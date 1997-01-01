Олеся проводит ещё 3 экскурсии

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Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием

Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры

Олеся
Олеся – представитель из Мурманска
Каждый гость Севера мечтает увидеть полярное сияние, и наша цель — помочь вам исполнить эту мечту.

Вашими проводниками станут настоящие фанаты своего дела, которые будут охотиться за Авророй, пока не настигнут её.

Северный драйв, зимние пейзажи и сказочные фотографии 📸 ждут вас в этой схватке с природным чудом, в которой мы привыкли одерживать победу!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 📸Фото на память
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием

Что вас ожидает

Погоня за полярным сиянием
В нашем арсенале — самые опытные, заряженные на успех ловцы сияния и проверенная информация по поиску чистого неба. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам увидеть чудо северной природы: будем продолжать охоту до тех пор, пока не настигнем сияние или не испробуем все попытки, без ограничения по времени и километражу. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.

Кадры, о которых мечтает каждый
Сила и красочность сияния может быть разной, поэтому в пути мы подготовим вас и расскажем, чего примерно стоит ожидать. А догнав солнечный ветер, поможем сделать незабываемые кадры и пофотографируем вас на фоне сияния. Дружеская атмосфера, качественные фото и яркие впечатления — наше приключение запомнится вам надолго!

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка организована комфортно, вам не придётся сидеть в переполненном автомобиле
  • Фотографии вы получите уже на следующий день после охоты

Мы точно увидим сияние?

  • Полярное сияние и погода прогнозируемы, но не до конца предсказуемы. Вы можете написать нам даты вашей поездки, и за несколько дней до вашего приезда мы порекомендуем лучшие даты для охоты.
  • В случае, если наши попытки не увенчаются успехом, мы вернем 50% от стоимости экскурсии
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием

Выберите дату для встречи

  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Олеся
Олеся
Я коренная мурманчанка. Четыре года жила в Москве, 1 год — в Санкт-Петербурге, 3 месяца — на острове Тенерифе. И ВСЁ ЭТО, чтобы понять, что мое место на Кольском полуострове. Здесь я создала команду единомышленников, с которыми вот уже 5 лет я провожу самые энергичные и необычные экскурсии в Мурманске и области. Хотите зарядиться невероятной энергетикой и влюбиться в Север так же, как и мы? Тогда нам по пути!
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Олеся проводит ещё 3 экскурсии

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