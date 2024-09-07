Памятник ледоколу «Ермак» – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник ледоколу «Ермак»» в Мурманске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
45 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
15 сен в 10:00
16 сен в 10:00
5 000 за человека
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
На машине
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
от 8 500 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Пешая
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    7 сентября 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Отличная возможность увидеть места, до которых рядовой турист никогда не доберется. С одной стороны - знакомство с природой,
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    с другой - с военной и не только историей. В то же время много узнаешь о современном городе. Так что полностью оправдывает свое название - Мурманск со всех сторон. Максим отличный гид, очень приятный, вежливый, прекрасный рассказчик. Обязательно к посещению:)

    Прекрасная экскурсия! Отличная возможность увидеть места, до которых рядовой турист никогда не доберется. С одной стороны
  • А
    Александра
    6 сентября 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    С большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с Алексеем. Алексей заранее связался с нами, согласовал время и место
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    встречи. Без опозданий встретил нас на собственном комфортном автомобиле, который и стал нашим средством передвижения по городу. Благодаря Алексею мы увидели город со всех основных смотровых точек, посетили порт, музей печи, памятник подводной лодке "Курск". К сожалению не смогли посетить легендарный ледокол "Ленин", который встал на ремонт в порту. Глубокое знание истории города и кораблестроения заразили нас любовью к городу моряков. Алексей ответил на все наши вопросы о городе, о рыбалке, о жизни за полярным кругом. Его советами по рыбалке мы потом с радостью воспользовались в Териберке. Приятно открывать для себя новые города с такими профессиональными гидами!

    С большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с АлексеемС большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с АлексеемС большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с Алексеем
  • М
    Марина
    15 августа 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Прекрасный гид! Сразу нашли общий язык, рассказывает все интересно, маршрут прекрасно продуман, насладись видами Мурманска! Будем рекомендовать и думаю обратимся ещё, если будем опять в Мурманске. Спасибо:)
    Прекрасный гид! Сразу нашли общий язык, рассказывает все интересно, маршрут прекрасно продуман, насладись видами Мурманска! БудемПрекрасный гид! Сразу нашли общий язык, рассказывает все интересно, маршрут прекрасно продуман, насладись видами Мурманска! Будем
  • В
    Вера
    19 июля 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Была на экскурсии 17.07.2024. Понравилось всё… сама экскурсия, гид Максим, компания… 🙂. Для первого знакомства с городом самое то, обращайтесь к Максиму, не пожалеете 🤗
  • а
    альбина
    16 июля 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    Прекрасный гид и супер интересная экскурсия. Очень понравилось все! Забрали от отеля, поехали за город на базу атомоходов, получили ответы на все вопросы! Вернулись к отелю. Все идеально! Очень советуем-)
  • Р
    Роман
    11 июля 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    Восхитительная экскурсия, позволяющая как узнать для себя что-то новое, так и насладиться видами Мурманска. Алексей - прекрасный гид, обладающий глубокими и разносторонними знаниями. Экскурсия весьма познавательна и будет интересна даже тем, кто раньше не интересовался историей флота.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник ледоколу «Ермак»»

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  1. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
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  3. Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник ледоколу «Ермак»" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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