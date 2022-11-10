Сбор участников в 13:00 на площади Пяти Углов, на парковке перед отелем Меридиан.
Здесь мы с вами сядем в микроавтобус и поедем на озеро Канентъявр, это в 50 км от Мурманска, и заселимся в уютный глэмпинг.
Наш комплекс будет состоять из 10 комфортабельных иглу, где ясной ночью можно наблюдать северное сияние под стеклянным куполом, не выходя на улицу.
После обеда мы прогуляемся по окрестностям озера, а вечером будем отдыхать в иглу и ждать сияние. Если повезет, мы увидим его уже сегодня!
После завтрака мы берем вещи, которые пригодятся нам на день, и на микроавтобусе отправляемся в посёлок Териберка, расположенный на берегу Баренцева моря (70 км).
Сегодня мы пойдем к двум знаковым достопримечательностям: Батарейскому водопаду и пляжу, который местные называют пляжем с яйцами динозавра.
Все потому, что огромные валуны идеальной формы вызывают ассоциации достойные книг Стивена Кинга.
И конечно же нас ждут панорамные виды на Северно-Ледовитый океан.
По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей.
Здесь нашли свой последний приют рыболовецкие суда прошлой эпохи.
Корабли, тоскующие по океану, и гигантские валуны, о которые разбивается прибой.
Это место – настоящий рай для романтиков, фотографов и всех неравнодушных к суровой красоте северных морей.
По возвращению – ужин, отдых и ожидание самого яркого сияния!
После раннего завтрака мы соберем вещи и отправимся в знаменитую Саамскую деревню.
По приезду нас будут ждать обед и экскурсионная программа.
Здесь можно погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов, подружиться с лосем, покормить кроликов!
А также покататься на банане, на снегоходе, на оленьей упряжке, познакомиться с коренным народом мурманской области Саами, полакомиться ухой из настоящей саамской рыбы «сиг» и национальным саамским напитком «пакула».
Будет возможность сфотографироваться в национальных костюмах саамов и приобрести памятные сувениры, такие как магические амулеты, обереги и магниты.
Вечером – ужин, для желающих – баня.
Подъем, завтрак.
10:00 Отправляемся в Кировск.
Нас ждет «Снежная деревня», постройки которой всегда уникальны и никогда не повторяются.
Каждый год – это новое сооружение со своими залами, коридорами, замысловатыми узорами и, конечно же, неповторимым духом.
А после обеда мы поедем на SnowBus в Хибины.
Маршрут Снежного автобуса проходит по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий.
Нам представится возможность ощутить все величие окружающих гор, а также ознакомиться с великолепием озера Малый Вудьявр.
После мы заглянем еще в одно удивительное место – музей камня, где сможем совершить путешествие из недр земли в атмосферу.
Обширная коллекция минералов Хибинских тундр, Кольского полуострова и всего мира не оставляет равнодушным ни одного гостя.
И даже на этом наш день еще не закончился!
Впереди – ужин в высокогорном панорамном ресторане «Плато» (820 м).
Благодаря панорамному 5-метровому остеклению и особой парящей конструкции ресторана нам откроются потрясающие виды на северные пейзажи. Ужин оплачивается самостоятельно.
А теперь пора домой.
Нас ждет возвращение в Мурманск и заселение в хостел.
Основная программа тура подошла к концу.
Сегодня день отъезда.
Однако тем, кто решил задержаться до вечера, этот день нашего тура точно запомнится как одно из самых ярких впечатлений.
Вы когда-нибудь отправляли или получали открытку с первого в мире атомного ледокола?
Если нам будет сопутствовать удача, мы сможем это сделать прямиком с ледокола «Ленин»!
А на обед сходим в ресторан Мурманска, где подают изумительные блюда из морепродуктов. Обед оплачивается самостоятельно.
Позже мы заберем вещи из хостела и разъедемся домой.
Но частичка этого удивительного путешествия теперь навсегда в нашей душе!
Тур предусматривает проживание:
Отель «Глэмпинг Aurora Village Murmansk» с принадлежностями для барбекю, садом, бесплатной частной парковкой и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в нескольких шагах от центральной части поселка Урочище и в 25 км от поселка Лесхоз. В отеле можно забронировать семейные номера. Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют разнообразные поездки и экскурсии, а также доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей номера с полотенцами, постельным бельем и собственной ванной комнатой с душем.
В доме 2-х, 3-х, 4-х местное размещение, душ и туалет в номере, на территории есть баня.
Хостел «Ягель» расположен в Мурманске, в 1,2 км от Мурманска и в 1,7 км от Нового Платона. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Хостел находится примерно в 3,1 км от Больничного, в 5,7 км от Строителей и в 5,9 км от Зеленого Мыса. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут пользоваться общей кухней.
«Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка».
Зимой в Териберке может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно (не обязательно):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».