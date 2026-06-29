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детёныша кита, жаль, не успели его сфотографировать.

Однозначно рекомендую, несмотря на достаточно высокие цены на эти виды экскурсий (нам за семью из 4-ех человек она обошлась в 16 400 руб.). Отдельно хотелось бы отметить помощника капитана - Миша, привет!))) Очень общительный и эрудированный парень, рассказал нам много интересных вещей о морских обидателях и особенностях Северного климата, за что отдельное спасибо! И спасибо нашему капитану, который умело управлял судном и довёз нас туда и обратно в целости и сохранности!:)