Aртур проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Планирование + немного везения

В 90% случаев наша охота бывает успешна. Мы следим за прогнозами по специальным программам и приложениям, поэтому поездка состоится, только если погодные условия будут оптимальными.

Погоня за Авророй

Мы проведем какое-то время в пути, чтобы найти чистое небо и удачные ракурсы. По дороге поговорим о природе Северного сияния, вспомним, как толковали древние это явление. И пусть оно не каждый раз похоже на вспыхнувшее небо, оно впечатлит вас в любой раскраске.

Организационные детали