Aртур проводит ещё 2 экскурсии

Планирование + немного везения В 90% случаев наша охота бывает успешна. Мы следим за прогнозами по специальным программам и приложениям, поэтому поездка состоится, только если погодные условия будут оптимальными.
Погоня за Авророй Мы проведем какое-то время в пути, чтобы найти чистое небо и удачные ракурсы. По дороге поговорим о природе Северного сияния, вспомним, как толковали древние это явление. И пусть оно не каждый раз похоже на вспыхнувшее небо, оно впечатлит вас в любой раскраске.
Организационные детали
В редких случаях Северное сияние может от нас ускользнуть. Если это случится в вашу поездку, мы предоставляем скидку 50% на второй выезд.
Поиски сияния начнутся около 8-9 часов вечера и продлятся до 1-2 часов ночи
Тёплая одежда, фотоаппарат, бодрое настроение — и мы обязательно его поймаем :)
Начало и место завершения
🚩 в месте вашего проживания
Экскурсия проводится ежедневно в 21:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы работаем уже 3 года, у нас всегда счастливые и довольные путешественники. Всегда комфортабельные автобусы и внедорожники, опытный водитель, что очень важно для этих мест. Дорога крайне непредсказуема! Гарантируем увлекательное путешествие по северным местам.