бы, стоит ли туда ехать), то скажу вам, что однозначно стоит! Если вы раздумываете, стоит ли предпочесть Александра другим гидам - да, да, да и ещё раз да! Сейчас расскажу, почему.
Причина на это всего одна - ваша поездка будет организованна выше всяческих похвал: с вами заранее спишутся в мессенджере, вы обговорите детали поездки и возможные "осложнения" (когда мы собирались ехать, до Териберки была "нелëтная" погода - снегопад и ветер), Александр будет постоянно на связи, и если у вас появятся вопросы, вы всегда сможете их задать и получите ответ, гид будет сам мониторил погодные условия, план тура будет продуман гидом до каждой мелочи и даже заготовлена парочка "аварийных" идей, если вдруг что-то пойдёт не так (с поездками на север иначе нельзя - и в этом вопросе Александр достаточно опытен), вы получите прекрасное информационное сопровождение поездки (всё что вы хотите знать про север, Териберку в частности, - вы абсолютно точно узнаете, на каждый вопрос получите ответ, а если вдруг заскучаете, в чем я сильно сомневаюсь, то у Александра "в рукаве" припасено куча интересных и веселых баек и историй, которые никого не оставят равнодушными), на всём протяжении пути, помимо гида, вас будет сопровождать чуткий "глаз" его фотоаппарата (спойлер: фотки получатся огонь!), для кого это архиважно - вы поедете на комфортабельном авто, по пути вам нальют горяченького (не коньяка а̶ ж̶а̶л̶ь̶ 😀) чая, покормят вкусненьким сладеньким, гид сам спланирует и забронирует ужин в прекрасном ресторане (очень вкусное место! Вся наша компания осталась довольна и сыта), но, если у вас есть свои пожелания по еде, Александр их непременно поддержит, а после - подскажет, где купить вкуснейшую рыбу (совет - берите побольше, мы её съели ещё до возвращения домой, вот такая вкуснятина!). Помимо всего прочего, отдельно хочу коснуться выхода в море на поиски китов: китов мы увидели целой стаей. Конечно, этого гид наверняка спланировать не сможет, увидите ли их вы, но организация этого момента путешествия - тоже будет на высоком уровне,даже не сомневайтесь в этом. Более того, желающие запечатлеть на фото китовьи спинки и хвосты могут не беспокоиться - за вас это качественно сделает гид, а вы можете убрать гаджеты в карман и наслаждаться увиденным здесь и сейчас, в моменте.
В конце нашего путешествия мы побывали на оленьей ферме (будьте готовы к тому, что олени те ещё абьюзеры, но потеряют к вам всякий интерес, как только съедят всё лакомство из ваших рук, задача - продержаться подольше 😀) и пообщались с милейшими хаски.
Пару слов буквально о самой локации: если вы мечтаете сюда попасть, то это непременно нужно сделать - Териберка заслуживает вашего внимания и всех усилий, приложенных для нахождения здесь, всё, что вы ожидаете, вы здесь и увидите. Однако, пусть ваши ожидания не будут слишком завышенными.
Минус поездки могу выделить только один: общение с Александром вызывает стойкое и практически непреодолимое желание путешествовать!
Спасибо за всё!)

P.S: не буду сильно спойлерить фото, вы должны всё увидеть своими глазами. Приложу лишь парочку, которые были сделаны Александром.

Наконец-то пишу отзыв на экскурсию с замечательным гидом Александром! Наша поездка в Териберку состоялась 9.01.2024, а
Наконец-то пишу отзыв на экскурсию с замечательным гидом Александром! Наша поездка в Териберку состоялась 9.01.2024, а
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Д
Это было комфортно, безопасно и очень интересно. Уникальность именного этого тура состоит в том, что можно просто наслаждаться моментом, абстрагироваться от даже небольших забот и сосредоточится на внутренних ощущениях. Маршрут
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был составлен гидом заранее, но любые наши пожелания он органично вписывал в него по ходу всего путешествия. По завершению, Александр прислал нам сотни атмосферных фото, которыми не грех поделиться с друзьями в нельзяграмме.

Это было комфортно, безопасно и очень интересно. Уникальность именного этого тура состоит в том, что можно
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