Олеся проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Погоня за полярным сиянием

В нашем арсенале — самые опытные, заряженные на успех ловцы сияния и проверенная информация по поиску чистого неба. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь вам увидеть чудо северной природы: будем продолжать охоту до тех пор, пока не настигнем сияние или не испробуем все попытки, без ограничения по времени и километражу. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.

Кадры, о которых мечтает каждый

Сила и красочность сияния может быть разной, поэтому в пути мы подготовим вас и расскажем, чего примерно стоит ожидать. А догнав солнечный ветер, поможем сделать незабываемые кадры и пофотографируем вас на фоне сияния. Дружеская атмосфера, качественные фото и яркие впечатления — наше приключение запомнится вам надолго!

Организационные детали

Как проходит поездка

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка организована комфортно, вам не придётся сидеть в переполненном автомобиле

Фотографии вы получите уже на следующий день после охоты

Мы точно увидим сияние?