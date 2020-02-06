14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Наблюдение за потрясающим явлением северной природы

Владимир
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Владимир – экскурсионное агентство
Приглашаем вас понаблюдать за северным сиянием – красивейшим природным явлением, увидеть которое мечтают тысячи путешественников, приезжающие в Мурманск в холодное время года.

По сигналу специалистов мы отправимся к лучшим смотровым площадкам бескрайней лесотундры, а по пути поговорим о природе северного сияния и его особенностях.

Для охоты нам потребуются лишь хорошая погода и капелька удачи!
5200 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — место проживания туриста
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У этой экскурсии14 отзывов
4.71
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием

Что вас ожидает

В погоне за северным сиянием
По сигналу специалистов мы выезжаем из Мурманска на специальные смотровые площадки, которые находятся в 50 км от города и прекрасно подходят для наблюдений северного сияния. Во время путешествия вам будут окружать красивые безлюдные места и бескрайняя лесотундра. По дороге вы узнаете всё самое важное о природе этого удивительного явления, сможете самостоятельно найти его на небе, а после экскурсии получите на память фотографию на фоне северного сияния.

Никто и никогда не сможет дать стопроцентной гарантии, что вы увидите Северное Сияние во время своего путешествия в наших краях. Это всегда охота и всегда лотерея, результаты которой не могут быть известны заранее. Появление северного сияния –результат совпадения нескольких факторов, таких как солнечная активность и хорошая ясная погода. Если вы видите на ночном небе звезды – значит, есть все шансы, что наша охота увенчается успехом!

Организационные детали

Нас часто спрашивают, возвращаем ли мы деньги, если выезд состоялся, а сияние мы не нашли. Наш ответ — нет, не возвращаем. Мы много сил и времени тратим на анализ информации, метеообстановки и выезжаем на «охоту», когда шансы максимально велики. Однако, если сияние не соизволило появиться во время нашего выезда — работу мы проводим такую же, часто в таком случает сил и бензина уходит даже больше, чем в случае успеха. Мы высоко ценим качество нашей работы и считаем справедливой стопроцентную оплату тура при любом исходе.

Обратите внимание

  • Экскурсию лучше бронировать максимум за один день, но можно и в течение дня, так как мы ориентируемся на метеоусловия
  • Тур проводится в период с октября по апрель
  • Мы выезжаем на экскурсию, если вероятность увидеть северное сияние высокая. Если в выбранный день прогнозы увидеть сияние неудовлетворительны, то возможны три варианта на выбор путешественника: отмена экскурсии, перенос экскурсии на другое время или дату, замена на другую экскурсию с доплатой разницы (если в этом есть необходимость) или без.
  • Варианты альтернативных экскурсий: Экскурсия по Мурманску ; Тундра-парк: традиции кольских саамов ; По Кольскому фьорду, а также экскурсия в Териберку или в Хибины.
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием
Охота за северным сиянием

Экскурсия проводится ежедневно в 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура — место проживания туриста.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Владимир
Владимир
По образованию — краевед/музеевед. Работаю в команде таких же единомышленников, влюблённых в край. Многие годы мы водим на север друзей со всей страны, показывая им всю красоту Кольской земли, рассказывая им историю города-героя Мурманска. Будем рады поделиться ощущением прекрасного с новыми друзьями.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Мы уже не верили, что сможем увидеть сияние, было много облаков и просто наслаждались суровой зимой мурманской области. Но гид активно искал и мы ехали, ехали, ехали, пока не выехали в точку, где нет облаков и нам очень повезло. Было очень сильное сияние, фотки получились как на картинках в интернете. Я очень рад, что поехал именно с этими людьми, они знают, что делают и следят за погодными условиями и другими факторами, влмяющими на впечатление от авроры.
8 января 2020
Мне несколько сложно оценить экскурсию "северное сияние" так как сияние мы не видели... экскурсовод хорошо знает тему и неплохо рассказывает, но мы оплачивали не лекцию а определенное природное явление, которое конечно гарантировать невозможно. Погодные условия были практически несовместимы с вероятностью увидеть северное сияние (что мы выяснили в следующие дни пребывания в Мурманске). У меня сложилось впечатление что данный выезд не был отменён исключительно для заработка что по-человечески понятно но непрофессионально
2 декабря 2019
Нас забрали от места проживания вовремя и вернули домой после экскурсии. Машина Ford Expedition, большая и комфортная. Доехали до места быстро, сияние увидели на первой стоянке недалеко от Мурманска) Дальше гид ехать отказался) Содержательного рассказа практически не было, на наш взгляд тема была не раскрыта. По итогам экскурсии получили фотографии, не профессиональные, но как память очень ценные) В целом очень довольны, что увидели сияние, несмотря на то, что цена экскурсии завешена.
28 ноября 2019
Спасибище)))
30 марта 2019
Фантастические впечатления от увиденного Северного сияния - это что то нереальное и невообразимо красивое. В день нашей экскурсии погодные условия были не совсем идеальны, было облачно и шанс не увидеть был велик. Но наш гид Артем точно выбрал маршрут - мы попали в окно между облаками - и все свершилось - я прыгала от счастья и восторга. По дороге гид рассказал нам историю Мурманска, ответил на все вопросы, рассказал природу северного сияния - было комфортно и интересно. Кроме этого мы ездили на очень комфортабельной машине.
Я довольна полностью экскурсией и всем рекомендую.
Плюс очень вежливая и клиенториентрированная координатор Марина.
26 февраля 2019
Замечательная экскурсия, полная приключений и впечатлений. Отдельное спасибо гиду-сопровождающему Александру, который делает все возможное, чтобы туристы получили по-максимуму, несмотря на сложные погодные условия.
Александр
8 февраля 2019
Замечательные виды повидали: заснеженный лес, звездное небо, северное сияние. Все классно!
30 января 2019
Сияние мы увидели благодаря интуиции Владимира. 22 января погода в Мурманске была умеренно снежная, пасмурная, активность низкая. На 23-е обещали сильную вспышку, но и сильнейший снегопад. Надо было на что-то решаться. Мы бы скорее выбрали 23. Но Владимир деликатно, но твердо убедил ехать 22-го. И прямо по дороге увидел зарождающееся Сияние! И мы успели припарковаться в удобном местечке, и Владимир успел нас сфотографировать. Все сложилось. Правда, Сияние радовало нас недолго и выглядело достаточно скромно. Но ведь 23-го оно не появилось совсем! А потом нам и вообще выпало настоящее счастье. С ними мы решились еще на одну поездку - в Хибины. Возвращались поздно и Александр, который был нашим сопровождающим, над освещенной трассой увидел Сияние. Неискушенным, как мы, людям это очень сложно. Александр нашел подходящее место и терпеливо ждал, пока мы любовались на огромный трепещущий парус развернувшегося во все небо Сияния. Спасибо Владимиру, спасибо Александру!
10 января 2019
Благодаря команде экскурсоводов,
их огромной настойчивости и целеустремленности, а также небольшой доле удачи, нам удалось поймать Полярное Сияние, узнать о нем много нового, запечатлется напрофессиональную камеру Владимира (фото выслали по эл.почте) , ни капельки не замерзнуть ( все автомобили к слову иномарки , чистые,ухоженные и удобные) и замечательно встретить Новый 2019 год в компании других Охотников за Сиянием на АбрамМысе. О котором нам тоже рассказали интересную легенду,как и о многих вещах в Мурманске) город прекрасен, команда экскурсоводов компитентна и приятна в общении, а Сияние ЧУДЕСНО, всем,кто еще не видел его вживую, а только на фото-рекомендую обязательно! 5 из 5, мы еще вернемся,но в другое время года)))
8 января 2019
Охота за северным сиянием всегда непредсказуема, всё таки многое зависит от природы и погоды, но Владимир - великолепный рассказчик, прекрасный гид и настоящий мастер своего дела, делающий невозможное и спасающий даже казалось бы безнадёжную ситуацию. Спасибо большое за экскурсию!
Ещё 4 отзыва

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