Aртур проводит ещё 2 экскурсии

Северное сияние: на поиски солнечного ветра

Увидеть радужные переливы и запечатлеть их с лучших ракурсов

Aртур
Aртур – представитель из Мурика
Полярную красавицу не так просто поймать, но мы знаем, где ее найти и как запечатлеть, а удачные локации и виды — наш конек.

С вас — теплая одежда и фотоаппарат, а мы подскажем лучшие даты для охоты и отправимся туда, где облака не помешают наблюдать за этим чудом.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 4 800 ₽ за человека

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Северное сияние: на поиски солнечного ветра
Северное сияние: на поиски солнечного ветра

Что вас ожидает

Планирование + немного везения
В 90% случаев наша охота бывает успешна. Мы следим за прогнозами по специальным программам и приложениям, поэтому поездка состоится, только если погодные условия будут оптимальными.

Погоня за Авророй
Мы проведем какое-то время в пути, чтобы найти чистое небо и удачные ракурсы. По дороге поговорим о природе Северного сияния, вспомним, как толковали древние это явление. И пусть оно не каждый раз похоже на вспыхнувшее небо, оно впечатлит вас в любой раскраске.

Организационные детали

  • В редких случаях Северное сияние может от нас ускользнуть. Если это случится в вашу поездку, мы предоставляем скидку 50% на второй выезд.
  • Поиски сияния начнутся около 8-9 часов вечера и продлятся до 1-2 часов ночи
  • Тёплая одежда, фотоаппарат, бодрое настроение — и мы обязательно его поймаем :)
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
Северное сияние: на поиски солнечного ветра
Северное сияние: на поиски солнечного ветра

Экскурсия проводится ежедневно в 21:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Aртур
Aртур
Мы работаем уже 3 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.
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