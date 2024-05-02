Экскурсия начинается в Териберке, откуда на корабле отправляются в открытое Баренцево море. В пути можно встретить китов, финвалов, беломордых дельфинов и тюленей.Маршрут проходит мимо Териберского маяка, водопада и пляжа круглых

камней, что позволяет увидеть эти достопримечательности с необычного ракурса. Прогулка вдоль отвесных скал и живописных бухт оставит незабываемые впечатления. Для любителей рыбалки предоставляются удочки, чтобы попробовать себя в промысле. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотами северной природы и увидеть морских обитателей в их естественной среде. Забронируйте сейчас и получите уникальный опыт

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Описание водной прогулки

Уникальное путешествие по Баренцеву морю

Вас всегда манила загадка морских глубин? Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени готовы стать вашими спутниками в этом удивительном приключении! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по просторам Баренцева моря, где каждый момент будет наполнен волшебством.

Что вас ждет в этом путешествии?

Отправление из живописной Териберки на комфортабельном корабле.

Знакомство с Териберским маяком — символом надежды для моряков.

Наслаждение видами водопада, который срывается в море.

Прогулка по пляжу, усыпанному круглыми камнями.

Посещение живописных бухт и отвесных скал, которые впечатляют своей красотой.

Для любителей активного отдыха

Если вы хотите испытать себя в рыбной ловле, у нас есть отличная возможность! Мы предоставим удочки для всех желающих, чтобы вы могли насладиться атмосферой настоящего рыбного промысла.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и увидеть морских обитателей в их естественной среде обитания. Откройте для себя красоту Баренцева моря и создайте незабываемые воспоминания!