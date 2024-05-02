Экскурсия начинается в Териберке, откуда на корабле отправляются в открытое Баренцево море. В пути можно встретить китов, финвалов, беломордых дельфинов и тюленей.
Маршрут проходит мимо Териберского маяка, водопада и пляжа круглых
Маршрут проходит мимо Териберского маяка, водопада и пляжа круглых
5 причин купить эту прогулку
- 🐋 Увидеть китов и дельфинов
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🌊 Насладиться видами Баренцева моря
- 🎣 Попробовать себя в рыбной ловле
- 🗺️ Исследовать труднодоступные места
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Териберский маяк
- Водопад
- Пляж круглых камней
- Живописные бухты
Описание водной прогулки
Уникальное путешествие по Баренцеву морю
Вас всегда манила загадка морских глубин? Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени готовы стать вашими спутниками в этом удивительном приключении! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по просторам Баренцева моря, где каждый момент будет наполнен волшебством.
Что вас ждет в этом путешествии?
- Отправление из живописной Териберки на комфортабельном корабле.
- Знакомство с Териберским маяком — символом надежды для моряков.
- Наслаждение видами водопада, который срывается в море.
- Прогулка по пляжу, усыпанному круглыми камнями.
- Посещение живописных бухт и отвесных скал, которые впечатляют своей красотой.
Для любителей активного отдыха
Если вы хотите испытать себя в рыбной ловле, у нас есть отличная возможность! Мы предоставим удочки для всех желающих, чтобы вы могли насладиться атмосферой настоящего рыбного промысла.
Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и увидеть морских обитателей в их естественной среде обитания. Откройте для себя красоту Баренцева моря и создайте незабываемые воспоминания!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Териберка
- Териберский маяк
- Батарейский водопад
- Пляж круглых камней «Драконьи яйца»
Что включено
- Катер и услуги капитана.
Место начала и завершения?
Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
2 мая 2024
Все понравилось.
В
Владимир
28 июл 2023
Увидели спинку кита, очень здорово! Гостеприимно и уютно на корабле! Большое спасибо!
E
Elenadah
27 июл 2023
Все чётко организовано, капитан приветливый, китов увидели)
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