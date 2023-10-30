За последние годы Териберка из почти заброшенного посёлка превратилась в самое популярное место русской Арктики и считается лучшим местом для знакомства с ней. Вы осмотрите визитные карточки посёлка. При хорошей погоде выйдем в море на поиски китов. На ферме вы пообщаетесь с оленями и хаски. А вечером поохотимся за Северной Авророй. После поездки вы получите множество качественных снимков.