читать дальше

встречи. Без опозданий встретил нас на собственном комфортном автомобиле, который и стал нашим средством передвижения по городу. Благодаря Алексею мы увидели город со всех основных смотровых точек, посетили порт, музей печи, памятник подводной лодке "Курск". К сожалению не смогли посетить легендарный ледокол "Ленин", который встал на ремонт в порту. Глубокое знание истории города и кораблестроения заразили нас любовью к городу моряков. Алексей ответил на все наши вопросы о городе, о рыбалке, о жизни за полярным кругом. Его советами по рыбалке мы потом с радостью воспользовались в Териберке. Приятно открывать для себя новые города с такими профессиональными гидами!