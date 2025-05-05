Приглашаю вас на увлекательную пешеходную экскурсию по самым главным и значимым местам и достопримечательностям Мурманска.
Вы узнаете интересные факты о городе и его истории, увидите самое высокое в мире здание за Полярным кругом, символ города, первый в мире атомный ледокол и многое другое.
Описание экскурсии
Прогулка по Мурманску Обзорная ознакомительная пешеходная экскурсия-прогулка по центру города, без беготни и лишней суеты вокруг площади «Пять углов» — сердца города. Это увлекательное и детальное знакомство для тех, кто только приехал в Мурманск и не хочет тратить время на самостоятельные поиски знаковых мест истории и культуры. Атак же вас ждут личные рекомендации опытного гида, в какие сходить кафе и рестораны, какие гостиницы лучшие, и как интересно ещё провести время здесь. На экскурсии вас ожидает: Знакомство с самым высоким в мире зданием за Полярным кругом и самый северный в мире пассажирский железнодорожный вокзал. Вы узнаете, какой символ нашего города и почему и увидите первый памятник Мурманска. Вместе мы погрузимся в великую историю страны и познакомимся с первым в мире атомным ледоколом «Ленин». До встречи на нашей увлекательной экскурсии! Важная информация:
Одежда по сезону и удобная обувь.
Экскурсия согласно расписания, отслеживайте в календаре.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь «Пять углов»
- Самое высокое в мире здание за Полярным кругом
- Самый северный в мире пассажирский железнодорожный вокзал
- Символ города - Рыба-треска
- Первые каменные дома в центре города
- Первый памятник в Мурманске
- Якорь легендарного ледокола «Ермак»
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия на борт ледокола «Ленин» (отдельно от нашей экскурсии, по желанию можно купить билет самостоятельно)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь «Пять углов», рядом со знаком город-Герой
Завершение: Площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия согласно расписания, отслеживайте в календаре.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 1 отзыве
А
Альфия
5 мая 2025
Экскурсия очень понравилась, 2.5 часа пешком - как один миг. Интересный рассказ прошлом и настоящем Мурманска, о Северном сиянии, полярных днях и ночах. Посетили основные достопримечательности Мурманска. Экскурсию однозначно рекомендую. приятный бонус - коллаж от гида с фотографиями, сделанными во время экскурсии. и особая благодарность - за индивидуальный подход ко времени начала экскурсии.
