Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей

Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей

Какой Север на ощупь, вкус и цвет? Замерзает ли Баренцево море? Как живут и развлекаются саамы? За три дня вы узнаете ответы на эти вопросы.

Мы исследуем основные достопримечательности Мурманска, проедем по бескрайней зимней тундре в знаменитую Териберку. Будем ловить зелёные всполохи и любоваться небом, лёжа в тепле под мягким пледом.

Вы полакомитесь морскими ежами и гребешками, покормите ягелем оленей и погуляете с хаски по краю Земли.
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Незабываемый Север: цветное небо, пустынный берег и пушистые носы оленей
Ближайшие даты:
13
янв
27
янв
10
фев
24
фев
10
мар
17
мар
24
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Это север, он прекрасен и иногда суров. Поэтому одеваться нужно тепло.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
Завершение: Мурманск, центр города, 18:00 (местное время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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