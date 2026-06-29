Предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие по Баренцеву морю и увидеть уникальные природные красоты. С борта судна открываются потрясающие виды на арктическую природу, которая привлекла вас в Териберку. Если повезет вы встретите тюленей или китов. Мы не можем гарантировать встречу с ними, но капитаны сделают все возможное!
Описание экскурсииОтправляйтесь в морское путешествие на скоростном катере, чтобы увидеть Териберку с самого выигрышного ракурса — со стороны моря. Именно с судна открываются самые шикарные виды на арктическую природу. Ради них путешественники устремляются в Териберку. И, конечно, мечтают увидеть китов. Мы не обещаем стопроцентного свидания, но сделаем всё зависящее от нас. Что вас ждет: Фотографии на миллион: С воды открываются те ракурсы суровой природы Арктики, ради которых едут в Териберку. На водной прогулке вы также увидите Батарейский водопад, воды которого падают прямо в Баренцево море, сказочный пляж «Яйца дракона» и потрясающие виды Арктики. Комфорт и безопасность: Ваше спокойствие — наш приоритет. На борту есть тёплая каюта, туалет, горячий чай и все необходимое спасательное оборудование. Перед посадкой на катер капитан проведёт инструктаж по технике безопасности на судне. Организационные детали: - Мы берём на борт детей любого возраста, но важно предупредить нас о маленьких путешественниках заранее - Погода не море непредсказуема. Одевайтесь тепло, по возможности выбирайте ветро- и водонепроницаемую одежду и обувь - Рекомендуем взять с собой средства от укачивания, если вы сомневаетесь в своём вестибулярном аппарате - На борту есть тёплая каюта, туалет, чай, все спасательные средства - Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка в компании опытного капитана - Из-за плохой погоды или запрета береговой охраны на выход в море мы перенесём прогулку или вернём стоимость - Время выхода в море может измениться из-за приливов, отливов и плохой погоды. Мы предложим новое время - Мы не рискуем вашей безопасностью, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий мы перенесём прогулку на другой день или вернём вам деньги - Документы: Для взрослых — оригинал паспорта. Для детей — свидетельство о рождении (оригинал или копия). Важная информация:
- Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения.
- В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлём вам его фотографии накануне экскурсии.
- Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото).
- Начало экскурсии на одном из причалов Териберки. Точное место встречи вы узнаете после бронирования. Ваша безопасность — наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море — предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги.
Каждый день в 11 и 13 часов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Представьте: вы на палубе катера
- А вокруг - только бескрайние просторы Баренцева моря и величественные арктические пейзажи
Что включено
- Сопровождение капитаном или помощником капитана
Что не входит в цену
- Маршрут не предполагает сопровождение гидом
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский муниципальный округ, село Териберка, Мурманская улица
Завершение: Териберка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11 и 13 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Маршрут не предполагает экскурсионного сопровождения
- В зависимости от погоды мы выберем наиболее комфортабельное судно, согласуем и пришлём вам его фотографии накануне экскурсии
- Все взрослые на борту должны иметь оригинал паспорта. Для детей в качестве документа может выступать свидетельство о рождении (или его копия, не фото)
- Начало экскурсии на одном из причалов Териберки. Точное место встречи вы узнаете после бронирования
- Ваша безопасность - наш приоритет. Отправляемся в плавание только при благоприятных погодных условиях. Если из-за погоды мы не сможем выйти в море - предложим вам выбрать другой день для прогулки или вернём деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Хочу поблагодарить Елену за отличную организацию экскурсии по Баренцеву морю. Супер катер Посейдон, Супер капитан Андрей. Погода была отличная, видели два вида китов. Белухи кружили вокруг нас. Кит Минке показал нам спину и хвост. Море впечатлений и хорошего настроения⭐⭐⭐⭐⭐
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D
Good guide but not sure they are really hunting going to the whale or sightseeing in the town
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E
Морская прогулка нам понравилась, обо всем договорились с девушкой, она нам все объяснила, провела до причала, была всегда на связи Капитан попался тоже вежливый, добрый, рассказывал и показывал много всего интересного: увидели даже дельфинов, хотя даже не было на это планов 😁
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М
Прогулка длилась два часа, эмоций море, красота вокруг! Все супер! Удалось увидеть несколько тюленей!
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Н
Все было комфортно, видели пару раз тюленей и морскую свинку) Виды чудесные, бухта очень красивая
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Н
Впечатления, конечно, незабываемые! Очень повезло с погодой, но, несмотря на плюс 28, в водах Северного Ледовитого было холодно, поэтому берите с собой тёплую одежду. Видели тюленей на лежбище, белух и
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