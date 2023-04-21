Прокатиться по Баренцеву морю, посетить посёлок на краю Земли и полюбоваться северными пейзажами
Териберка — колоритное поселение, ставшее знаменитым после выхода фильма Звягинцева. И это неслучайно: оно отражает истинный дух Русского Севера, его мощь и красоту. Вы раскроете традиции коренных жителей и насладитесь инопланетной природой. А еще прокатитесь на традиционном судне и, если посчастливится, встретите дружелюбных китов.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Морская прогулка
Мы заедем за вами в отель, привезём в порт и отправимся в мини-путешествие по Баренцеву морю. В зависимости от погоды оно занимает 2-2,5 часа. Вы прокатитесь на традиционном для нашего региона прогулочном маломерном судне и полюбуетесь фантастическими пейзажами: местными фьордами, бухтами, скалами и маяком. Если повезёт, встретите настоящих китов!
Колоритная Териберка
Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов». Кроме того, вы прогуляетесь по песчаному пляжу и покатаетесь на самых северных в стране качелях. По желанию, покормите оленей, поиграете с хаски и заглянете на пивоварню. Мы расскажем о жизни на Кольском полуострове, её радостях и сложностях.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт, морская прогулка и чай с бутербродами включены в стоимость
- Дополнительные расходы: этнопарк, где можно покормить оленей — 200 руб. с человека
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Групповые
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Териберка
Кольский полуостров
Баренцево море
Киты
Животные
Мурманская область
Водные развлечения
Похожие туры из Мурманска
Групповая
12 часов
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Мощь Баренцева моря, кладбище кораблей, пляж с «яйцами дракона» и встреча с морскими гигантами
у места вашего проживания в Мурманске
21 апр
1 мая
2 мая
3 мая
1200010 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Отель Азимут
Завтра
21 апр
22 апр
23 апр
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Мурманск
21 апр
22 апр
23 апр
24 апр
от 23 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании