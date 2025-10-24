Добро пожаловать в Териберку! За 1 день вы исследуете главные достопримечательности посёлка — Батарейский водопад, кладбище кораблей, пляж с драконьими яйцами.
А после — выйдете в море на кораблике и, если повезёт, встретите морских животных: китов, тюленей, нерп и дельфинов.
Описание водной прогулки
7:00 — выезд из Мурманска
9:30–10:00 — Старая Териберка (качели, выброшенный корабль, также можно сходить на оленью ферму)
10:00–12:00 — выход в море
12:30–14:30 — Батарейский водопад, пляж драконьих яиц, кладбище кораблей
15:00–16:00 — обед, свободное время на прогулку по песчаному пляжу
16:30 — выезд в Мурманск
Вы узнаете:
- Когда появился посёлок Териберка
- Чем занимаются коренные жители
- Благодаря чему Териберка стала популярной
- И многое другое
Локации могут меняться местами в зависимости от погоды.
Организационные детали
- Программа подходит участникам с 6 до 65 лет. Не подходит людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Мы не можем гарантировать встречу с китами. Самая большая вероятность их увидеть — с конца мая до конца августа
- Обязательно возьмите с собой паспорт, для детей — свидетельства о рождении
- Поездка проходит на легковой машине, минивэне или микроавтобусе — в зависимости от размера группы. Пожалуйста, предупредите, если вам нужно детское кресло
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Особенности программы
- Если из-за погодных условий мы не сможем выйти в море, будет сделан перерасчёт стоимости экскурсии
- Общая протяжённость пешего маршрута — около 5 км (есть подъёмы и спуски)
- По дороге в Териберку почти нигде нет связи
Дополнительные расходы
- Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 440 ₽ с чел.; для иностранных граждан — 880 ₽ с чел. Оплата по QR-коду, гид поможет вам оплатить
- Обед в кафе Териберки (по желанию) — от 1300 ₽ с чел.
- Вход на оленью ферму — 200 ₽ с чел., ягель для оленей (по желанию) — 200 ₽
ежедневно в 07:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
З
Зарубина
24 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Много новых и очень ярких впечатлений. Буду обязательно советовать всем своим знакомым.
Отдельно хочу отметить нашего гида - Павла К. Очень интересно, структурировано и с юмором преподносит материал!
Игорь
21 сен 2025
Поездка в Терибирку была организована очень хорошо, видно что компания уже обкатала и маршрут и гидов.
Асфальт дотянули уже до самой Терибирки и поэтому не пришлось мучаться на гравийке, трансфер был
Елена
18 сен 2025
Вчера были на этой прекрасной экскурсии!!! Гид Никита🔥🔥🔥, я еще таких гидов не встречала. Все рассказывал интересно, с интонацией, не просто монотонно!!! Локации интересные, завораживающие!!! Самое главное видели КИТА!!! ❤️ Спасибо организаторам и Никите за восторг, эмоции и волшебство!!! Вернемся еще не раз💫
Е
ЕвгенийСысоев
13 сен 2025
Отличная экскурсия!
В
Вадим
7 сен 2025
Мне понравилась, жаль только китов не увидел из за погоды
Р
Ралина
3 сен 2025
В день экскурсии погода была, мягко говоря, нелетная. В море успели выйти до предупреждения о сильном ветре. Изначально думала, что никаких положительных эмоций не останется, тк в такую погоду никаких
Т
Татьяна
1 сен 2025
Териберка 24.08.2025 оставила приятные впечатления. Гид Павел всю дорогу погружал нас в историю земли Мурманской🙂.
Поездка хорошо организована. Без суеты, нигде не пришлось ждать, еда, туалеты-все четко и слаженно.
Спасибо за отлично проведённое время. Вернемся за северным сиянием 😊
К
Карина
30 авг 2025
Путешествие было супер.
Я ехала не за Китами а за природой!
Получила то, что хотела. Виды потрясающие. Наш гид Павел К. провел нас по супер местам. Фоткал если нужно. Был для всех не как гид а как друг. Спасибо!
Отдельное спасибо ему за поздравления с нашим медовым Месяцем. В кафе договорился и сюрпризе. Вообщем всё было огонь.
Ф
Филиппова
23 авг 2025
Поездка в Териберку произвела сильное впечатление. Маршрут был интересным, продуманным. Рекомендую взять тёплую и непромокаемую одежду. Продумать удобную обувь для ходьбы по камням и гальке.
Отдельная благодарность Павлу и водителю за внимательность, профессионализм и тёплое отношение.
Териберка великолепна зимой и летом! 🥹
Ксения
21 авг 2025
Спасибо нашему гиду Виталию за чудесный рассказ по пути следования, историю, фото, локации, юмор, и удивительное чувство, что ты являешься частью чего то большего. Спасибо за индивидуальный подход к нам и ко всем гостям. Рекомендую
Е
Елена
19 авг 2025
Мечтала об этой поездке несколько лет и, наконец, мы приехали в Мурманск посмотреть китов. Очень рады, что выбрали эту экскурсию.
Хочу сказать, что нам повезло с погодой - всю неделю было
Е
Елена
18 авг 2025
Териберка - место настолько великолепно, что хочется возвращаться сюда снова и снова. Природа там просто потрясающая — бескрайнее море, скалистые берега и невероятные виды!
Ну и конечно же, атмосфера — совершенно особенная, спокойная и умиротворённая.
Подводя итог, скажу однозначно: экскурсия в Териберку — это незабываемый опыт, который обязательно стоит пережить каждому!
Е
Елена
16 авг 2025
Сама экскурсия понравилась!
Китов увидели!
Вкусно кушали!)
Было ощущение, что наш гид знает больше всяких секретиков, чем остальные. На всех местах, где можно посмотреть достопримечательности, мы были первыми!)
Доверия вызывает!
Но ложка дегтярное всё-таки есть
Д
Дмитрий
14 авг 2025
Организация поездки на высшем уровне, гиду Виталию отдельное спасибо за увлекательное повествование и большое количество познавательной дополнительной информации.
С
Сергей
13 авг 2025
Безумно классно провели день вТериберке!
Видели дельфинов, морских котиков, чаек и спину горбатого кита😱🤩
Остались в восторге и от природных ландшафтов😍
