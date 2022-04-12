Киты. Поиск морских гигантов

Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались

Мини-группа
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались.

Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас.

Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных.
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов
Киты. Поиск морских гигантов

Что вас ожидает 🤩

  • Териберка
  • Териберский залив
Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались. Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас. Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных. В апреле-июне китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки. Мы выйдем в море в поисках этих удивительных животных, а вы сможете почувствовать себя настоящим морским исследователем.
Ваше приключение начнется с того, что наш гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске, и Вы вместе с ним отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле.
По пути наш гид расскажет Вам массу интересных фактов о Кольском полуострове, тундре, через которую Вы будете двигаться, о Баренцевом море и его обитателях и, конечно же, ответит на все интересующие Вас вопросы. Будет запланирована небольшая остановка в тундре для того, чтобы небольшой прогулки и фотосессии.
Мы прибудем в Териберку (Лодейное) и, после инструктажа по технике безопасности, примерно в 10 утра мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих.
У териберского побережья можно встретить тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов. полосатика (финвал), малого полосатика (минке), гренландского кита, высоколобого бутылконоса, горбатого кита, а самым везучим посчастливится встретить даже кашалота!
Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у вас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время их охоты.
Общее время поиска китов составляет около 3 часов, после чего мы возвратимся на берег.
Далее желающие отправятся в ресторан на ужин или на небольшую прогулку по Териберке, после чего мы вернемся в Мурманск к месту Вашего проживания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в Мурманск
  • Услуги гида
  • Поиск китов в море
  • Горячий чай и легкий перекус
Что не входит
  • Обед в ресторане (от 500 руб. в зависимости от выбора блюд)
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО понимать
  • Что это поездка в дикую природу
  • А не в зоопарк или океанариум. Никто (и мы в том числе) не может на 100% гарантировать встречу с китами
  • И мы считаем абсолютно честным акцентировать на этом ваше внимание еще до поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, в 08:00

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