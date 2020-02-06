14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В погоне за северным сиянием

По сигналу специалистов мы выезжаем из Мурманска на специальные смотровые площадки, которые находятся в 50 км от города и прекрасно подходят для наблюдений северного сияния. Во время путешествия вам будут окружать красивые безлюдные места и бескрайняя лесотундра. По дороге вы узнаете всё самое важное о природе этого удивительного явления, сможете самостоятельно найти его на небе, а после экскурсии получите на память фотографию на фоне северного сияния.

Никто и никогда не сможет дать стопроцентной гарантии, что вы увидите Северное Сияние во время своего путешествия в наших краях. Это всегда охота и всегда лотерея, результаты которой не могут быть известны заранее. Появление северного сияния –результат совпадения нескольких факторов, таких как солнечная активность и хорошая ясная погода. Если вы видите на ночном небе звезды – значит, есть все шансы, что наша охота увенчается успехом!