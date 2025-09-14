Время Севера: Териберка, киты и морские деликатесы
Отправимся из Мурманска к скелетам кораблей, круглым камням, разноцветным мхам и невероятной фауне
Во время поездки в Териберку вы не только увидите главные достопримечательности прославленного посёлка, но и окажетесь в открытом море.
Мы пройдём по волнам на катере, чтобы увидеть обитателей Баренцева моря — тюленей, морских зайцев, дельфинов и, конечно же, китов! При желании вы также сможете попробовать море на вкус — на дегустации деликатесов в кафе.
7:00–8:00 — сбор группы и выезд из Мурманска. Точное время зависит от продолжительности светового дня и погодных условий
9:00–10:30 — посещение достопримечательностей Териберки: кладбище кораблей, песчаный берег Баренцева моря, качели на берегу, арт-объекты, заброшенные дома и пляж «Яйца дракона»
10:30–11:00 — дегустация свежайших морепродуктов из Баренцева моря в кафе (по желанию)
11:00–12:00 — морская прогулка на катере в поисках китов и других обитателей моря. Прогулка может начаться как до обеда, так и после — мы сообщим вам об этом за сутки до начала экскурсии
12:00–14:00 — посещение природного парка «Териберка», где вас ждёт Батарейский водопад и невероятные виды на море с высоты
14:00–16:00 — свободное время в Териберке: вы сможете прогуляться или пообедать в одном из кафе
16:30–17:00 — сбор группы
17:00–17:30 — выезд в Мурманск. Точное время зависит от длительности светового дня и погодных условий
19:30–20:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
Обратите внимание: расписание и маршрут могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Если обстановка будет неблагоприятной, морская прогулка может быть отменена с частичным возвратом стоимости.
Организационные моменты
В пути могут возникнуть непредвиденные ситуации, поэтому в зимнее время мы рекомендуем планировать обратный рейс после полуночи, а летом — после 22:30. Пожалуйста, сообщите, если вам нужно успеть на рейс после экскурсии
Мы не можем гарантировать встречу с китами, но наибольшая вероятность увидеть их приходится на период с начала мая по конец августа
Обязательно возьмите с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении
Если вы бронируете экскурсию с друзьями или родственниками и хотите поехать в одном автомобиле, пожалуйста, укажите это в переписке к заказу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Как проходит поездка
В зависимости от размера группы поездка осуществляется на автомобиле повышенной проходимости, минивэне или микроавтобусе. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужно детское кресло
Перед выходом в море на судне (вместимость не более 10 человек) для вас проведут инструктаж по технике безопасности. Если вас укачивает, рекомендуем взять с собой специальные таблетки
Посадка и высадка на морское судно может быть затруднена (необходимо спуститься по вертикальной лестнице, перелезть через другое судно). Это связано с особенностями конструкции причалов в Териберке и погодными условиями. Просим учесть это, если у вас есть проблемы с передвижением или боязнь высоты
Общая протяжённость пешего маршрута — около 5 км, включая подъёмы и спуски. Просим заранее предупредить, если вам тяжело преодолевать такие расстояния
По дороге в Териберку практически нет связи. Лучше всего работают операторы МТС и Мегафон. В самой Териберке связь хорошая
Дополнительные расходы
Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 440 ₽, для иностранных граждан — 880 ₽
Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 1500 ₽
Дегустация морских ежей и гребешков (по желанию)
Трансфер до водопада на санях за снегоходом — от 1500–2000 ₽ с чел. (при наличии снежного покрова)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 441 туриста
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
Фотографии от путешественников
П
Полина
14 сен 2025
Вкусные живые морепродукты и очень красивые виды!
А
Ася
5 сен 2025
Путешествие прошло на «ура». Правда китов не удалось найти, но это повод приехать еще. Гид Александр очень позитивный, все расскажет и подскажет. Так что, советую данную экскурсию. Хочу добавить, что организатор всегда с тобой на связи. И очень приятный бонус, что экскурсия начинается с твоего дома(за вами заезжает гид на машине)
Анастасия
6 авг 2025
Шикарная поездка, Александр забрал с отеля и довез в отель обратно, в дороге не было сухой фактологии, рассказы были насыщены личным опытом
С
Станислав
18 июл 2025
Ездили с гидом Александром, очень рекомендуем, было очень интересно, познавательно. Скучно вам не будет! Пять баллов по всем параметрам: и транспорт, и маршрут и сопровождение
О
Ольга
17 июл 2025
Всё прошло иннтересно и хорошо.
Э
Эльвира
11 июл 2025
Прекрасная поездка в Териберку! Александр отличный гид, мы отлично провели время! Красочные фотографии и видео сделаны. Много нового и интересного узнали от гида. Китов видели!
Елена
11 июл 2025
Отличная экскурсия с гидом Александром. Замечательная организация, маршрут проложил так, что наша группа всегда была впереди других и не попадала одновременно с другими группами. Очень интересно рассказывал о севере, информации много и все понятно) заботливый год, не навязчивый, очень рекомендую!
А
Арслан
3 июл 2025
Все прошло супер. Александр и Сергей прекрасные люди, задали хороший тон на протяжении всего времени от наземной до морской прогулки. Удалось увидеть китов. Спасибо!)
В
Виктория
17 июн 2025
Совершенно спонтанно вырывалась на очередную поездку в Мурманск, на этот летом. В свое время северное сияние в Мурманске я так и не поймала. Поэтому на летную забаву - увидеть китов, читать дальше
я особо даже не рассчитывала. Но съездить в Териберку конечно собралась. Покупала экскурсию, уже в последний момент буквально за день. Выбирала из того что было, ни на что не надеясь.
И вообще не прогадала. У нас получилась индивидуальная экскурсия. Наш гид Александр рассказывал про историю и природу Кольского полуострова, легко и интересно. Также Александр шел на встречу всем моим хотелкам. Так например я искупалась в Баренцевом море, делала много фоток, и меня терпеливо ждали, давал много свободного самостоятельного времени, что мне лично очень важно, никуда не торопил.
Китов я увидела, но как мне сказали это был уникальный момент. Их было очень много и они подошло не типично близко к берегу. Это конечно невероятный опыт. Мне понравились слова Александра, что мы едем не в океанариум, мы не хозяева тут, а гости. Я полностью согласна. Уезжаешь после встречи с китами и опустошенным и наполненным одновременно.
Надеюсь вам всем повезет с китами. Но если увидеть китов - это все таки везение и случай, то выбрать гида это то, что мы можем сделать сами. Выбирайте Александра - это индивидуальный подход и ответы на все ваши вопросы о Кольском.
С
Стася
17 июн 2025
Первый раз были на Териберке. Да и вообще в Заполярье. Провели этот день с гидом Александром, было оочень красиво и информативно. Мы видели китов, птичий базар, прекрасный водопад и услышали много интересного. Мы ещё вернемся к вам на другие экскурсии)
А
Алексей
17 июн 2025
Первый раз на Териберке и первый раз с таким прекрасным гидом. Рассказал историю Мурманска, Териберки и всего Кольского полуострова, отвечал абсолютно на все вопросы. Были 17.06. и повезло встретить китов. читать дальше
2 горбатых и 3 полосатых. Невероятные впечатления, и погода как на подбор. В природном парке Териберки провел "нестандартным" маршрутом. Хоть и сложнее чем по дорожке, но именно таким путем и нужно идти, чтобы увидеть всю красоту севера! Гнездо дракона, Каменный пляж, Батарейский водопад, все невероятной красоты.
А
Алексей
14 июн 2025
Всё организовано замечательно. Рекомендую
Екатерина
2 мая 2025
Экскурсией очень довольны, локации тайминг - все супер! Наш гид Александр очень много всего рассказал про Мурманск, дороги, Кольский полуостров и тд. Было интересно послушать! Давали достаточно времени на самостоятельный осмотр локации, что безусловно является плюсом, тк ходить всю экскурсию за группой было бы не так круто. А сами мы успели везде полазать и сделать крутые кадры на память. Спасибо ❤️
P
Pavel
10 мар 2025
Экскурсия организована на высшем уровне. Все вопросы заранее обсудили, отличное авто, безупречная организация. Огромное спасибо Сергею, который нас сопровождал. Интересные рассказы по истории Мурманска и области, Териберки, внимание ко всем деталям и нюансам поездки. Все на высшем уровне!