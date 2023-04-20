Даже просто побывать в Териберке — мечта многих. А что если добавить к этому встречу с китами? Фантастика? Нет, вполне реально. Вы не только увидите главные достопримечательности прославленного посёлка, но и выйдете в открытое море на поиск его обитателей — тюленей, морских зайцев, дельфинов, касаток и… Нет, не левиафанов, а добродушных китов!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Ориентировочное расписание поездки

8:30–9:00 — сбор группы, выезд из Мурманска

10:30 — достопримечательности Териберки: кладбище кораблей, песчаный берег Баренцева моря, качели на берегу, арт-объекты, заброшенные дома, пляж «Яйца дракона»

11:30–14:00 — морская прогулка на катере, поиск китов и других обитателей моря

14:00–15:00 — свободное время в Териберке, можно погулять или пообедать в одном из кафе

15:00–15:30 — Батарейский водопад

15:30–16:00 — посещение старой Териберки

16:00 — выезд в Мурманск

18:00–18:30 — прибытие в Мурманск

Тайминг и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями. Если обстановка будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости (см. детали ниже).

Организационные детали