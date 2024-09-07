4.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
5 000₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от 8 500₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 сентября 2024Прекрасная экскурсия! Отличная возможность увидеть места, до которых рядовой турист никогда не доберется. С одной стороны - знакомство с природой,
- ААлександра6 сентября 2024С большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с Алексеем. Алексей заранее связался с нами, согласовал время и место
- ММарина15 августа 2024Прекрасный гид! Сразу нашли общий язык, рассказывает все интересно, маршрут прекрасно продуман, насладись видами Мурманска! Будем рекомендовать и думаю обратимся ещё, если будем опять в Мурманске. Спасибо:)
- ВВера19 июля 2024Была на экскурсии 17.07.2024. Понравилось всё… сама экскурсия, гид Максим, компания… 🙂. Для первого знакомства с городом самое то, обращайтесь к Максиму, не пожалеете 🤗
- аальбина16 июля 2024Прекрасный гид и супер интересная экскурсия. Очень понравилось все! Забрали от отеля, поехали за город на базу атомоходов, получили ответы на все вопросы! Вернулись к отелю. Все идеально! Очень советуем-)
- РРоман11 июля 2024Восхитительная экскурсия, позволяющая как узнать для себя что-то новое, так и насладиться видами Мурманска. Алексей - прекрасный гид, обладающий глубокими и разносторонними знаниями. Экскурсия весьма познавательна и будет интересна даже тем, кто раньше не интересовался историей флота.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник ледоколу «Ермак»»
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