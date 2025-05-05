Прогулка по Мурманску Обзорная ознакомительная пешеходная экскурсия-прогулка по центру города, без беготни и лишней суеты вокруг площади «Пять углов» — сердца города. Это увлекательное и детальное знакомство для тех, кто только приехал в Мурманск и не хочет тратить время на самостоятельные поиски знаковых мест истории и культуры. Атак же вас ждут личные рекомендации опытного гида, в какие сходить кафе и рестораны, какие гостиницы лучшие, и как интересно ещё провести время здесь. На экскурсии вас ожидает: Знакомство с самым высоким в мире зданием за Полярным кругом и самый северный в мире пассажирский железнодорожный вокзал. Вы узнаете, какой символ нашего города и почему и увидите первый памятник Мурманска. Вместе мы погрузимся в великую историю страны и познакомимся с первым в мире атомным ледоколом «Ленин». До встречи на нашей увлекательной экскурсии! Важная информация:

Одежда по сезону и удобная обувь.