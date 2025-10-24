читать дальше

тепло и солнечно, без дождей. То, что нужно, особенно, для морской прогулки. На море был штиль, даже помочили ножки в Баренцевом море - но от этого море, конечно не стало теплее))) хотя один из пунктов поездки закрыт!



Понравилась организация экскурсии: уверенный водитель, интересный рассказ гида Виталия (он все очень подробно рассказал о Мурманске, отвечал на вопросы. Видно, что он очень любит свой край и с большой любовью рассказывает о нем).

Дорога в Териберку очень хорошая, ровная, заасфальтированная.

Остановки по дороге делали регулярно - особенно, перед каждым важным "этапом".

Времени на все хватало - и оленей покормить, и на качелях сделать фото.



Сама морская прогулка - нечто! Даже просто осознание, что ты вышел в северное море - кайф! Мы увидели кита полосатика, тюленчика и наш капитан подплыл к скалам с малышами-тюленями и птичьим базарам. Увидеть вживую морских обитателей - удача)))



Отдельное слово про обед. Это великолепно! Мы брали рыбный и узнали, что треска - невероятно вкусная, нежная рыба (совсем не как у нас в магазинах).



Потом мы гуляли по безумно красивому парку Териберки. Приятно осознавать, что власти и местные жители так трепетно и бережно относятся к природе, да и туристы тоже стараются)))



Это был насыщенный и приятный день во всех аспектах. Спасибо большое за организацию поездки всей команде!