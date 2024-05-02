Морская прогулка и встреча с китами из Териберки

Мечтали увидеть китов и дельфинов? Отправляйтесь на морскую прогулку из Териберки! В программе: маяк, водопад, пляж круглых камней и живописные бухты
Экскурсия начинается в Териберке, откуда на корабле отправляются в открытое Баренцево море. В пути можно встретить китов, финвалов, беломордых дельфинов и тюленей.

Маршрут проходит мимо Териберского маяка, водопада и пляжа круглых
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камней, что позволяет увидеть эти достопримечательности с необычного ракурса. Прогулка вдоль отвесных скал и живописных бухт оставит незабываемые впечатления. Для любителей рыбалки предоставляются удочки, чтобы попробовать себя в промысле.

Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотами северной природы и увидеть морских обитателей в их естественной среде. Забронируйте сейчас и получите уникальный опыт

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🐋 Увидеть китов и дельфинов
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🌊 Насладиться видами Баренцева моря
  • 🎣 Попробовать себя в рыбной ловле
  • 🗺️ Исследовать труднодоступные места
Морская прогулка и встреча с китами из Териберки
Морская прогулка и встреча с китами из Териберки
Морская прогулка и встреча с китами из Териберки
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Териберский маяк
  • Водопад
  • Пляж круглых камней
  • Живописные бухты

Описание водной прогулки

Уникальное путешествие по Баренцеву морю

Вас всегда манила загадка морских глубин? Киты, финвалы, беломордые дельфины и тюлени готовы стать вашими спутниками в этом удивительном приключении! Приглашаем вас в незабываемое путешествие по просторам Баренцева моря, где каждый момент будет наполнен волшебством.

Что вас ждет в этом путешествии?

  • Отправление из живописной Териберки на комфортабельном корабле.
  • Знакомство с Териберским маяком — символом надежды для моряков.
  • Наслаждение видами водопада, который срывается в море.
  • Прогулка по пляжу, усыпанному круглыми камнями.
  • Посещение живописных бухт и отвесных скал, которые впечатляют своей красотой.

Для любителей активного отдыха

Если вы хотите испытать себя в рыбной ловле, у нас есть отличная возможность! Мы предоставим удочки для всех желающих, чтобы вы могли насладиться атмосферой настоящего рыбного промысла.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия и увидеть морских обитателей в их естественной среде обитания. Откройте для себя красоту Баренцева моря и создайте незабываемые воспоминания!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Териберка
  • Териберский маяк
  • Батарейский водопад
  • Пляж круглых камней «Драконьи яйца»
Что включено
  • Катер и услуги капитана.
Место начала и завершения?
Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
2 мая 2024
Все понравилось.
В
28 июл 2023
Увидели спинку кита, очень здорово! Гостеприимно и уютно на корабле! Большое спасибо!
E
27 июл 2023
Все чётко организовано, капитан приветливый, китов увидели)

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