Отправиться в легендарный посёлок на краю Земли и увидеть морских гигантов в мини-группе
Даже просто побывать в Териберке — мечта многих. А что если добавить к этому встречу с китами? Фантастика? Нет, вполне реально.
Вы не только увидите главные достопримечательности прославленного посёлка, но и выйдете в открытое море на поиск его обитателей — тюленей, морских зайцев, дельфинов, касаток и… Нет, не левиафанов, а добродушных китов!
Вы не только увидите главные достопримечательности прославленного посёлка, но и выйдете в открытое море на поиск его обитателей — тюленей, морских зайцев, дельфинов, касаток и… Нет, не левиафанов, а добродушных китов!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Ориентировочное расписание поездки
8:30–9:00 — сбор группы, выезд из Мурманска
10:30 — достопримечательности Териберки: кладбище кораблей, песчаный берег Баренцева моря, качели на берегу, арт-объекты, заброшенные дома, пляж «Яйца дракона»
11:30–14:00 — морская прогулка на катере, поиск китов и других обитателей моря
14:00–15:00 — свободное время в Териберке, можно погулять или пообедать в одном из кафе
15:00–15:30 — Батарейский водопад
15:30–16:00 — посещение старой Териберки
16:00 — выезд в Мурманск
18:00–18:30 — прибытие в Мурманск
Тайминг и маршрут поездки могут корректироваться в связи с погодными условиями. Если обстановка будет неблагоприятной, то морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости (см. детали ниже).
Организационные детали
- Поездка проходит на джипе или минивэне в зависимости от размера группы
- Перед выходом в море на судне нашей компании (вместимость не более 10 человек) мы проведём инструктаж по технике безопасности
- Обратите внимание, что мы не можем гарантировать встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с начала мая до конца августа.
- Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, то стоимость экскурсии составит 4000 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
￼￼￼Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Привет! Мы — команда гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.Задать вопрос
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