Если вы думали, что увидеть китов возможно только в мечтах, то вы ошибались. Если вы хотите увидеть китов своими глазами, но не готовы к путешествию на Дальний Восток России, то эта экскурсия именно для вас. Вам достаточно прилететь в Мурманск, а затем мы вместе отправимся к берегу Баренцева моря и выйдем на корабле в арктические воды Северного Ледовитого океана в поисках этих удивительных животных. В апреле-июне китов комфортно наблюдать на Кольском полуострове у побережья Териберки. Мы выйдем в море в поисках этих удивительных животных, а вы сможете почувствовать себя настоящим морским исследователем.

Ваше приключение начнется с того, что наш гид заберет Вас от места Вашего проживания в Мурманске, и Вы вместе с ним отправитесь в Териберку на комфортабельном автомобиле.

По пути наш гид расскажет Вам массу интересных фактов о Кольском полуострове, тундре, через которую Вы будете двигаться, о Баренцевом море и его обитателях и, конечно же, ответит на все интересующие Вас вопросы. Будет запланирована небольшая остановка в тундре для того, чтобы небольшой прогулки и фотосессии.

Мы прибудем в Териберку (Лодейное) и, после инструктажа по технике безопасности, примерно в 10 утра мы выйдем в море на поиск морских млекопитающих.

У териберского побережья можно встретить тюленей, морских зайцев, касаток, дельфинов. полосатика (финвал), малого полосатика (минке), гренландского кита, высоколобого бутылконоса, горбатого кита, а самым везучим посчастливится встретить даже кашалота!

Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у вас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время их охоты.

Общее время поиска китов составляет около 3 часов, после чего мы возвратимся на берег.

Далее желающие отправятся в ресторан на ужин или на небольшую прогулку по Териберке, после чего мы вернемся в Мурманск к месту Вашего проживания.