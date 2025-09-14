Во время поездки в Териберку вы не только увидите главные достопримечательности прославленного посёлка, но и окажетесь в открытом море. Мы пройдём по волнам на катере, чтобы увидеть обитателей Баренцева моря — тюленей, морских зайцев, дельфинов и, конечно же, китов! При желании вы также сможете попробовать море на вкус — на дегустации деликатесов в кафе.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

7:00–8:00 — сбор группы и выезд из Мурманска. Точное время зависит от продолжительности светового дня и погодных условий

9:00–10:30 — посещение достопримечательностей Териберки: кладбище кораблей, песчаный берег Баренцева моря, качели на берегу, арт-объекты, заброшенные дома и пляж «Яйца дракона»

10:30–11:00 — дегустация свежайших морепродуктов из Баренцева моря в кафе (по желанию)

11:00–12:00 — морская прогулка на катере в поисках китов и других обитателей моря. Прогулка может начаться как до обеда, так и после — мы сообщим вам об этом за сутки до начала экскурсии

12:00–14:00 — посещение природного парка «Териберка», где вас ждёт Батарейский водопад и невероятные виды на море с высоты

14:00–16:00 — свободное время в Териберке: вы сможете прогуляться или пообедать в одном из кафе

16:30–17:00 — сбор группы

17:00–17:30 — выезд в Мурманск. Точное время зависит от длительности светового дня и погодных условий

19:30–20:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

Обратите внимание: расписание и маршрут могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Если обстановка будет неблагоприятной, морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости.

Организационные моменты

В пути могут возникнуть непредвиденные ситуации, поэтому в зимнее время мы рекомендуем планировать обратный рейс после полуночи, а летом — после 22:30. Пожалуйста, сообщите, если вам нужно успеть на рейс после экскурсии

Мы не можем гарантировать встречу с китами, но наибольшая вероятность увидеть их приходится на период с начала мая по конец августа

Обязательно возьмите с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении

Если вы бронируете экскурсию с друзьями или родственниками и хотите поехать в одном автомобиле, пожалуйста, укажите это в переписке к заказу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Как проходит поездка

В зависимости от размера группы поездка осуществляется на автомобиле повышенной проходимости, минивэне или микроавтобусе. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужно детское кресло

Перед выходом в море на судне (вместимость не более 10 человек) для вас проведут инструктаж по технике безопасности. Если вас укачивает, рекомендуем взять с собой специальные таблетки

Посадка и высадка на морское судно может быть затруднена (необходимо спуститься по вертикальной лестнице, перелезть через другое судно). Это связано с особенностями конструкции причалов в Териберке и погодными условиями. Просим учесть это, если у вас есть проблемы с передвижением или боязнь высоты

Общая протяжённость пешего маршрута — около 5 км, включая подъёмы и спуски. Просим заранее предупредить, если вам тяжело преодолевать такие расстояния

По дороге в Териберку практически нет связи. Лучше всего работают операторы МТС и Мегафон. В самой Териберке связь хорошая

Дополнительные расходы